🎧 En marzo, se nos fue un grande de la música country

En marzo, se nos fue un grande de la msica country





La noticia se regó rápido entre los melómanos y mi cuñado me llamó varias veces para que no la olvidara. Kenneth Ray Rogers, el famoso vaquero, nacido en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938, había muerto en Georgia de complicaciones con su salud.



Kenny, considerado una leyenda de la música country en su país, vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos, de los cuales obtuvo veinticuatro números uno y más de cincuenta canciones en las listas de popularidad, además de tres Premios Grammy.



Cuarto de los siete hijos de un carpintero y su esposa Lucille, se crió en uno de los sectores más pobres de la ciudad de Houston, y comenzó en el mundo de la música tocando temas de Nat King Cole y Chuck Berry. Fue miembro de un grupo de jazz y en 1966 se unió a Los New Christy Minstrels, realizando colaboraciones con otros artistas. En 1967 participó en la creación de The First Edition, la primera edición.



En 1976 inició su carrera en solitario y en el ‘77 logró un gran éxito en todo Estados Unidos con su sencillo Lucille -dedicado a su madre-, que arrasó en las listas de música country, siendo el número 1, y también en las listas de música pop.



Otro de sus grandes éxitos en el country es el tema El Jugador (The Gambler) creada en 1976 por Don Schlitz, que fue el tema principal de la película homónima de 1978, en la que fue protagonista, y que ustedes seguramente vieron por nuestra televisión. En 1980 le dio un Grammy.

En 1979, su balada romántica She believes in me (Ella cree en mí) lo consagra ya como un sólido intérprete romántico; y en 1980 con Lady, canción escrita por Lionel Richie, no solo obtiene la fama mundial, sino la confirmación de ser una gran estrella de la música, ocupando los primeros puestos de las listas de popularidad en todo el mundo, además de ganar un premio Grammy.



Kenny Rogers formó parte del grupo USA por Africa con la famosa canción We Are The World y en el 2013 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, entre otros dones, por su característica voz ronca.



Aquejado de diferentes problemas de salud que le afectaron la movilidad, en el año 2015 anunció su retiro de los escenarios. Tras el anuncio inició una gira de despedida por Estados Unidos compuesta por dieciocho conciertos.



El último fue en Nashville el 25 de octubre de 2017 con artistas invitados de la talla de Lionel Richie, Lee Greenwood, Justin Moore, Kris Kristofferson y Reba McEntire, entre otros, y la participación especial de su amiga de mucho tiempo, Dolly Parton. Con ella cantó una vez más Islands in the stream (Islas en la corriente), compuesta por los Bee Gees, dirigida inicialmente para el cantante Marvin Gaye, pero después adaptada al country que interpretaron Rogers y Dolly Parton en los años ‘80.



Kenny Rogers falleció por causas naturales a los ochenta y un años en la noche del viernes 20 de marzo de este mismo año en su domicilio de Sandy Springs (Georgia), donde recibía cuidados paliativos.

