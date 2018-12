Se presenta en Cuba por primera vez trío español Iberia

Foto: Richard Alonso

El trío español Iberia, de música clásica, se presentará en Cuba, por primera vez, en este mes de diciembre. Invitados a participar en el Segundo Encuentro Conocer la habanera 2018, que organiza el Museo Nacional de la Música, sus integrantes: la soprano Indira Ferrer- Morató, el pianista Manuel Ruiz, y el castañuelista Carlos Murias, además de ofrecer conciertos e impartir conferencias, presentarán su primera producción discográfica Iberia, la cual acaban de publicar con el sello catalán Picap. «A Cuba la llevamos en nuestros corazones desde hace ya muchos años», aseguraron al llegar a La Habana. El sábado 15 de diciembre, a las tres de la tarde, en el Hemiciclo de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes, ofrecerán un repertorio exclusivamente de habaneras como parte del Segundo Encuentro Conocer la habanera 2018 que preside el maestro Cecilio Tieles. De igual forma, el martes 18, a las cuatro de la tarde, se presentarán en la sede de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, en Consulado No. 68, entre Refugio y Colón, La Habana Vieja. El día 14, el Ballet Español de La Habana, que dirige el maestro Eduardo Veitía, les abrirá sus puertas para realizar un provechoso intercambio cultural.



Resalta Díaz-Canel alcance del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó el alcance del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, evento sobre el que opinó que reconoce la identidad y prestigia la creación en la región. “Nuestro cine se piensa, se debate, se asume y se crece a sí mismo. Felicitaciones a realizadores, cineastas y organizadores”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, a propósito de la celebración por estos días en la capital cubana de la cuadragésima edición del festival. La fiesta del séptimo arte culmina el domingo, tras exhibir en pantalla más de 370 películas, incluidas las que optan por el Premio Coral en las diferentes categorías. En La Habana se han dado cita reconocidos actores, directores y otros especialistas en materia de cine de diversas partes de América Latina y del mundo.



Graban videoclip en Cuba Gilberto Santa Rosa y Leoni Torres



El conocido músico puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, viajó a Cuba para grabar un videoclip junto al cantante cubano Leoni Torres, donde ambos interpretan la canción No puedo parar. Torres compartió en su cuenta en la red social Instagram detalles de la estancia en la Isla del boricua hace unas jornadas atrás, quien viajo para la grabación, ocasión en que intercambió con los hijos y la esposa del cubano. Ayer durante la grabación del video “No puedo parar”. Nos queda este bonito recuerdo aunque el pequeño Samuel no quería fotos. Gracias a este gran ser humano que nos demuestra que cada día tenemos que aprender mucho más, comentó Leoni en su cuenta de Instagram. No puedo parar es una pieza cantada a dúo por Gilberto Santa Rosa y Leoni Torres, y que se está abriendo espacio en las emisoras de radio y sitios en Internet.



Nominan a bailarín cubano Carlos Acosta a Premios Goya



El bailarín cubano Carlos Acosta acaba de ser nominado al Premio Goya, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como Mejor Actor Revelación por su participación en la película Yuli, de la cineasta catalana Icíar Bollaín. La cinta fue distinguida en otras cuatro categorías: Guión adaptado, de Paul Laverty, Dirección de fotografía, de Álex Catalán, Música original de Alberto Iglesias y Sonido de Eva Valiño, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero. Yuli está inspirada en Sin mirar atrás, la biografía novelada de Acosta, y narra la historia de un niño mulato y pobre que, contra todos los pronósticos e incluso contra su propia voluntad al inicio, llega a convertirse en uno de los mayores bailarines del mundo. Para el dos de febrero de 2019 está prevista la ceremonia de entrega de los Premios Goya, expresó el director de prensa de la compañía Acosta Danza, Lester Vila.



Entregan hoy en Matanzas Premio White



La filial de música de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas dedica hoy la gala de entrega del Premio White por la obra de toda la vida a los trabajadores de la Cultura. El lauro se instituyó en la provincia para realzar la impronta del compositor de La Bella Cubana, y distinguir a creadores por su desempeño a favor de los valores más autóctonos del pentagrama nacional. Más de una veintena de intérpretes y compositores conquistaron el Premio White de Música en Matanzas, entre los que sobresalen investigadores, instrumentistas, profesores y arreglistas de excelsa ejecutoria en la cultura cubana. La entrega del galardón a cultores y exponentes de lo mejor de la tradición local y nacional, se desarrolla en la Sala de Conciertos que lleva el nombre del ilustre compositor nacido en esa urbe.



Realizarán en Ciego de Ávila Primera Jornada Teatral Pueblos Escena



La Primera Jornada Teatral Pueblos Escena se celebrará en Ciego de Ávila del 18 al 23 de diciembre, con el objetivo de contribuir al acercamiento cultural de las naciones de América mediante el intercambio entre agrupaciones nacionales y extranjeras. El evento estará dedicado a Puerto Rico, y fue convocado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Agencia de Turismo Cultural Paradiso. En el encuentro se prevé la presentación de agrupaciones internacionales como la Compañía Teatral Caborca, de Nueva York; la One Eighth Theater, también estadounidense, y la de la capital puertorriqueña Compañía Teatral Caribe Bestial, informó el vicepresidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, Delvis Sabino Soto. Asimismo, este proyecto surgió durante la última Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, en la que participó el actor avileño Juan Germán Jones, y en la idea se concibe la realización de espacios teóricos para la actualización y el intercambio sobre lo más novedoso de este arte escénico, indicó Sabino Soto.



Entregan premios y becas de la Asociación Hermanos Saíz



Los premios y becas de la Asociación Hermanos Saíz correspondiente al 2018, fueron entregados en un acto efectuado en el escenario central del Pabellón Cuba, en La Habana. Estos estímulos son conferidos desde hace más de dos décadas por la AHS, con el objetivo de reconocer a los más destacados exponentes del arte joven cubano en diversas manifestaciones. La convocatoria de este año sobresalió por el elevado nivel cuantitativo y cualitativo, pues contó con la participación de cientos de noveles artistas y obras o realizaciones de calidad. En la actividad se le rindió un homenaje especial a la destacada actriz Eslinda Núñez, Premio Nacional de Cine en el 2011, la cual fue declarada miembro de honor y se le entregó el sello aniversario 30 de la AHS.



