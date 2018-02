Se presentan en México principales candidatos presidenciales

2018-02-19

Las principales fuerzas políticas de México finalmente han aprobado este domingo a sus candidatos a la Presidencia en las próximas elecciones del primero de julio. Indica RT que los aspirantes fueron ratificados por tres asociaciones de coalición. Por la coalición Todos para México, que incluye Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista ha nominado al ex ministro de Hacienda, José Antonio Meade. Desde la coalición Juntos Haremos Historia, que incluye al Movimiento Regeneración Nacional y los partidos del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador representará a las fuerzas de izquierda en las elecciones. Entre tanto la coalición Por México al Frente que incluye al Partido Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática y al Movimiento Ciudadano), por su parte, será representada por Ricardo Anaya. El tema central para los tres candidatos será la lucha contra corrupción y el crimen organizado, de acuerdo con su reunión con seguidores y miembros de los partidos, que se llevó a cabo este domingo.



Rechaza Egipto cualquier intervención militar en Siria



El Gobierno egipcio repudió cualquier posibilidad de intervención militar en Siria, de manera que pueda promoverse una solución política en base a la diplomacia y así superar el conflicto que ha dejado miles de muertos en el país árabe. Destaca Telesur que el sábado el canciller egipcio Sameh Shoukry sostuvo una reunión conjunta con el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas ONU, a Siria, Staffan De Mistura, en la ciudad alemana de Múnich, donde se efectúa la Conferencia de Seguridad. En su encuentro De Mistura pasó revista de los avances en torno al conflicto en Siria, específicamente de los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional que se llevó a cabo en la ciudad rusa de Sochi a finales de enero pasado, refiere la agencia árabe SANA. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto azuzado por Occidente en el que se busca derrocar al presidente constitucional de la República Árabe, Bashar Al-Assad. En el terreno conviven terroristas y opositores armados, entre otros, por Estados Unidos. Con el apoyo de sus aliados, particularmente Rusia, el Ejército sirio ha logrado recuperar la mayoría de su territorio de manos del autodenominado Estado Islámico y ahora se apunta a la búsqueda de una salida diplomática a la crisis.



Deja tiroteo en Texas un saldo de cuatro heridos



Cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo la noche de este domingo en la ciudad de San Antonio, estado de Texas, informan los medios locales. De acuerdo con las autoridades, un tirador no identificado abrió fuego frente al restaurante Texas Roadhouse, hiriendo a 4 personas, entre ellas un niño de 6 años. Todas las víctimas han sido trasladadas a un hospital local, dos de ellas se encuentran graves. Según los reportes citados por Russia Today las fuerzas del orden aún no han encontrado al tirador. De acuerdo con los informes policiales, podía tratarse de un caso de violencia doméstica.



Sabotea Estados Unidos acercamiento entra las dos Coreas



La República Popular Democrática de Corea señaló a Estados Unidos de presionar para retomar los ejercicios militares con Corea del Sur al término de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 y sabotear el acercamiento entre las Coreas. Refiere Telesur que Estados Unidos tiene como meta poner fin al deshielo en las relaciones intercoreanas inmediatamente después de que se apague la llama olímpica. Según los reportes Estados Unidos está haciendo ruido para reanudar sus ejercicios militares con Seúl justo después del cierre de los Juegos, afirmó este lunes un editorial del medio norcoreano Rodong. Las Coreas lograron acuerdos en enero que posibilitaron la participación de los atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno tras tres años de pésimas relaciones bilaterales, y la visita de la delegación norcoreana a Seúl supuso el primer viaje de un miembro de la familia de Kim, Kim Yo-jong, al suelo surcoreano. El riesgo de que suba la tensión en la península coreana aumenta, y los activos estratégicos y los grandes contingentes de tropas de Washington se acercan a la península y sus zonas adyacentes, agregó el editorial de Rodong.



