🎧 Se espera gran rivalidad en Nacional de Lucha 2020-06-25 20:54:50 / web@radiorebelde.icrt.cu / Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

La Habana.- La Lucha será uno de los cuatro deportes que tendrán su Campeonato Nacional en lo que resta del año 2020, el mismo se efectuará del 8 al 18 de noviembre en la provincia de Santiago de Cuba.

Para esta edición se espera la participación de las principales figuras del país, por lo que el certamen tendrá un alto nivel. Así lo manifestó a Radio Rebelde el Presidente de la Federación Cubana de esta disciplina, Luis de la Portilla.

Vamos a tener la posibilidad de estar con todos los atletas de los tres equipos nacionales. Además de un grupo de juveniles que estuvieron en el Torneo Cerro Pelado-Granma del mes de febrero y otros invitados de provincia que tengan calidad para competir en el evento. Solamente se combatirá en las seis divisiones olímpicas de cada una de las modalidades.



Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox la versión radial de esta entrevista.



Como quiera que el evento servirá de preparación para los venideros compromisos internacionales, se regirá bajo las mismas reglas de la Federación Mundial de Luchas. “El primer día se pesarían las seis divisiones participantes y en el caso de los luchadores que avancen a la final tendrían que volverse a pesar el día de la final, es decir al otro de la clasificatoria”.

El máximo directivo de la Lucha en Cuba comentó que el tres veces monarca olímpico Mijaín López no debe participar en el nacional en Santiago de Cuba. “Para no obligarlo a la reducción del peso corporal que siempre es un aspecto que lo golpea y también para cuidar a este fenomenal atleta no creo que compita en el certamen. Aunque la palabra final la darán Mijaín y su entrenador Raúl Trujillo”.

Desde ya hay cinco combates que acaparan la atención de los seguidores de este deporte. En el estilo Grecorromano el público podrá disfrutar del duelo que sostendrán en 60 Kg Luis Orta HAB y Javier Duménico SSP, en 77 Kg Yosvani Peña PRI y Ariel Fiss CAV y en 130 Kg Oscar Pino HAB y Ángel Pacheco HAB. Mientras en la libre en 74 kilos debe resultar interesante el pleito entre los locales Geandry Garzón y Franklin Marén y en 97 Kg el capitalino Reineris Salas tendrá un difícil rival en el espirituano Yonger Bastida.

El 15 de agosto los luchadores regresarán a los entrenamientos en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento “Cerro Pelado”. “Primeramente tendrán que ser certificados ambos gimnasios por parte de los compañeros de Medicina Deportiva y después retomar la preparación, teniendo en cuenta algunas variantes que hemos tenido que ir introduciendo por parte de los colectivos de entrenadores debido a la COVID-19”.

Luis de la Portilla anunció los compromisos que tendrá la Lucha cubana después del Campeonato Nacional en Santiago de Cuba. “Si todo se mantiene como esperamos en el mes de diciembre celebraríamos la Gala “Pedro Val” in memoriam y en febrero tendríamos el Internacional Cerro Pelado-Granma”.

Hasta el momento Cuba tiene asegurados a 12 gladiadores para los Juegos Olímpicos de Tokio y espera incorporar a otros tres en el clasificatorio del mes de abril a desarrollarse en Sofía, Bulgaria. “Como se conoce tenemos en la Lucha femenina a Milaymis de la Caridad Marín y en la Libre masculina Reineri Andreu y Yurieski Torreblanca. Estos atletas tienen el nivel para clasificar y entonces estaríamos con 15 luchadores en la cita olímpica”.