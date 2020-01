Se responsabiliza Irán del derribo del avión ucraniano

Se responsabiliza Irn del derribo del avin ucraniano

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró hoy a través de su cuenta de Twitter que la investigación interna de las Fuerzas Armadas iraníes concluyó, y lamentablemente el lanzamiento de un misil disparado por error humano causaron el horrible siniestro del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes. Rohaní aseguró que las investigaciones continúan para identificar y procesar a los responsables de esta "gran tragedia y el error imperdonable”. El mandatario iraní expresó sus "condolencias más sinceras" a las familias de las víctimas. "La República Islámica de Irán lamenta profundamente este error desastroso", manifestó Rohaní. Además, agregó que "este doloroso accidente no es algo que se pueda pasar por alto fácilmente" y se va procesar a los responsables, pero "también es necesario adoptar las disposiciones y medidas necesarias para hacer frente a las deficiencias de los sistemas de defensa del país a fin de garantizar que un desastre así no se repita nunca más".



Pretende Gobierno de facto de Bolivia detener a Evo Morales



El régimen golpista de Bolivia lanzó la víspera una orden internacional de detención del expresidente Evo Morales, en medio de una ola represiva que afectó a otros dos exministros del Gobierno del líder indígena. El fiscal general, Juan Lanchipa envió a Interpol un mecanismo de cooperación policial internacional, llamada “notificación roja”, que pide la detención y entrega de Evo Morales por “terrorismo y sedición”. Esta medida fue adoptada al día siguiente de que Lanchipa la negara, y la nueva acusación se basa en una grabación de audio en la que una voz similar a la de Morales coordina con un activista del territorio del Chapare, bastión de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), protestas contra el golpe de Estado de noviembre pasado. La orden de captura emitida por el Gobierno de facto ignora la condición de refugiado político que tiene Evo Morales en Argentina, que, según la legalidad internacional, de ninguna manera puede ser entregado al país que lo persigue y obliga a mantenerse en el exilio.



Entregará la próxima semana la Cámara de Representantes al senado los cargos políticos contra Trump



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este viernes que la próxima semana entregará al Senado los cargos políticos contra el presidente Donald Trump, aprobados a mediados de diciembre por el juicio político. "He pedido al presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, que esté preparado para traer al hemiciclo de la próxima semana una resolución para designar a los jefes del juicio político y transmitir los cargos políticos al Senado", expresó Pelosi en una misiva dirigida a su bancada. Aunque no especifican la fecha de la entrega de los cargos políticos contra Trump, todo indica que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch Mcconnell, quien manifestó al conocer el anuncio de Pelosi, que "ya era hora", y ahora quiere comenzar el proceso de inmediato. El pasado 18 de diciembre, la Cámara Baja acusó al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, cargos políticos vinculados con las presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, el exvicepresidente Joseph Biden.



Sacude nuevo sismo a Puerto Rico



Un terremoto de 5, 2 grados de magnitud en la escala de Richter rompió las paredes y derribó las líneas eléctricas en Puerto Rico este viernes cuando la isla caribeña se recuperaba de su peor terremoto en más de un siglo, el ocurrido el pasado martes. El último temblor tuvo lugar a las 6:26 de la tarde, y su epicentro fue localizado a unos 4 kilómetros de la localidad de los Indios en la costa sur de la isla, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Por otro lado, los residentes locales publicaron Tuits que mostraban los daños causados por el terremoto, que uno algunos describieron como "súper fuerte". Este nuevo sismo de 5, 2 grados siguió al terremoto de magnitud 6,4 del pasado martes que mató al menos a una persona, destruyó o dañó unas 300 casas y dejó sin electricidad a toda la isla, reportó la agencia Reuters.



Ordena Jameneí una investigación por posibles 'irregularidades' que causo el derribo de avión ucraniano



El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ordenó hoy a las Fuerzas Armadas a investigar las probables 'irregularidades y negligencias' que provocaron el derribo por error de un avión ucraniano con 176 personas a bordo. En una carta al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Jameneí urgió a tomar 'las medidas necesarias para evitar que se repitan tales incidentes', y expresó su sentido pésame a los familiares de las víctimas del siniestro y señaló que el hecho de que el aparato fuera derribado hace 'más dura la tragedia'. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Irán explicaron que el derribo fue involuntario y por 'un error humano', debido a que el avión 737 se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución con 'una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo'. Tras dos días negando la hipótesis de que un misil derribó en la madrugada del pasado miércoles el Boeing 737 de Ukranian International Airlines, las autoridades iraníes asumieron finalmente este sábado su responsabilidad.



Reprimen brutalmente los Carabineros a los manifestantes en Chile



Nuevamente los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por los Carabineros, este viernes en la Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile y donde los participantes en la protesta volvieron acusar a la policía militar de usar sustancias químicas en los camiones lanza aguas que utilizan para reprimirlos. Los métodos de represión cada vez se vuelven más radicales, pues la corresponsal de Telesur en Chile, Paola Dragnic, reportó el uso de un agua amarilla, y aseguró, que produjo vómitos a las personas que fueron rociados, incluso con máscara, y quemaduras en la piel, aunque los Carabineros lo negaron. De acuerdo con uno de los asistentes a la protesta, José Tomás Donoso, en uno de los puestos médicos se han atendido a 100 personas quemadas producto del carro lanza aguas 44. Igualmente, los efectivos siguieron disparando bombas lacrimógenas contra los manifestantes. La manifestación de este viernes ha sido protagonizada en parte por estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios que estén en contra de la Prueba de Selección Universitaria, y que fueron acompañados por distintas organizaciones que apoyan su causa.



Mueren 12 emigrantes al hundirse su embarcación en las costas de Grecia



Al menos 12 personas murieron hoy cuando un barco con migrantes naufragó en el mar Jónico, según informaron los guardacostas griegos. “Hasta ahora hemos recuperado 12 cuerpos, y continuamos con las tareas de búsqueda y rescate', y hemos rescatados con vida a unas 20 personas”, explicaron las autoridades griegas. 'Tres de ellas están siendo trasladadas en helicóptero al hospital más cercano para tratamiento urgente', dijeron los guardacostas en un comunicado. El barco llevaba a unas 50 personas a bordo y, al parecer, quería llegar a las costas italianas.



Exhorta Nicolás Maduro a fortalecer la unidad ante las agresiones de Estados Unidos



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a fortalecer la unidad entre el pueblo y el Gobierno para enfrentar las agresiones de Estados Unidos de cara a las próximas elecciones parlamentarias de este año. 'El imperialismo nos agrede todos los días, amenaza a Venezuela, nuestra fortaleza ante eso, es la combinación perfecta entre gobierno y pueblo para atender los problemas', expresó Maduro en un encuentro con organizaciones políticas en La Guaira. De igual forma, el presidente venezolano convocó, “a prepararse con mucho esfuerzo y trabajo para que la victoria en la Asamblea Nacional sea del pueblo”.

También, Maduro manifestó su optimismo en que las fuerzas revolucionarias y de izquierda ganarán los próximos comicios y vaticinó que ya veía esa victoria cuando los organismos competentes la anunciaran.



