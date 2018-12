Se contagia Europa con protestas de los chalecos amarillos en Francia

Las cinco semanas de reproches de los “chalecos amarillos”, en Francia, inspiraron a cientos de miles de europeos a salir de las calles para reivindicar sus derechos y pedir cambios políticos. Los chalecos amarillos también aparecieron en Bélgica, donde la policía llevó a cabo 70 detenciones, y usó todos los medios a su alcance para dispersar a los manifestantes y evitar que acercarán a las sedes de las instituciones europeas en Bruselas. Los húngaros repudian las políticas laborales del gobierno, y denuncian la esclavización de los trabajadores. En España, en varias ciudades se registraron manifestantes contra las precarias condiciones de vida. En Austria y también en Serbia, miles de personas salieron a las calles para pedir el fin de las políticas hostiles de sus gobiernos. En Austria, los manifestantes repudiaron el regreso del país a la extrema derecha, y las políticas xenófobas y antimigratorias. Los serbios, por su parte, desafiaron las gélidas temperaturas para denunciar la represión política contra todo el que se oponga al gobierno. Europa atraviesa una dura etapa, marcada por la crisis financiera y las políticas de austeridad, que han degradado las condiciones de vida de los ciudadanos, y han generado un descontento generalizado hacia las clases políticas.



Rechaza Venezuela la invitación a la toma de posesión de Jair Bolsonaro



El Gobierno de Venezuela rechazó la víspera la invitación realizada por las autoridades de Brasil al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que asista a la toma de posesión del mandatario electo de ese país, Jair Bolsonaro, publicó Prensa Latina. Al respecto el canciller de la República, Jorge Arreaza, divulgó en la red social Twitter las dos notificaciones enviadas al Ejecutivo venezolano, una de parte de la embajada de Brasil en Caracas, y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. También, Arreaza, en otro mensaje en Twitter, precisó que el presidente Nicolás Maduro no consideró nunca asistir a tal evento, y mostró la respuesta enviada por Venezuela a Brasil. El Presidente Nicolás Maduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de Jair Bolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a Ernesto Araujo a través de la cancillería de Brasil el pasado 12 de diciembre, escribió el diplomático en la red social. Asimismo, Jorge Arriaza enfatizó que Venezuela no asistirá jamás a la toma de posesión de un presidente que es la expresión de intolerancia, fascismo y de la entrega de los intereses contrarios a la integración latinoamericana y caribeña.



Anuncia el diputado Agustín Rossi su intención de ser candidato a las próximas elecciones presidenciales en Argentina



El jefe de bloque de diputados y diputadas por el Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, participó en el encuentro "Camino a 2019. Con Cristina Siempre" en Rosario, Argentina, donde mostró sus intenciones de participar de una eventual contienda electoral, en caso de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decida no participar, reportó Telesur. En el acto Rossi ratificó su compromiso por trabajar para recuperar una Argentina para la mayoría, e instó a no resignarse a la entrega de un país para pocos. Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza, indicó Rossi, al tiempo que sostuvo que hay que trabajar por una convocatoria opositora plural sin exclusiones. También, el legislardor de Santa Fe sostuvo ante los presentes que la solidaridad tiene que ganarle a la indiferencia, y la justicia social le tiene que ganar a la exclusión, al criticar fuertemente el camino de Gobierno llevado adelante por Mauricio Macri y su partido, Cambiemos.



Confirma Corea del Sur el desmantelamiento por Corea del Norte de once puestos de guardias en la frontera



El Ejército surcoreano confirmó hoy el desmantelamiento de 11 puestos de guardia de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en la frontera intercoreana tras la pertinente comprobación efectuada en el lugar la semana pasada. Once equipos integrados cada uno por 11 técnicos de ambas partes llevaron a cabo la verificación el 12 de diciembre para confirmar el desmantelamiento de esos 11 puestos tal y como se había acordado en la zona desmilitarizada, que divide la península coreana desde el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea (1950-53). El pasado septiembre, el Norte y el Sur llegaron a un acuerdo militar durante la cumbre de Pyongyang entre el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el máximo líder de la RPDC, Kim Jong Un, para reducir la tensión militar en la zona fronteriza. En virtud del pacto, las dos partes debían retirar los soldados y las armas de 11 de sus puestos de guardia y destruirlos a modo de prueba. Uno de cada parte se conservaría por su valor histórico. El Estado Mayor Conjunto surcoreano afirmó, a través de un comunicado, que sus efectivos confirmaron la retirada completa de soldados y armamento de los puestos de la RPDC y subrayó que el desmantelamiento se había completado. Añadió que, aunque se detectaron cerca de los puestos algunas almenas de disparo, no tenían operatividad bélica. Al margen de los puestos demolidos, Corea del Sur tiene en total unos 50 y la RPDC unos 150.



Aprueban casi 200 países las reglas para aplicar Acuerdo de París sobre el cambio climático



Medios internacionales refleja que diplomáticos de 196 naciones reunidas en Katowice (Polonia) cerraron una negociación, el pasado sábado, acerca de un conjunto minucioso de normas para la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El pacto exigirá que cada país participante mantenga un mismo estándar para medir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer seguimiento a sus políticas relacionadas con el clima. El texto acordado incluye un llamamiento a los Estados para que refuercen sus planes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero antes de la próxima ronda de negociaciones, prevista para el 2020.



