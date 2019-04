Se enfrentan los cuatro principales líderes políticos de España

Se enfrentan los cuatro principales lderes polticos de Espaa

A seis días de las elecciones del 28 de abril, los cuatro principales líderes políticos de España y candidatos a la presidencia del gobierno se enfrentarán hoy, por primera vez en el país, en dos debates televisados en apenas 24 horas donde se verán las caras, el actual mandatario español, candidato a la reelección y secretario general de los socialistas del PSOE, Pedro Sánchez, Pablo Casado, del derechista Partido Popular (PP), Pablo Iglesias, de la coalición izquierdista Unidas Podemos y Albert Rivera, del liberal Ciudadanos.



Su primer debate de campaña tendrá como escenario esta noche a la estatal Radio-televisión Española y servirá como primer asalto del segundo tope, mañana, en la cadena privada tresmedia. Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera tendrán que convencer en los 100 minutos que durarán ambos encuentros, al más del 30 por ciento de los españoles que aún no han decidido a que partido político entregarán su voto.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que acude a los dos debates con una clara posición de ventaja, pues todas las encuestas le sitúan como claro vencedor de las elecciones generales del próximo día 28. Es precisamente esa posición la que Sánchez intentará conservar en ambos debates, a sabiendas de que cualquier error se puede pagar caro en las urnas.Por eso, en lugar de pasar al ataque, los analistas esperan que Sánchez intenté resistir los golpes de sus tres oponentes: Casado, Iglesias y Rivera.



Pero también tendrá que defender su actuación de nueve meses al frente del Gobierno, tras la moción de censura que echó del poder a Mariano Rajoy y su Partido Popular, el PP, con el apoyo que el izquierdista Podemos y las formaciones independentistas dieron a Sanchez y su partido, el PSOE. Se espera que Sánchez aproveche los dos debates electorales para explicar las propuestas de cara a un nuevo gobierno socialista que auguran las encuestas.



El principal contrincante de Sánchez, es el líder del derechista Partido Popular (PP), Pablo Casado, quien acude por primera vez a un debate entre candidatos, tras sustituir al ex presidente, Mariano Rajoy, al frente de la formación tradicional de la derecha en España. Casado acude al cara a cara televisivo con el PP en horas bajas, y hundido en las encuestas, que con el 19 coma seis por ciento de los apoyos, le sitúan en segunda posición detrás del PSOE y como principal fuerza de la oposición.



No obstante, Casado se presenta como la "única alternativa" que puede desalojar de la presidencia al líder del PSOE, Pedro Sánchez. De ahí que será en Sánchez en quien Casado centre sus ataques dejando en un segundo plano al aspirante de la coalición izquierdista Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y al del derechista Ciudadanos, Albert Rivera.

En el caso particular de Iglesias, su partido Podemos confía en que el debate le irá bien porque se dará la anomalía histórica de que habrá un candidato: su líder, que no tiene miedo a los poderosos y dice la verdad.El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, animó a los españoles a no perderse el debate electoral de hoy y el de mañana, al considerar que los dos encuentros serán decisivos, porque permitirán a la sociedad ver la actitud de los candidatos, su capacidad y las propuestas de cada uno.



