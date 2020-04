Se preparan en casa las principales figuras de la Lucha Libre en Cuba

La Habana, Cuba.- Julio Mendieta, Jefe del colectivo de entrenadores de la Lucha Libre en Cuba, dijo a Radio Rebelde que las primeras figuras del equipo nacional tienen orientado un plan para entrenar en casa y no perder por completo la forma deportiva.



Mendieta señaló que esa preparación individual de Reineris Andreu (57 Kg), Alejandro Valdés (65 Kg), Geandry Garzón (74 Kg), Yurieski Torreblanca (86 Kg) y Reinieris Salas (97 Kg), está dirigida fundamentalmente a la parte física, aunque han incorporado algunos aspectos técnicos. “Están realizando en sus casas estos ejercicios para el físico, le hemos pedido que hagan algo de levantones y que repasen las entradas. Así tendrían la preparación física general y después sería más fácil el trabajo cuando toda esta situación pase”.







El avezado preparador calificó de positivo el resultado en el Preolímpico de Ottawa, Canadá, donde consiguieron tres boletos para los Juegos Olímpicos.



“Estamos contentos con el trabajo de los muchachos, aunque realmente queríamos más. Por ejemplo Andreu perdió un gran combate 4-3 con el medallista mundial y esto le impidió clasificar. En el caso de Torreblanca la tenía más complicada con el mejor luchador de la división David Taylor de Estados Unidos, quien estuvo un año fuera y regresó en una gran forma”.



Reineris Andreu en los 57 Kg y Yurieski Torreblanca en 86 Kg tendrán una última oportunidad de estar en la cita bajo los cinco aros en el Preolímpico de Sofía, Bulgaria. “Se pospusieron los clasificatorios para el año próximo, cuando también se pretende realizar los Juegos Olímpicos. Ahí estaremos con estos dos atletas quienes lucharán por incluirse junto a los tres que tenemos asegurados”.







Julio Mendieta habló sobre el futuro del medallista mundial Oscar Pino. “Ya él se va a concentrar en el estilo Grecorromano, debido a que no tiene opción para ir a Tokio. No obstante, si se diera la oportunidad de que Mijaín López participe en algún evento previo a la cita olímpica en greco, entonces buscaríamos la posibilidad de llevar a Oscar con nosotros en la Libre y mantenga su preparación para el próximo ciclo olímpico”.



El atleta de más experiencia dentro del equipo del estilo Libre es el santiaguero Geandry Garzón, quien tiene en mente retirarse con una presea en Tokio.



“En los cuatro meses antes de la olimpiada íbamos a arreciar la preparación de Garzón. Al tener esta situación va a ser un año más en lo biológico y en su preparación. Esto no pienso que le afecte en nuestra meta de llegar al podio en esta división”.



Mendieta y todos los que participaron en el Preolímpico de Ottawa, al llegar desde el pasado día 17 de marzo se han sometido a un estricto aislamiento domiciliario e incluso se les realizaron pruebas para descartar que estuvieran infestados con la COVID-19. “Para nosotros fue algo complicado, como quiera que sea sicológicamente te afecta. Todos entendimos lo necesario que era estar aislados por el bien de nosotros y de la familia”.



El entrenador principal de la selección nacional de Lucha Libre les pide a todos los cubanos que permanezcan en casa. “Lo más importante es no salir a la calle. Aprovechen esta oportunidad para estar con la familia. No hagan ni reciban visitas. Si entre todos colaboramos erradicaremos lo más pronto posible este virus”.

