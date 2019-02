Se deslinda Italia de la UE y respetará la soberanía de Venezuela

El Gobierno de Italia se deslindó de la posición asumida por el Parlamento Europeo (PE) e informó que desconoce al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, publicó Telesur. Italia no reconoce al autoproclamado presidente Juan Guaidó, declaró el subsecretario de Asuntos Exteriores italiano, Manlio Di Stefano.



Crece a 110 la cifra de muertos por la ruptura de una represa minera en Brasil



Prensa Latina reportó que a 110 se elevó la cifra de muertos por el colapso de una represa el pasado 25 de enero en el municipio Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (sureste), informó el Cuerpo de Bomberos. Este último balance, indicó que 238 personas continúan desaparecidos, además la Policía Civil informó que ya han sido identificados71 cadáveres y seis personas hospitalizadas, y que el séptimo día de búsqueda No se halló ningún sobreviviente.



Valora China de fructífero el dialogo comercial con Estados Unidos



Prensa Latina reflejó que el equipo negociador de China calificó de fructíferas y objetivas las conversaciones cerradas hace unas horas con Estados Unidos, tras detallar los acuerdos logrados para resolver el conflicto comercial que enfrentan a ambas potencias desde 2018. Miembros de la delegación, encabezada por el viceprimer ministro Liu He, declararon a la agencia Xinhua que hubo importantes progresos y nuevamente los debates se centraron en asuntos sensibles como la protección de los derechos de propiedad intelectual, la transferencia tecnológica y las tarifas.



Sales a las calles los pensionados franceses



El sitio digital Hispantv indicó que los pensionistas franceses salieron a las calles de las principales ciudades del país para reclamar mejoras en su nivel de vida. Así los jubilados mostraron su enfado con la política del Gobierno francés y denuncian la sordera del presidente Emmanuel Macron del que dicen hace caso omiso de sus reivindicaciones.



