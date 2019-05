Se está Armando Ferrer hasta los dientes

Se est Armando Ferrer hasta los dientes





Varadero, Matanzas, Cuba.- El debutante manager de los Cocodrilos de Matanzas para la 59 Serie Nacional de Bisbol Armando Ferrer Ruz, ha dejado claro su propsito al frente de la nave roja: Ganar el campeonato.



Si tenemos en cuenta que los matanceros vienen de ser el peor conjunto en la anterior campaa y que tambin otros directores se han trazado igual meta, y aunque acariciaron la corona no la han cumplido, parece un objetivo con matiz utpico.



Sin embargo, con la plantilla que est armando Ferrer, con atletas de aqu y de all, crame que hay que tener en cuenta al conjunto que se qued a las puertas del ttulo en las Series 52 y 53.



Ms de dos meses nos separaran de que inicie la temporada y ya los yumurinos realizan una preparacin pensando en jugar ms de 90 partidos. Planificamos dos micro-ciclos de trabajo en Varadero, para aprovechar la arena y la playa. Esto nos ayuda a fortalecer todos los msculos que intervienen de manera directa en la competencia. No es un entrenamiento nuevo, ya en la provincia lo han utilizado las direcciones anteriores y sabemos que en Ciego de vila y Sancti Spritus tambin se hace.



Los Cocodrilos tendrn una inyeccin de peloteros que despus de varios aos fuera del pas regresaron, incluso Erisbel Arruebarruena, con participacin en la MLB con los Dodgers de Los ngeles. l se repatri por nuestra provincia, est en espera de los papeles. Moiss Esquerr, que fue el primero que se nos incorpor, vino de Repblica Dominicana y tiene todo en orden. Julio Csar Gonzlez, quien estuvo con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana, tambin regres. As como el caso de Jos Antonio Columbi, quien estaba en Panam.







Hay otro grupo que se incorpora al equipo, que por diferentes motivos no son tenidos en sus anteriores selecciones. El receptor villaclareo Jess Olivera fue prestado por un ao, as que adems de la sub-23 puede estar con nosotros en la Serie Nacional y otros cuatro que estuvieron con Industriales, como Javier Camero, David Mena y Ernesto Iglesias, que ya entrenan en Matanzas y Noelvis Entenza, quien se nos acerc para jugar con nuestro conjunto y estamos a la espera a ver si puede resolver unos problemas personales para que se incorpore a la preparacin.



Ferrer, quien estuvo como entrenador en los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana, manifest que la palabra de orden en el colectivo ser la disciplina. Si no hay cohesin, entrega, aunque tenga muchas estrellas, los resultados no salen. Conmigo el que no corra fuerte va para el banco, no se puede concebir que den roletazo al cuadro y que a medio camino ya estn doblando para el banco. El que no se entregue al mximo no le vamos a pasar la mano, sea quien sea, el pueblo merece respeto.



Armando dijo que las autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia les han dado su apoyo en todo momento, para que se realice una preparacin a la altura del propsito del equipo. A pesar de la situacin que vive el pas, nos han ayudado en todo lo que han podido y estamos haciendo una gran preparacin. Yo siempre converso con los muchachos y les digo que tiene que haber por parte de nosotros una respuesta por este esfuerzo. Vamos a borrar esa imagen del ao pasado, que realmente no es la que le corresponde a este equipo. Nosotros salimos a entrenar pensando en que vamos a ganar el campeonato, no que vamos a clasificar y los ttulos se ganan desde que comienzan los entrenamientos.



El mentor yumurino tendr como coach de banca a Orlando Quirantes. Los asistentes sern Lzaro Junco y Jos Joseto Hernndez. Mientras, Jess Salgado y Lzaro Garro fungirn como entrenadores de pitcheo.



Armando Ferrer estuvo dentro del colectivo de direccin que gan la ltima Serie Nacional para la provincia en el ao 1991. Ya casi han transcurrido tres dcadas de que Henequeneros levantara el trofeo de la mano de Gerardo Sile Junco y muchos matanceros cifran sus esperanzas en el alumno ms aventajado que tuvo el laureado manager de Limonar.



