🎧 Se queda o no en la Casa Blanca?

Con el desempleo en niveles históricos, 41 millones de puestos de trabajo destruidos, la economía sufriendo una severa contracción, más de 100,000 muertos por la pandemia del coronavirus y una oleada de protestas contra la violencia policial por la muerte del afronorteamericano George Floyd, el presidente Donald Trump no es capaz de articular un mensaje a la nación como lo exige la ocasión y lo demanda la tradición norteamericana.

Su primera reacción a la ola de indignación colectiva por la muerte de Floyd, devenida en violencia y disturbios en múltiples estados fue calificar a los manifestantes de “MATONES” y amenazar con un despliegue militar para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Pero nada calma los ánimos, nada ataja los disturbios y el mandatario recibe críticas por su respuesta a la crisis racial, lo cual se adiciona a su mal manejo de la emergencia sanitaria ante una pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en declaraciones transmitidas por la cadena Euronews denuncia el abuso de poder y asegura que ello tiene que ser combatido. Sus afirmaciones apoyan el derecho a la protesta pacífica al tiempo que condena el racismo y asegura que:

“Todas las vidas importan, las vidas negras también importan.”



Los disturbios en Washington llegaron a tal punto que, en un hecho casi histórico, la mismísima Casa Blanca apagó todas sus luces mientras el presidente y su familia se escondían por unas horas en un búnker ubicado dentro del inmueble, mientras la ciudad de Washington ardía de ira.

Con los incendios a medio apagar, el 53.5 por ciento de los estadounidenses desaprueban la gestión del empresario Trump contra 42.9 por ciento que aprueba al presidente, de acuerdo con un sondeo de FiveThirtyEight. Y en medio del dolor y la rabia, el propio hermano de George Floyd recuerda a todos la importancia del voto.

"No puedo respirar": tercer día de protestas contra la violencia policial en EEUU tras el asesinato de George Floyd.



Este vídeo, de 2016, tras la muerte del joven negro, Alton Sterling, disparado por la Policía, resume en un minuto cómo se sienten las personas negras en EEUU. pic.twitter.com/5Of6OlozM7 — Spanish Revolution (@spanishrevorg) May 29, 2020

“Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y votemos. No solo hay que votar por un presidente, también en las primarias. No esperen a que les digan quien es quien.”



Las heridas están abiertas y evidentemente el panorama político que rodea a Trump ha cambiado cuando solo faltan cinco meses para noviembre y con ello la posibilidad de reelegirse. Eso parece estar muy claro; por eso el presidente no perdió tiempo, luego de su discurso encendido y agresivo para posar con una biblia en la mano en la iglesia de St. John.

Esta actitud le ha valido fuertes críticas como la de Mariann Budde, la obispo episcopal de Washington, quien se mostró indignada con lo ocurrido. “Me decepcionó profundamente que no vino a la iglesia a rezar ni a ofrecer condolencias por aquellos que están sufriendo, No vino a comprometerse a ayudar a sanar a nuestro país. Todas las cosas que vimos y esperaríamos del principal líder de nuestro país no ocurrieron”.





“No voy a entrar a elucubrar pero sé que no sirvió a las aspiraciones espirituales ni al liderazgo moral que necesitamos. Sirvió como instrumento para hacerse presente ante la nación y no abordó las dolorosas heridas con las que estamos lidiando y la agonía de nuestro país (...) Fue un abuso del uso de los símbolos espirituales de nuestra tradición y nuestros espacios sagrados… No puedo hablar de los motivos que tuvo porque no nos consultó. No nos avisó de que iba a venir a la iglesia”.



Los mensajes de Trump estaban claros: Mano dura frente a los disturbios y una alerta para su base electoral a la que no está dispuesto a perder, pues entre la pandemia y las protestas roza los más bajos índices de popularidad por estos días, cuando restan cinco meses para saber si se queda o no en la Casa Blanca.

Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox la versión radial de este reporte:



Artículos relacionados

Del Autor