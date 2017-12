Se confirma una Cataluña dividida en dos partes irreconciliables

2017-12-22 14:43:23 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: EFE



Dos Cataluñas: una pro-independentista y otra favorable a la unidad de España, quedaron confirmadas con las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre.



Los resultaron de los comicios refrendaron lo que ya se sabía: hay dos millones de personas que defienden la secesión, pero enfrente tienen un número de catalanes ligeramente superior que piensan todo lo contrario, en un contexto en el que la asistencia record a las urnas permitió a los dos bloques sumar votos.



De hecho, los contrarios al separatismo ganaron las elecciones de la mano exclusiva de uno de sus partidos: el derechista Ciudadanos, que consiguió un aumento espectacular en número de sufragios y escaños, al colocarse primero con 37 bancas en el parlamento.



En general, con Ciudadanos como buque insignia, los partidos unionistas crecieron y se alzaron con el 43.5 por ciento del voto, cuatro puntos más que en las elecciones del 2015.



Aunque se colocó primero, con 37 bancas, doce más que en el 2015, Ciudadanos no podrá formar gobierno porque sumado al resto de las llamadas formaciones constitucionalistas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), no logran la mayoría absoluta de 68 escaños.



En cambio, el auténtico vencedor fue el campo soberanista, cuyas tres formaciones: Juntos por Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular, sí lograron 70 diputados, dos más de la mayoría necesaria para formar el nuevo gobierno catalán.



Incluso, Juntos por Catalunya y ERC han logrado mejorar el porcentaje de votos y de escaños que obtuvieron en las elecciones del 2015, cuando su candidatura unida obtuvo 62 bancas. Ahora, concurriendo por separado, pasaron a 66.



Aunque, el otro partido independentista: la Candidatura de Unidad Popular, sufrió un claro descenso, al pasar de diez a cuatro diputados, el separatismo en conjunto mantiene prácticamente intacto su apoyo social en las urnas con el 47.5 por ciento de los votos, solo tres décimas menos que en el 2015, pero un poco más que en el controvertido referendo del 1 de octubre, considerado ilegal por las autoridades españolas.







No pocos analistas y políticos advirtieron ya que se ha vuelto a demostrar que prácticamente la mitad de la población catalana es independentista, sus partidos han vuelto a legitimarse en las urnas y son ahora moralmente más fuertes.



Por tanto, el soberanismo no puede ser menospreciado, como lo ha hecho hasta ahora el gobierno español de Mariano Rajoy y el conjunto del sistema político del país ibérico, incluyendo al conservador Partido Popular, su aliado Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, y exceptuando a la izquierda en torno a Unidos Podemos.



¿Qué pasará ahora? El bloque de formaciones secesionistas ha prometido continuar con el proceso a favor de una República Catalana, pero sin las prisas de antes que los llevó a una fracasada vía unilateral hacia la independencia y desembocó en la destitución del gobierno soberanista y la toma del control de la región por el ejecutivo español de Mariano Rajoy.



Este último fracasó en su intento de acabar con la amenaza secesionista y, ahora, las dos principales agrupaciones del separatismo le exigen diálogo y negociación, ser escuchados para optar por la vía bilateral, es decir, pactar un referéndum de independencia con el Estado español.



En cualquier caso, los analistas reiteran que el futuro inmediato de Cataluña no está claro, al confirmar las elecciones de este 21 de diciembre una amplia y profunda brecha entre los que están a favor y en contra de independizarse de España.







(Noticiero Nacional de Radio)

Artículos relacionados