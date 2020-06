🎧 Se nos fue Rosita 2020-06-23 13:11:25 / web@radiorebelde.icrt.cu / Pedro Rafael Cruz Gonzalez





Se nos fue Rosita, así simplemente, porque para los cubanos no era necesario otra forma para llamar a uno de los artistas más polifacéticos y más queridos del entorno cultural cubano, al que le entregó una buena parte de sus 97 años de vida.



Figura cumbre en el canto, el teatro, el cine, la radio y la televisión desde los años ‘40, Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia nació no obstante en Nueva York el 11 de febrero de 1923, hija de padres españoles.



La mamá y la niña llegan a Cuba a finales de 1925 y ya en la capital cubana la señora conoce al empresario de perfumería, cosméticos y de bienes raíces, José Fornés Dolz, también español, quien le dio a la pequeña cariño paternal y el apellido con el que hizo carrera.



Su abuela era una gran amante de la buena música y eso fue despertando en la niña su interés y percepción musical. Por otra parte, todos sus juegos infantiles giraban hacia el arte. Actuaba, cantaba, declamaba; unas veces con sus amigas y otras ante el espejo.



Después de pasar un período en España y regresar a suelo cubano, Rosita pidió e insistió una y mil veces a sus padres que le permitieran participar en La Corte Suprema del Arte, un programa radial dedicado a descubrir nuevas figuras. Ganó el concurso, adoptó su nombre artístico e iniciaría entonces su preparación recibiendo clases de música, de canto, de actuación y de baile.



Aquí comenzó una espléndida carrera que la llevó a escenarios de varios países, en especial México y España, En ella brilló en todas las manifestaciones donde se presentó y la huella que dejó fue la suficiente para que entre nosotros fuera solo Rosita.







Personalmente, guardo de ella su participación en el Primer Festival Nacional del Creador Musical. Celebrado en Cienfuegos, solo unos pocos días después del Varadero 70, el ambiente creado en la perla del sur fue de una total confraternidad entre los participantes, Rosita entre ellos por supuesto. La Fornés fue allí con el tema de Rubén Rodríguez Te adoraría más y su presentación conmovió a todos.



Pasado el tiempo la conocí aún más de cerca, pues su yerno fue mi tutor en la tesis universitaria. La relación se estrechó mucho más pues ambos nacimos el mismo día y en cierta ocasión celebramos el cumpleaños bajo una espléndida comida preparada por la propia vedette. O sea, no solo la oí cantar, también cocinó para mí.



La despedida de Rosita Fornés fue en el reciente homenaje a los 60 años de vida artística de Meme Solís. El personalmente tuvo el orgullo de presentarla.



Con un tremendo esfuerzo, propio de su absoluta profesionalidad, Rosita con 97 años se mantuvo sólida en el escenario y cantó. No podía ser de otra manera.



Este tema lo compuso el propio Meme Solís especialmente para ella y para los que opinan que lo único mejor que la música es hablar de música. Ya Rosita descansa en nuestro suelo, por eso, vayamos a sus días de gloria.