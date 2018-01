Se movilizan los iraníes en defensa de su Revolución Islámica

2018-01-03 09:17:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

Multitudinarias marchas se están llevando a cabo en diferentes ciudades de Irán para reafirmar el apoyo a la República Islámica y repudiar los disturbios y actos violentos acaecidos en el país durante las recientes protestas por el desempleo. Cientos de miles de personas han salidos hoy a las calles de Tabriz, Ahvaz, Joram Abad, Hamedán, Kermanshah, Abadán, Qom, Maraqe, Gorgan y Bushehr, entre otras ciudades, para condenar los actos violentos, incluida la destrucción de la propiedad pública y privada, cometidos por varios agitadores y sediciosos en las marchas de los últimos días acontecidas en el país. Los manifestantes enarbolaron la bandera nacional y retratos del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, mientras gritaban lemas en apoyo a la Revolución y la República Islámica de Irán. El martes también se celebraron movilizaciones similares en varias grandes ciudades del país en apoyo a la Revolución. Los manifestantes coincidieron en que si hay protestas se deben realizar en el marco de la ley. (Hispantv)



Iniciarán hoy los trabajadores de la Radio Nacional un paro en rechazo a las medidas de Macri



La Asamblea de Trabajadores de la Radio Nacional de Argentina decidió iniciar un paro la víspera, mientras la asamblea se mantiene alerta debido a los despidos sorpresivos ejecutados el martes y en contra de la intervención del Gobierno de Mauricio Macri viene realizando en las últimas semanas, reportó Telesur. Los empleados de la Radio Nacional se enteraron de que sus contratos no serían renovados al momento en que se disponían a ingresar a su jornada laboral, puesto que al intentar ingresar al edificio, el sistema no reconoció sus huellas dactilares. Sin dar una lista de despidos concretos, es decir sin siquiera cumplir con la ley efectuando preavisos, la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson y el vicepresidente, Pablo Ciarliero, diseñaron unilateralmente un plan de cesantías brutal en la emisora estatal de Buenos Aires, denunciaron los trabajadores radiales en su blog. Ante los hechos, la Asamblea de Trabajadores resolvió declarar "persona no grata al vicerector del medio, Pablo Ciarliero, luego de acusar a los empleados de generar terrorismo y tras filmar una de las asamblea con su teléfono celular, en un acto que consideraron intimidatorio. (Telesur)



Restablece Kim Jong-un el canal de comunicación entre las dos Coreas



El líder norcoreano, Kim Jong-un ordenó iniciar negociaciones con Corea del Sur a través del canal especial de comunicación en la zona desmilitarizada de Panmunjom. La llamada fue realizada por la parte norcoreana en el día de hoy y ambas partes s cercioraron de que las comunicaciones por teléfono y fax funcionan de manera normal y no se conocen los detalles de las conversaciones mantenidas entre ambos países. Con anterioridad un funcionario norcoreano citado por Reuters, afirmó que las conversaciones se centrarían en la posibilidad de que los atletas norcoreanos participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que comenzarán en Corea del Sur el próximo mes. Este evento llega un día después de que Corea del Sur propusiera celebrar conversaciones de alto nivel con Corea del Norte tras el discurso de Año Nuevo de Kim, en el que el líder norcoreano aseguró estar dispuesto a negociar con Seúl. El ministro de Unificación Nacional de la República de Corea, Cho Myoung-gyon, indicó que Seúl decidió ofrecer a Piongyang emprender unas conversaciones con representantes de alto nivel de ambos Estados para conseguir una mejora en las relaciones bilaterales. La agencia Yonhap informa de que Kim Jong-un recibió con agrado la aceptación de Seúl a su propuesta. Por su parte, el portavoz presidencial surcoreano afirmó que Seúl considera la disposición de Pionyang de restablecer el canal de comunicación para el diálogo intercoreano como un avance importante. (RT)



Presiona EE.UU en ONU para debatir sobre Irán en Consejo de Seguridad



La representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró que harán todo lo necesario para debatir en el Consejo de Seguridad sobre Irán y las recientes protestas en ese país. “Queremos convocar a una sesión de emergencia del Consejo, dijo la embajadora norteamericana, pues a su entender, lo ocurrido en Irán amenaza la paz y la seguridad internacional. Para Haley, las recientes protestas pacíficas en algunas ciudades iraníes tienen connotaciones políticas y son reprimidas por lo que ella denominó un régimen dictatorial. La víspera, el presidente iraní, Hasan Rohani, denunció que los enemigos de la nación persa -encabezados por Estados Unidos- no toleran los logros alcanzados con el acuerdo nuclear en la región e incitan a generar disturbios. (RR)



Amanece Francia en alerta por segunda tormenta de la semana



Un total de 48 departamentos de Francia amanecen hoy en alerta naranja por el paso de la tormenta Eleonor, que afecta el norte del país solo dos días después del embate de Carmen. Los servicios de Meteorología advirtieron que el nuevo fenómeno impactará durante todo el miércoles la parte norte de la nación, con vientos de 100 a 130 kilómetros por hora y lluvias intensas. Asimismo, se esperan fuertes olas y posibles inundaciones en las zonas costeras. Hace solo dos días la tormenta Carmen azotó el centro y el sur del país, donde más de 65 mil hogares quedaron sin electricidad en las regiones de Bretagne, Pays-de-la-Loire y Nouvelle-Aquitaine. El temporal provocó, además, la muerte de un hombre en el departamento de Pirineos Atlánticos, tras la caída de un árbol sobre el automóvil en que viajaba. (RR)



(Haciendo Radio)