Se celebró el Día del libro cubano en toda la Isla

Se celebr el Da del libro cubano en toda la Isla

2020-04-01 11:05:01 / web@radiorebelde.icrt.cu





El libro en Cuba tiene una larga tradición y la ofrenda de un día, el 31 de marzo, que estimula a revisitar las historias y agradecer las emociones generadas por ese objeto de cultura, catauro de sentidos humanos. La fecha fue institucionalizada en 1981 como homenaje a la proclamación el 31 de marzo de 1959 del decreto para la creación de la Imprenta Nacional de Cuba, aunque hay múltiples razones en otros siglos. En toda Cuba se celebró este día de disimiles maneras: en la céntrica calle Enramadas de Santiago de Cuba, el Proyecto de Promociones Literarias Claustrofobias, integrado por el diseñador Naskiset Domínguez y el escritor Yunier Riquenes, mostraron en pantallas led mensajes para que las personas lean cómo evitar la propagación del nuevo coronavirus. Con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura y sirviéndose de la televisión cubana, el Proyecto Comunitario Claustrofobias Promociones Literarias, llevó igualmente a las redes sociales su diseño comunicativo para afrontar la covid-19 desde Santiago de Cuba. Asimismo, una carta de amor escrita por Liudmila Quincoses que alienta y convoca a vivir con optimismo en estos tiempos de coronavirus, fue uno de los momentos especiales de la transmisión vía streaming que convocó el Ministerio de Cultura (Mincult) para homenajear el Día del Libro Cubano. Durante la publicación, gracias a la magia del Facebook Live, esta espirituana reconoció que la poesía es la única capaz de salvar porque toca los más profundos sentimientos. A estas iniciativas se unió también el Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, mediante un tuit que recordaba el establecimiento de esta fecha nacional. El jefe de gobierno comentó en su cuenta de Twitter que con la fundación de la Imprenta Nacional se sentaron las baese para la publicación masiva y sistematica de libros, folletos y revistas para el pueblo cubano. Tal vez este pasado 31 de marzo sí ha sido una fiesta más íntima con el homenajeado, debido a la medida sanitaria de permanecer en casa como una vía de salud contra la COVID-19.



Artistas avileños con iniciativas creadoras en tiempos de COVID-19



Una canción recorre ahora las redes sociales interpretada por músicos de Ciego de Ávila, como una melodía de lucha y resistencia frente a la COVID-19, causante de miles de muertes en todo el mundo. Un toque de esperanza, como se denomina la canción, creada por Yunior Batle Peña, integrante de la agrupación de Dayani Gutiérrez, reúne en la interpretación a vocalistas y músicos de unidades artísticas locales como H’Cuba y Rumbávila, además de repentistas y laudistas. La canción cuenta con un videoclip dirigido por Jorge Luis Neyra, precisó que en el proceso de grabación se tomaron todas las medidas higiénico-sanitarias orientadas y se utilizaron solo como escenario externo algunas áreas del Parque de la Ciudad. El video también incorpora la danza a través de la actuación del grupo D´Armas Dance, dirigido por Yoankis de Armas. Con el lema El arte salva, miembros de la AHS como Rainer, Adalys, René, y Yomel, entre otros, regalan sus interpretaciones para contribuir a que la familia siga disfrutando de la música y la poesía desde la seguridad de sus hogares.



Posponen fiesta musical Cubadisco para 2021 por situación epidemiológica global



Debido a la situación epidemiológica global provocada por la creciente propagación del nuevo coronavirus, el Instituto Cubano de la Música decidió posponer la edición de la VEINTICUATRO Feria Internacional de la Música Cubadisco para 2021. La más importante fiesta de la industria discográfica del país se celebrará entre el 15 y el 23 de mayo, y las obras musicales y audiovisuales que concursaban para el Premio Cubadisco 2020, se mantendrán en competencia para el Premio Cubadisco 2021, al cual se sumarán las producidas hasta el 31 de octubre de 2020. Se mantiene en funcionamiento el plan especial de difusión de los materiales en concurso, diseñado para esta ocasión por la Dirección de Comunicación del ICM, en coordinación con la del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Radio y Televisión y las múltiples plataformas digitales ya comprometidas. También se mantendrá como novedad el Premio de la Prensa, un justo reclamo de ese importante grupo de profesionales del sector cultural y a España como País Invitado de Honor.

La Feria Internacional de la Música Cubadisco constituye la principal plataforma de presentación, promoción y comercialización de la industria discográfica cubana, a través de los encuentros teóricos, lanzamientos fonográficos y expoventa de materiales que suelen integrar su programa anual.



Fallece presidente de la Liga Islámica de Cuba



El presidente de la Liga Islámica de Cuba, Pedro Lazo, falleció este marte, a los 68 años, debido al agravamiento de la insuficiencia renal crónica que padecía. Fundador y principal gestor de esa agrupación, Lazo apoyó en todo momento las demandas de Cuba frente al bloqueo de Estados Unidos contra la isla y acompañó la larga lucha por el regreso de los cinco héroes cubanos apresados injustamente en cárceles de ese país. Fue un líder religioso ecuménico, con una participación muy activa dentro de la Plataforma Interreligiosa Cubana, destacándose en la lucha contra el terrorismo y el fundamentalismo, por la paz y por el diálogo interrreligioso. El Gobierno cubano trasladó a sus familiares, amigos y a los musulmanes cubanos, sus más sentidas condolencias.



Conciertos online desde la Casa de Iberoamérica



Como parte de las acciones para mantener activa la programación cultural en momentos donde es prioridad permanecer en el hogar por la actual situación de excepcionalidad epidemiológica causada por la propagación del COVID-19, la Casa de Iberoamérica en Holguín ha preparado un programa de presentaciones online a través de Facebook Live, con conciertos de importantes agrupaciones y artistas de la provincia. La Casa, reconocida institución cultural “encargada de promover lo latinoamericano e ibérico y profundizarlo con su accionar sostenido a través de investigaciones, proyectos, paneles, intercambios, cursos de superación, concursos”, inició este programa de transmisiones en vivo por Internet, a las cinco de la tarde, con el grupo Tierra Firme, y continuaron el proyecto Electrozona y Tiko Dj; los poetas Ronel González y José Luis Serrano junto al trovador Fernando Cabreja, y la agrupación Entre Líneas. Continuarán en abril con las presentaciones en tiempo real, la cantautora infantil Edelis Loyola junto a sus invitados; la música electrónica con Alex Dj, y el sexteto Kumbaya. Próximamente, añade Ernesto Angulo, al frente de la programación de la Casa, se irán comunicando horarios y nuevas presentaciones de los creadores que se suman. Aunque la institución está cerrada al público, acciones como esta, en tiempos donde es necesario estar protegidos en la intimidad del hogar, no los desvincula de sus ofertas artísticas; de esta forma la Casa sigue brindando a todos, parte de lo mejor del talento local.



Una decena de sitios históricos reciben Sello de Patrimonio Europeo



Una decena de sitios recibieron el Sello de Patrimonio Europeo por su papel en la historia, cultura o construcción de la unión regional. Entre ellos se encuentra el área arqueológica de Ostia Antica en Italia; el Patrimonio cultural subacuático de las Azores en Portugal; el Patrimonio vivo de Szentendre en Hungría; las Colonias de Benevolencia en Bélgica y Países Bajos, y el Castillo de Kynzvart en República Checa. También engrosan la lista el poema eslavo Zdravljica; el sitio de Conmemoración de Lambinowice en Polonia; el Werkbund Estates en Alemania, Polonia, República Checa y Austria; así como el Memorial de Chambon-sur-Lignon en Francia y el complejo de edificios de Tres Hermanos en Letonia. Con esos nuevos sitios suman CUARENTA Y OCHO en total con esa distinción, que este año otorgó un panel de expertos independientes de toda Europa a partir de DIECINUEVE propuestas de los estados miembros.



Convocan concurso para los niños en casa



El Centro Cultural Palacio de los Torcedores, el periódico Trabajadores, el proyecto cultural Enmarcarte, que dirige el destacado creador de la plástica Erik Varea Ravelo, con el coauspicio de la Central de Trabajadores de Cuba, convocan al concurso infantil La historia de mi escuela, organizado en víspera del Primero de Mayo, Día internacional de los Trabajadores, con el fin de estimular la creatividad literaria entre los infantes que en estos momentos se encuentran recluidos en sus viviendas como medida preventiva ante el nuevo Coronavirus. Podrán participar todos los niños del país que cursan estudios en los diferentes niveles de la Enseñanza primaria, a partir del cuarto grado, y de los distintos años de la Secundaria Básica. Las composiciones deben de tener no más de tres cuartillas escritas en ordenador. Los trabajos deben de reflejar aspectos relevantes de la historia de los centros estudiantiles donde cursan estudios, desde su fundación hasta la fecha, así como aspectos relativos al nombre de la escuela, destacando la trascendencia del mártir, país, entidad o acontecimiento seleccionado para nombrar a su escuela. Los trabajos se enviarán solo mediante correo electrónico a las siguientes direcciones: cultura@trabajadores.cu; jrivas@enet.cu. Especificar en el asunto del mensaje Concurso infantil. El plazo de admisión cerrará el lunes 27 de abril a las 5.00 p.m. Los resultados se darán a conocer como parte de las festividades nacionales por el Primero de Mayo, y serán publicados a través de diferentes medios de prensa. El acto de premiación se efectuará al término de la cuarentena y una vez normalizadas las actividades educacionales y culturales, actualmente prorrogadas por la amenaza del Covid-19. Cada autor debe de reflejar en su trabajo los siguientes datos: título de la composición, nombre completo, dirección particular, teléfono, edad, nivel actual de estudios.



El cantante uruguayo Jorge Drexler confiesa que tuvo coronavirus, pero que ya está recuperado



El cantautor uruguayo Jorge Drexler contó que él y su mujer, la actriz y cantante española Leonor Watling, contrajeron coronavirus pero que ya están recuperados. Drexler, quien reside en Madrid y recientemente escribió la canción “Codo con codo” para concientizar sobre la prevención del virus, dijo que pasó mucho miedo. "Cuando volví a España desde Puerto Rico, después de suspender la gira que tenía planeada, mi mujer empezó a tener síntomas y se autoaisló en una habitación de la casa y a la siguiente semana comencé a sentirme mal yo”, contó el cantante. “Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque tuve la versión leve de la enfermedad. Nos asustamos todos mucho”, agregó Drexler sobre el coronavirus. El cantautor, quien promovió los “recitales en casa” y publicó recientemente mensajes instando a sus seguidores a respetar la cuarentena, dijo que durante las últimas dos semanas no pudo tocar la guitarra y que recién ahora se siente bien. “Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad no la pasamos fuerte. Hay que tener serenidad y dejar los hospitales libres para las personas que realmente lo necesitan”, sostuvo y envió un abrazo a los amigos que han perdido a algún ser querido. “Nos estamos dando cuenta de cuáles son las cosas importantes y cuáles son los sostenes de la sociedad: la importancia que adquiere el contacto y tener una estructura en el país, una sanidad y educación públicas”, reflexionó.



(Haciendo Radio)