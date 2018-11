Se recupera lanzador cubano Alain Román





La Habana, Cuba.- El mejor lanzador cubano del momento Alain Román, se recupera satisfactoriamente después de ser sometido a una operación quirúrgica, una vez que regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Román, quien conquistó el título en el softbol de los Centrocaribes, se lesionó en el partido frente a Venezuela, donde buscaban el pase a la gran final del certamen.



“Estaba lanzando el juego que nos daba el pase a la final del torneo, me dio un fuerte dolor en la parte baja de la espalda y no pude seguir. Cuando llegué a Cuba se decidió que debía operarme de una hernia discal y le agradezco al doctor Roberto Balmaseda, quien fue la persona que me dio la posibilidad de regresar al box”.



Alain, quien es natural del municipio Yateras, en la provincia de Guantánamo, comenzó a lanzar hace unas dos semanas, después de casi dos meses de inactividad.







“En la recuperación seguí haciendo ejercicios, pero estuve casi dos meses sin tirar una pelota. Poco a poco comencé a trotar, hasta que volví a lanzar y aquí estoy soñando de nuevo con el softbol”.



Román confía en que el softbol cubano tendrá buenos resultados en el 2019, año donde participarán del 13 al 23 de junio en el Mundial a celebrase en República Checa, y del 26 de julio al 11 de agosto en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



“Estuve hace unos días en Panamá, donde fui a jugar un torneo por invitación y les digo que estuve muy bien con gran velocidad y sin molestia alguna. Nuestro objetivo es obtener alguna medalla en los Panamericanos y participar en el Mundial, evento al que no vamos hace 30 años”.



Con el conjunto de Ciego de Ávila en el pasado Campeonato Nacional, el supersónico derecho llegó a ponchar a 27 bateadores consecutivos, sin embargo, perdió frente a Santiago de Cuba el choque más importante del certamen.



“Es una espina que trataré de quitarme el próximo año. Me llevo bien con estos atletas, somos compañeros en la selección nacional, pero en el terreno somos rivales. Tuve un evento increíble, pero no me salieron las cosas como esperaba en el juego que nos daba la medalla de oro”.



Alain Román, quien para muchos califica como uno de los más grandes serpentineros de la historia de este deporte en Cuba, agradeció a todos los que siguen esta disciplina y que particularmente se han interesado por su salud.



Escuche las declaraciones de Alain Román, uno de los mejores lanzadores del Cuba y quien consiguió el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia:

