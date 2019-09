Se preparan Florida y Georgia ante el potencialmente huracán Dorian

Los residentes de Florida continuaban este viernes preparándose ante el huracán Dorian, con la incertidumbre de no conocer todavía dónde tocará tierra el que sin duda llegará como un poderoso meteoro, probablemente de categoría cuatro, según los pronósticos.



Como la ruta de Dorian no está del todo clara, el gobierno floridano no ha ordenado por el momento evacuaciones masivas, pero se esperan muchas a medida que se determine el rumbo de Dorian antes de que penetre en el territorio.



A lo largo de la costa, las autoridades locales distribuyen sacos de arena, los consumidores se apresuran a almacenar alimentos, madera para tapiar ventanas y otros suministros de emergencia, mientras que los automovilistas están acopiando gasolina.



Todo el estado de Florida está bajo una declaración de emergencia y el gobernador, Ron DeSantis, desplegó dos mil 500 soldados de la Guardia Nacional y colocó otros mil 500 en estado de espera.







El Centro Nacional de Huracanes previno sobre el riesgo de que se produzcan devastadores vientos huracanados a lo largo de la costa este de Florida y de la península hacia el final de esta semana y el inicio de la próxima, aunque se desconoce todavía dónde se registrarán las ráfagas más fuertes.



Se prevé que Dorian siga creciendo, pase de la actual categoría dos a la potencialmente catastrófica de cuatro, con vientos de 209 kilómetros por hora, y tenga más tiempo para alimentarse de los mares cálidos, si su movimiento se hiciera más lento.



Lo pronósticos son que toque tierra el lunes en alguna parte entre los Cayos de Florida y el sur de Georgia, una franja de 800 kilómetros que refleja el elevado nivel de incertidumbre en este momento cómo para pronosticar por donde penetrará, según el Centro Nacional de Huracanes.



El gobernador del Georgia, Brian Kemp, declaró también el estado de emergencia en 12 condados de la costa, y advirtió que Dorian tiene el potencial de producir impactos catastróficos en los ciudadanos en toda la costa sureste del país.







A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió en su cuenta de Twitter que hay una posibilidad cada vez mayor de que el huracán Dorian traiga una triple amenaza de peligros, marejada ciclónica, vientos devastadores y lluvias torrenciales.



El organismo meteorológico aconsejó a los habitantes de la zona preparase para el desastre desde ahora.



El presidente, Donald Trump, advirtió también sobre el peligro, al comentar que Dorian parece ahora ser un monstruo absoluto, de acuerdo con un video publicado anoche en la red social de Internet, Twitter, donde comparó al actual meteoro con el huracán Andrew, que arrasó el sur floridano en mil 992.



Trump añadió que estaba enviando alimentos y agua a Florida, y anunció la cancelación del viaje de fin de semana a Polonia, para asegurarse de que los recursos estén bien dirigidos ante Dorian.



Watch as the eye of #HurricaneDorian2019 begins to form in this 1-minute visible loop from NOAA's #GOESEast. "Dangerous Hurricane #Dorian poses a significant threat to #Florida and the northwestern #Bahamas," according to the @NHC_Atlantic. Latest: https://t.co/W7u6rft9x2 pic.twitter.com/AuDJst6smv