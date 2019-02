Se inicia este martes el juicio contra independentistas catalanes

2019-02-12 08:00:49 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Tribunal Supremo de España inició este martes el juicio contra los 12 líderes independentistas catalanes, por el proceso soberanista que derivó en el referendo del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia de Cataluña. La primera sesión se limitará a las cuestiones previas de procedimiento, y a ella asistirá el presidente de Cataluña, Quim Torra, precisa Telesur. Los independentistas catalanes calificaron al proceso judicial de farsa y de juicio político contra su causa, por lo que convocaron además una manifestación este martes en Barcelona. La Fiscalía pide para los independentistas penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. (Telesur)



Marchará hoy la juventud venezolana en defensa de la Revolución Bolivariana



La juventud venezolana marchará hoy hasta la Plaza Bolívar, de Caracas para ratificar su compromiso con el desarrollo de la Revolución bolivariana y rechazar los intentos golpistas del Gobierno de Estados Unidos, reportó Prensa Latina. A propósito de celebrarse este martes el Día Nacional de los Jóvenes, la directiva de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, instó a la militancia a combatir la crisis humanitaria que pretende imponer mediáticamente la derecha contra su país. Lo que quieren es humillar la dignidad de un pueblo, Venezuela solo pide respeto a su soberanía e independencia y que nos permitan hacer todas las transacciones necesarias para mover nuestros recursos, los recursos que le pertenecen al pueblo venezolano, sentenció ante la prensa el ministro de Juventud, Pedro Infante. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, enalteció desde la red social Twitter la valentía de la juventud patriótica venezolana en su lucha contra la desestabilización de la derecha local aupada por Washington. Asimismo, el jefe de Estado precisó que los jóvenes venezolanos están comprometidos con la construcción económica y social de la nación. La juventud valiente de Venezuela está consciente de su papel como constructor de la Patria potencia y no se deja distraer por las pretensiones desestabilizadoras del imperialismo y la oligarquía nacional. Cuenten con mi respaldo total, escribió Maduro en la red social. Cada 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud en Venezuela, en conmemoración a la Batalla de La Victoria, ganada en 1 814 por José Félix Ribas con jóvenes del Seminario y de la Universidad de Caracas. Los festejos de este año estarán cargados de compromiso con la soberanía nacional y para ello la nueva generación de venezolanos se movilizará desde la Plaza Morelos hasta la Bolívar desde las 9:30 de la mañana, informó la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodbexa Poleo. (PL)



Desafía el Gobernador de California a Trump y retira a 360 miembros de la Guardia Nacional de la frontera con México



El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden para retirar de la frontera sur a 360 miembros de la Guardia Nacional para que no sean parte del "teatro político" de la actual administración de Donald Trump. Al respecto, Newsom declaró que no será parte de "una crisis fronteriza manufacturada", en referencia al escenario que ha pintado Trump para desplegar 3 750 militares en la frontera con México y pedir una suma cercana a los 5 700 millones de dólares para construir un muro fronterizo. Con la reubicación de los miembros de la Guardia Nacional, el Gobierno de California apoyaría los esfuerzos de prevención de incendios forestales, que en noviembre pasado dejaron un saldo de 88 personas muertas, además de expandir las operaciones para contrarrestar las drogas y detectar estupefacientes en los puntos de entrada que colindan con el estado mexicano de Baja California. La orden del Gobierno de California representa un nuevo desafío para Trump, principalmente porque esta semana la Cámara de Representantes debate el financiamiento para construir el muro en la frontera y que podría generar un nuevo cierre parcial del Gobierno federal en caso de que los demócratas y los republicanos no lleguen a un consenso. Newsom siguió los pasos emprendidos por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, quien la semana pasada ordenó a la Guardia Nacional retirar a la mayoría de sus integrantes ubicados en la frontera con México porque no deseaba que su estado participara en "la farsa del alarmismo" que habría creado el mandatario. (RT)



Pedirá Theresa May a los diputados firmeza ante las conversaciones con la Unión Europea sobre el brexit



La primera ministra británica, Theresa May, pedirá hoy a los diputados que se mantengan 'firmes' ante las actuales conversaciones con la Unión Europea (UE) destinadas a conseguir cambios en el acuerdo negociado del 'brexit'. May hará esta tarde una declaración en la Cámara de los Comunes para explicar sus últimos contactos con la UE, después de que los diputados rechazaran el pasado enero el pacto firmado con Bruselas, aunque días después pidieran renegociar la controvertida cláusula irlandesa del documento. La primera ministra británica tenía previsto hacer mañana esta declaración, pero fuentes oficiales indicaron que decidió adelantarla para dar más tiempo a los diputados a evaluar el estado de las conversaciones con Bruselas antes del debate de este jueves en la cámara baja. Se espera que la 'premier' presente este jueves una moción 'neutra' para que los diputados puedan hacer enmiendas, que se votarán al término de un intenso debate. El ministro británico del 'brexit', Steve Barclay, se reunió anoche en Bruselas con el negociador comunitario, Michel Barnier, contactos calificados como 'constructivos' por el Gobierno. Los diputados rechazaron en enero el acuerdo del 'brexit' por la polémica salvaguarda, o garantía, pues ésta prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes. (EFE)



Continúan las protestas en Haití



Las constantes movilizaciones en Haití dificultan el suministro de combustible a las estaciones de bombeo en la capital, lo que provoca interrupciones en el servicio. Guito Édouard, directivo de Agua y Saneamiento de Haití, señaló en un comunicado que actualmente se están tomando las medidas necesarias para abastecer sus tanques de agua y ofrecer el servicio regular. Pidió la colaboración de todos para facilitar el paso de los camiones cisternas en las arterias de la capital, y principalmente en los barrios desfavorecidos. También la Empresa de Electricidad de Haití, ofreció disculpas a la población por las interrupciones en el suministro eléctrico durante las protestas, que hoy llegan a su quinto día consecutivo. (Radio Habana Cuba)



(Haciendo Radio)