Se enfrentan las selecciones de Colombia y Japón





Colombia:



Colombia, de la mano de Pekerman, jugará su segundo mundial consecutivo. Luego de un proceso de clasificación lleno de dudas y críticas hacia el equipo, los cafeteros buscarán emular en Rusia la actuación de 2014, donde llegaron por primera vez a cuartos de final.



Pekerman, al parecer, dejará la selección después del Mundial. El “profe” ha sido el principal artífice de los éxitos colombianos de los últimos años. Con una pedagogía admirable, ha dotado a Colombia de una identidad de juego y, lo más importante, ha trabajado la continuidad del proyecto. Pekerman ha sentado las bases para el futuro potenciando el trabajo en las categorías inferiores.



Colombia es un equipo bastante reconocible. Se parará en la cancha con un 4-2-3-1 con Ospina en el arco. El guardameta del Arsenal, pese a su suplencia esta temporada, es un indiscutible en el once cafetero y es uno de los mejores porteros de la Conmebol. Línea de cuatro con dos centrales que son el presente y el futuro de la selección. Yerry Mina y Davison Sánchez pese a su juventud ya militan en clubes de primera en Europa y sacan el balón del fondo con mucha elegancia. En el medio del campo, la “roca” Sánchez será el encargado de la recuperación del balón. A su lado, Pekerman maneja varias opciones. Desde un doble pivote más defensivo con Lerma hasta apostar por el ida y vuelta de Wilmer Barrios. En zona de ataque aparecen los jugadores de más talento en el conjunto cafetero. James viene de una excelente temporada con el Bayern donde recuperó la confianza pérdida después de sus suplencias en el Madrid. El “10”, al igual que en Brasil 2014, será el termómetro del equipo y de su inspiración dependerá mucho las posibilidades de Colombia. En los extremos Cuadraro y Muriel, dos jugadores muy desequilibrantes y con llegada a gol. Otra opción es colocar a Matías Uribe, quien aporta un mayor trabajo defensivo. En punta de ataque estará Radamel Falcao. Luego de perderse la cita anterior, “El tigre” llega a Rusia con mucha hambre de gol después de haber realizado su carrera con el Mónaco. Un delantero potente capaz de aguantar la pelota y uno de los mejores finalizadores que ha visto el fútbol en los últimos años.



Colombia debe pasar de la fase de grupos y en octavos los esperará a Bélgica o Inglaterra. Este cuarto partido marcará la actuación de los cafeteros en el mundial.



Japón:



Japón no podía faltar a su cita con el mundial. Desde Francia 1998 ha clasificado a todos las copas del mundo. Los nipones dominaron con solvencia el grupo B de la clasificación asiática con Halilhodzic en el banquillo. A pocos meses del comienzo del Mundial, la federación nipona comunicaba que cesaba al técnico serbio debido a la presión a las que Halilhodzic sometía a los jugadores. Nishino fue el técnico escogido debido a su experiencia, pues es el entrenador que más partidos ha dirigido en la liga japonesa. Un hombre que conoce a los jugadores pero que no ha tenido tiempo de inculcarles su estilo.



Japón es un equipo que le gusta ser protagonista del juego mediante la tenencia de la pelota. Los samuráis formarán seguramente con un 4-2-3-1 con un once repletos de jugadores que militan en clubes de las mejores ligas del mundo. A diferencia de torneos anteriores cuentan con una línea de cuatro de garantías, integrada por Sakai Yoshida, Makino y Nagatomo. En la zona del mediocampo es donde se concentran los principales talentos del conjunto nipón. Kagawa, Inui, Shibasaki, Honda, son jugadores de buen pie capaces de asociarse tanto por dentro como por fuera. Todos estos estarán protegidos por ese excelente recuperador que es Hasebe. La contención del Frankfurt viene de una temporada de consagración que le valió nominaciones en la Bundesliga. En el ataque destacan tres delanteros de características diferentes.



Okazaki te entrega trabajo y desmarques al espacio. Muto, el más asociativo, al día de hoy parece contar con la confianza de Nishino para el puesto de “9”. Por último, Yuya Osako, es muy veloz y termina siendo más un extremo generando llegada de segunda línea.



En resumen, un equipo muy talentoso con dudas después de la llegada de Nishino, cuyo objetivo es intentar dar la sorpresa y colarse en los octavos de final.

