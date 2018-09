Se desplazan miles de habitantes estadounidenses por Huracán Florence

La congestión predomina desde esta madrugada en las carreteras de una amplia zona de la costa este de Estados Unidos, con largas filas de autos que buscan alejarse del huracán Florence, de categoría cuatro y extremadamente peligroso, como para que las autoridades ordenaran la evacuación de cientos de miles de personas.



Esa operación afecta a casi dos millones de personas en Carolina del Sur, Carolina del Norte y en Virginia, los estados más amenazados por Florence.



La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó que había mucho tráfico en algunas de las rutas de evacuación, mientras que el ejército anunció que se preparaba para asistir a las autoridades.



El administrador de la FEMA, Brock Long, ya advirtió que Florence podría ser “una tormenta muy devastadora”, no habrá energía durante semanas”, miles de personas se verán desplazados de sus hogares en las áreas costeras y también habrá inundaciones tierra adentro.



El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, urgió “salir ahora” a los habitantes de las zonas a evacuar, al advertirles que Florence es una tormenta de la cual la gente tiene que escapar.



Cooper añadió dramatismo a su exhortación, al describir a Florence como una tormenta histórica, algo que pasa quizás una vez en la vida, en alusión a que la costa este de Estados Unidos no ha vivido un fenómeno de esa magnitud desde la década de 1950.

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLV pic.twitter.com/9gIJ8PA8ng