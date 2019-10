Se acabó la incógnita de los refuerzos

Se acab la incgnita de los refuerzos





La Habana, Cuba.- Este sábado en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, se despejaron las dudas de cómo se elegirán los refuerzos para la II Fase de la 59 Serie Nacional de Béisbol.



En una Conferencia de Prensa, donde asistieron Jorge Polo Vázquez, Vice-Presidente del INDER, el Presidente de la Federación Cubana Higinio Vélez y el Director Nacional Ernesto Reynoso, se acordó la metodología que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre en el programa de selección de refuerzos.



En un primer momento, se efectuará la selección de los refuerzos según la metodología establecida en el Reglamento del campeonato. A continuación, se realizará la sustitución de los atletas del equipo Cuba que fueron seleccionados a través del mismo orden en que fueron pedidos.



Después se escogerán a los atletas de la Selección Nacional que forman parte de los equipos clasificados, esta sustitución será solamente por posición y a través de un sorteo y de manera opcional, no obligatoria como las rondas anteriores.



Al regresar estos jugadores que van al Torneo Premier 12, cada uno de los seis directores que estarán en la etapa élite del béisbol cubano, tienen la potestad para darle baja a cualquiera de los refuerzos, siempre que se incorporen a los integrantes del equipo Cuba. Cada manager tiene que dejar cinco refuerzos, sin importar la ronda en que fueron incluidos en esos conjuntos.



En el caso de los jugadores que están en la Liga Profesional de Japón, se conversará personalmente con cada uno de estos atletas para tomar una decisión, en cuanto a sus posibles incorporaciones a la actual campaña beisbolera.







Además, en el encuentro se dieron a conocer las nóminas de Orientales y Occidentales, tanto de las estrellas actuales como de los veteranos, que estarán en Camagüey el fin de semana próximo. Las ausencias más significativas son los jardineros Jorge Luis Peña, de Holguín; el agramontino Luis González y el torpedero matancero Erisbel Arruebarruena.



Se oficializó el calendario de los juegos de comodines, que arrancarán este domingo. A las 10:00 am chocarán en el José A. Huelga Matanzas-Sancti Spíritus y a las 2:00 pm en el Mártires de Barbados Industriales-Granma.



El lunes 14 será traslado. El martes 15 jugarán a las 10:00 am en el Victoria de Girón espirituanos y matanceros y a las 2:00 pm en el Latinoamericano granmenses y capitalinos. De ser necesario un tercer encuentro, se efectuará en estos últimos parques, pero se invierten los horarios de inicio.



Nóminas para el Juego de las Estrellas:



Occidentales:

1 Andy Cosme Oliva Receptor ART

2 Richel López Martínez Receptor CFG

3 William Saavedra Valdés J. Cuadro PRI

4 Dayán García Ortega J. Cuadro ART

5 Pavel Quesada Pedroso J.Cuadro CFG

6 Luís V. Mateo Terry J. Cuadro CFG

7 Cesar Prieto Echevarría J. Cuadro CFG

8 Jefferson Delgado Castañeda J. Cuadro MTZ

9 Yasiel Zantoya Zulueta J. Cuadro MTZ

10 Yordanis Samón Matamoros B.Designado IND

11 Alberto Calderón Montero Jardinero IJV

12 Lázaro E. Blanco Hernández Jardinero PRI

13 Frederich Cepeda Cruz Jardinero SSP

14 Yusniel Ibáñez Aragón Jardinero CFG

15 Yasnier González Vega Jardinero MAY

16 Yankiel Maury Gutiérrez Lanzadores SSP

17 Miguel A. Lastra González Lanzador IJV

18 Yasmany Inzua Morfa Lanzador CFG

19 Jonder Martínez Martínez Lanzador MTZ

20 Bryan Chi Montoya Lanzador IND

21 Bladimir Baños Chacón Lanzador IND

22 Yaifredo Domínguez Pérez Lanzador PRI

23 Andy Rodríguez Valdés Lanzador IND

24 José A. García Álvarez Lanzador ART

25 Yaniesquis Duardo Rojas Lanzador SSP

26 Alain Álvarez Moya Director CFG

27 José Hernández Lezcano Auxiliar 3ra MTZ

28 Erlys Garrido Talavera Auxiliar 1ra IND

29 Raisel Sánchez Echevarría Entrenador de Pitcheo PRI

30 Leonardo Goire Prada Delegado DNB



Orientales:

1 Yosvani Alarcón Tardío Receptor LTU

2 Félix Carbonell Terreno Receptor GTM

3 Denis Peña Rivero J. Cuadro LTU

4 Carlos Benítez Pérez J. Cuadro GRA

5 Yordanis Alarcón Tardío J.Cuadro LTU

6 Alexander Ayala García J. Cuadro CAM

7 Adriel Labrada Marén J. Cuadro SCU

8 Ricardo Ramos La O J. Cuadro SCU

9 Humberto Bravo Riquene J. Cuadro CAM

10 Edilse Silva La O. B.Designado SCU

11 Raico Santos Rivera Jardinero GRA

12 Maikel Cáceres Durcinet Jardinero HOL

13 Yoelkis Guibert Steven Jardinero SCU

14 Rudens Sánchez Celda Jardinero SCU

15 Loidel Chapellí Zulueta Jardinero CAM

16 Freddy Asiel Álvarez Lanzadores VCL

17 Yudiel Rodríguez León Lanzador LTU

18 Carlos J. Viera Álvarez Lanzador LTU

19 Frank Madans Montejo Lanzador CAM

20 Carlos Font Montelier Lanzador SCU

21 Alberto Bicet Labrada Lanzador SCU

22 Carlos Santiesteban Peña Lanzador HOL

23 Carlos Santana Santiesteban Lanzador GRA

24 Alberto Pablo Civil Hidalgo Lanzador LTU

25 Yasmani Hernández Rojas Lanzador VCL

26 Eriberto Rosales Hernández Director SCU

27 Dario Cid Wong Auxiliar 3ra CMG

28 Abeysi Pantoja Díaz Auxiliar 1ra LTU

29 Ormary Romero Turcás Entrenador de Pitcheo SCU

30 Roberto González Bonachea Delegado DNB





Estrellas Orientales Veteranos:

1 Ariel Pestano Receptor VCL 19

2 Eddy Suarez Franco Receptor HOL 8

3 Roberto Borrero Madariaga Receptor GTM 19

4 Loidel Chapellí Jiménez J. de Cuadro CAM 14

5 Jesús Ruiz Ortiz J. de Cuadro GTM 13

6 Sergio Quesada Quintero J. de Cuadro CAM 20

7 Evenecer Godínez Soria J. de Cuadro SCU 17

8 Leonel Moa Jals J. de Cuadro CAM 15

9 Orlando González Dechapelli J.de Cuadro CAM 15

10 Luís Ulacia Álvarez J. de Cuadro CAM 21

11 Yorelvis Charles Martinez J. de Cuadro CAV 20

12 Reinaldo Fernández Fabier Jardineros CAM 16

13 Ermidelio Urrutia Quiroga Jardinero LTU 16

14 Jorge García Carrión Jardinero SCU 15

15 Ibrahim Fuentes Diéguez Jardinero GRA 12

16 HéctorSalomón Batista Jardinero HOL 11

17 Osmani Urrutia Ramírez Jardinero LTU 16

18 Omar Luis Martínez Lanzador CAM 10

19 George Díaz Loren Lanzador GTM 10

20 Fernando Tejeda González Lanzador CAM 20

21 Pedro Luis Palma Benítez Lanzador GRA 14

22 Luis Campillo Torres Lanzador CAM 16

23 Felipe Fernández Sánchez Lanzador CAM 10

24 Ormari Romero Turcás Lanzador SCU 19

25 Eliecer Montes De Oca Fleites Lanzador VCL 18

26 Regino Robaina Veliz Lanzador CAV 11

27 Felipe Sarduy Carrillo Director CAM 21

28 Francisco Escurrido Deschapelle Entrenador SCU 16

29 Roberto Valdés González Entrenador SCU 10

30 Lázaro Santana Herrera Entrenador CAV 17

31 Heriberto Corbea Bravo Delegado DNB 8





Estrellas Occidentales Veteranos:

1 Lázaro Arturo Castro Cruz Receptor ART 17

2 Juan Manrique García Receptor MTZ 18

3 Eriel Sánchez León J. de Cuadro SSP 24

4 Daniel Lazo Monterrey J. de cuadro PRI 15

5 Doelsy Linares Abreu J. de Cuadro LHA 13

6 Rolando Méndez Márquez J. de Cuadro ART 15

7 Juan Carlos Torriente Capote J. de Cuadro MAY 10

8 Onel Olivera Valdés J. de Cuadro PRI 9

9 Alexander Ramos Rabell J. de Cuadro IJV 18

10 Miguel Rojas Rodríguez J. de Cuadro SSP 20

11 Omar Linares Izquierdo J. De Cuadro PRI 22

12 Orlis Luís Díaz Cordero Jardinero IJV 18

13 Vaisel Acosta Cárdenas Jardinero MTZ 13

14 Wilfredo Sánchez González Jardinero MTZ 19

15 Dioel Reyes Viquillon Jardinero IJV 17

16 José Manuel Rodríguez Rodríguez Jardinero ART 8

17 Lázaro Junco Neninger Jardinero MTZ 18

18 Pedro Luis Lazo Iglesias Lanzador PRI 20

19 Norberto González Miranda Lanzador CFG 22

20 Lázaro de la Torre Armentero Lanzador LHA 20

21 Adiel Palma López Lanzador CFG 21

22 Omar Ajete Iglesias Lanzador PRI 16

23 René Espín Delgado Lanzador LHA 16

24 Lázaro Valle Martell Lanzador LHA 15

25 Rogelio García Alonso Lanzador PRI 16

26 Ifreidi Coss Gómez Lanzador SSP 9

27 Rigoberto Rosique Gía Director MTZ 13

28 Juan Gómez Mazorra Entrenador HAB 22

29 Félix Isasi Mestre Entrenador MTZ 18

30 Antonio González Ferrer Entrenador HAB 9

31 Gaspar Pérez Guerra Entrenador MTZ 10





