Se movilizan ciudadanos chinos para apoyar a Cuba en la lucha contra Covid-19

2020-04-06 10:11:02 / web@radiorebelde.icrt.cu

Ciudadanos chinos que estudiaron en Cuba organizan hoy donaciones y la compra de insumos médicos para respaldar al país caribeño a enfrentar la pandemia de Covid-19, en un gesto de gratitud por la formación recibida. Chen Ke, quien comenzó la campaña caritativa, declaro al diario Global Times que desde el pasado 28 de marzo recaudaron 129 000 yuanes, 18 193 dólares y se han sumado a la iniciativa a 220 personas, en su mayoría ex becarios de Cuba. 'Estamos agradecidos a Cuba por nuestra educación y esperamos retribuir la generosidad de ese país', destacó Ke. Chen Ke es uno de los más de tres mil jóvenes del centro y occidente de China beneficiados desde 2006 con becas para estudiar el idioma español y ciencias médicas en Cuba.



Elogia diputado francés la colaboración médica de Cuba



El diputado de la Asamblea Nacional francesa François-Michel Lambert elogió hoy la cooperación médica de Cuba con otros países, la cual contrastó con la presencia de asesores militares de Estados Unidos en diversas partes del mundo. Así respondió Lambert en una entrevista a Prensa Latina cuando le preguntaron sobre las campañas mediáticas de Washington que intentan desacreditar la solidaridad y la disposición cubana, puestas en práctica en alrededor de 40 naciones afectadas por la Covid-19. No vemos críticas a que algunos gobiernos, como Estados Unidos, manden expertos para la guerra, mientras Cuba tiene también expertos, pero son para salvar vidas, hay una diferencia entre ambos casos, precisó el diputado francés. También, François-Michel Lambert reiteró el reclamo de levantamiento del bloqueo de Washington contra La Habana, e instó a Francia y la Unión Europea a ser más enérgicas en las demandas a la Casa Blanca para que le ponga fin.



Asciende a 69 mil 444 las muertes por Covid-19 en el mundo



Las muertes por COVID-19 en el mundo aumentaron este domingo a 69 444, mientras que los casos de contagio llegaron a un millón 273 990 de acuerdo con datos de la universidad de medicina Johns Hopkins. Esas cifras significan un aumento de cuatro mil 690 fallecimientos en las últimas 24 horas, así como 71 754 nuevos contagios por el nuevo coronavirus, por otro lado, 260 193 personas se han recuperado de la enfermedad desde el inicio del brote de la Covid-19. Por otro lado, el epicentro de la pandemia es en estos momentos Estados Unidos, país que registra 337 310 contagios confirmados, así como un total de 9 634 víctimas mortales, y en contraste, la Comisión Nacional de Salud de China informó hoy que en las últimas 24 horas solo ha contabilizado un fallecimiento y 39 casos nuevos de contagio, de los cuales, 38 son importados. Asimismo, España e Italia, los países más afectados después de Estados Unidos, el país ibérico registró 131 646 casos confirmados de contagio y 12 641 fallecimientos, mientras que Roma reportó un total de 128 948 infecciones detectadas y 15 887 decesos. El cuarto país con más personas enfermas en el mundo es Alemania, con 100 123 casos confirmados y 1 584 muertes; le sigue Francia, con 93 780 infecciones y 8 093 fallecimientos.



Piden congresista a Iván Duque que no participe en los planes de Estados Unidos contra Venezuela



Un grupo de congresistas colombianos de oposición y movimientos sociales solicitaron por medio de una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, abstenerse de apoyar cualquier plan intervencionista de Estados Unidos contra Venezuela. En la misiva los legisladores le recuerdan Duque que ese tipo de decisiones deben estar aprobadas por el Congreso, que hasta el 13 de abril se encuentra en paro de funciones por la cuarentena para hacer frente al Covid-19. Además, la carta de los congresistas hace referencia a la reciente declaración del ministro de Defensa, el general Luis Fernando Navarro sobre el apoyo ante una posible intervención de tropas de Estados Unidos en Venezuela, según los firmantes del documento tales dichos preocupan y merecen un pronunciamiento del Jefe de Estado. De acuerdo a los remitentes, la prioridad del país debe ser la atención de la emergencia social, sanitaria y económica debida a la pandemia de la Covid-19 y desviarse de este propósito por meterse en una guerra sería “un abuso, ilegalidad y trasgresión al derecho internacional”.



Reportan en América Latina y el Caribe más de 30 mil casos y mil muertos por la Covid-19



América Latina registraba hasta este domingo más de 30 mil casos confirmados de la Covid-19 y mil muertos, según un balance elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la región se reportaron 30 352 contagios y 1 052 muertos, y Brasil registró un tercio de los casos, con 10 278 contagios declarados y la mayor cantidad de muertos con 432. El otro país más afectado en Latinoamérica por la mortalidad derivada de la pandemia es Ecuador, que hasta la fecha registró 177 muertos de los 3 mil 465 contagios contabilizados. En cuanto a cantidad de casos, Chile registra 4 161 contagios y 27 muertos, detrás de esos tres países se ubican México con mil 890 enfermos de Covid-19, y 79 fallecidos, le sigue Panamá con 1 801 infestados y 46 decesos, Perú 1 746 contagiados, y 73 muertos y República Dominicana 1 578, contagios y 77 fallecidos.



Afirma Jorge Arreaza que Venezuela está lista para enfrentar cualquier agresión



Venezuela se encuentra lista hoy para la defensa de la soberanía y la integridad territorial ante cualquier intento de agresión por parte del gobierno de Estados Unidos, aseguró el canciller, Jorge Arreaza. En declaraciones al grupo de investigación y análisis Misión Verdad, reseñadas por el portal de la Cancillería, Arreaza manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue cada paso de los medios navales desplegados por Washington en la región bajo el pretexto de una operación contra el narcotráfico. 'Nosotros tenemos informes documentados con coordenadas, sabemos cuáles son los buques, las funciones que cumplen, sus capacidades; y nuestras fuerzas armadas tiene monitoreado cada paso y estaríamos listos para defender a Venezuela en cualquier escenario', aseveró el canciller venezolano. Además, Jorga Arreaza precisó que esta maniobra busca distraer a la opinión pública del manejo 'inhumano y errático' que ha tenido la administración estadounidense de Donald Trump sobre la pandemia de la Covid-19, que hasta la fecha dejó más de 336 mil contagiados y nueve mil 600 muertos en el país norteamericano.



Iniciará Rusia pruebas para determinar los anticuerpos capaces de formar inmunidad ante el nuevo coronavirus Covid-19



Rusia anunció hoy el inicio en breve de las pruebas elaboradas por el Centro Científico Estatal 'Vektor', para determinar los anticuerpos capaces de formar inmunidad ante el nuevo coronavirus SARS CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19. Contamos con un sistema de pruebas de análisis de inmuno-fermentación que debe ser registrado la semana próxima, y ese sistema inteligente determina los anticuerpos, declaró, la jefa del Servicio Federal de Control de Consumo y Bienestar de la Población, Anna Popova. Debemos conocer que ocurre con la población en aquellos lugares donde hay una gran concentración de casos de Covid-19, como en el caso de esta capital y la provincia de Moscú, declaró, Popova, y comentó que además, debemos analizar los lugares donde el nuevo coronavirus no se propaga de ninguna forma, para conocer si está o no protegida la población. Asimismo, la jefa del Servicio Federal de Control de Consumo y Bienestar de la Población, Anna Popova, señaló que es un deber buscar la inmunidad de los médicos para dejarlos fuera del grupo de riesgo.



Deja la ciudad china de Hubei de registrar nuevos casos de la Covid-19



La provincia central china de Hubei no registró este domingo ningún nuevo caso del nuevo coronavirus Covid-19, informaron hoy las autoridades sanitarias locales. Por otro lado la agencia de prensa Xinhua informó un deceso en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. También, la provincia de Hubei descartó 45 pacientes asintomáticos de la Covid-19, con lo que la cantidad de este tipo de casos se situó en 705, la totalidad de los cuales fueron sometidos a observación médica al cierre del domingo. La víspera 69 pacientes de Covid-19 fueron dados de alta después de su recuperación, de los 577 pacientes tratados en hospitales, 149 seguían en estado grave y otros 85 en estado crítico. Cuba, salud, Barbados, Mia Amor Mottley, covid19, brigada medicas cubana, Interferón Alfa 2b Recombinante.



