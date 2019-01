Se retira Brasil del Pacto Mundial para las migraciones de la ONU

El nuevo Gobierno de Brasil de Jair Bolsonaro se retiró del Pacto Mundial para la Migración establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras haberlo suscrito en el pasado mes de diciembre, reportó Telesur. Medios locales de prensa informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una comunicación al secretario general de la ONU, António Guterres, y al director general de la Organización Internacional de Migración (OIM), António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino, para notificar la salida de Brasil del pacto. Según el documento de la cancillería, explica que Brasil no deberá participar de cualquier actividad relacionada con el pacto o su implementación. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro calificó ese pacto como un instrumento que atentan contra la soberanía de Brasil y es inadecuado para tratar el problema migratorio. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue suscrito en la Asamblea General de la ONU y fue suscripto por 152 países miembros, incluyendo a Brasil. Sin embargo, Jair Bolsonaro desde su campaña electoral ha cuestionado en diferentes oportunidades los pactos globales como este y el Acuerdo de París contra el calentamiento global, del cual también ha amenazado con salirse.



Aprueba la Asamblea Constituyente de Venezuela un decreto en rechazo a los pronunciamientos del Grupo de Lima



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó un decreto en rechazo al reciente pronunciamiento del autodenominado Grupo de Lima contra Venezuela su democracia y soberanía, publicó Prensa Latina. En sesión ordinaria que se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, de Caracas, el órgano plenipotenciario calificó el texto de la alianza de una aberrante declaración que pretende llevar a Venezuela a su estado colonial con el propósito de alterar el orden nacional y la paz. Este nuevo decreto de rechazo de la ANC, contiene 10 puntos en el que se ratifica la voluntad de Venezuela para hacer respetar su soberanía ante las pretensiones de gobiernos extranjeros de socavar su democracia y soberanía. También, este texto, la Asamblea Constituyente de Venezuela repudia a quienes respalden esa declaración injerencista y recuerda que de esta forma se viola además el derecho internacional.



Advierte Rusia a Estados Unidos contra una intervención militar en Venezuela



El Gobierno ruso advirtió hoy a Estados Unidos contra una posible intervención militar en Venezuela, informó el sitio digital ruso Sputnik. Advertimos a los exaltados en Washington contra este tipo de tentaciones, declaró el viceministro ruso de Exteriores Serguéi Riabkov en una comparecencia ante la prensa en la India, y expresó su preocupación por el propósito estadounidense de consolidar un frente anti -Venezuela conformado por algunos países de América Latina, en alusión al Grupo de Lima. Además, Riabkov destacó que incluso los gobiernos latinoamericanos más críticos a Caracas rechazan cualquier intervención militar extranjera en Venezuela. También, el viceministro ruso de Exteriores Serguéi Riabkov alertó que el uso de la fuerza militar contra Venezuela tendría consecuencias catastróficas. Por otro lado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro aseguró que estaba al tanto de esos planes de intervención militar respaldados por Estados Unidos. Asimismo, en un artículo publicado días atrás por el periódico The New York Times reveló que el Gobierno estadounidense había examinado con militares venezolanos rebeldes planes para derrocar a Maduro.



Crece la cifra de muertos por el ébola en la República Democrática del Congo



Prensa Latina detalló que el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo causó ya 377 muertos, de acuerdo con datos publicados hoy por el Ministerio de Salud de ese país. Esta cifra de fallecidos por el ébola están actualizadas hasta el día 6 de enero, donde se reportan 329 decesos confirmados con el virus del ébola y 48 probables, a los que no fue posible extraerles muestras para evaluarlas en el laboratorio. Este nuevo brote de ébola que comenzó en la localidad rural de Mangina de la provincia de Kivu del Norte el pasado primero 1 de agosto de 2018, y que afecta también a la vecina provincia de Ituri, ya se han reportado 625 casos, y 220 se curaron. Igualmente, la institución de salud del Congo informó que los equipos de inmunización han vacunaron 56 mil 509 personas, en su mayoría trabajadores de la salud directamente implicados en la respuesta a enfermos a sus familiares y contactos.



Concluyó la primera ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos



La primera ronda de negociaciones comerciales entre los representantes de China y Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países finalizó hoy en Pekín, publicó la agencia española EFE. Las conversaciones se extendieron un día más, lo que demostró que ambas partes se tomaron esto en serio, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China acaban de concluir, y los resultados son positivos, y será beneficioso tanto para China como para Estados Unidos, por eso se extendieron un día más, señaló Kang. Por otro lado, el subsecretario estadounidense de Comercio y Asuntos Agrícolas del Exterior Ted McKinney, declaró hoy al el diario South China Morning Post, que las conversaciones han ido bien. Se trata de la primera reunión cara a cara entre representantes de ambos países desde que el presidente de China, Xi Jinping, y el de Estados Unidos, Donald Trump, acordaran el pasado primero de diciembre una tregua de 90 días, lo que significa que el plazo para cerrar un pacto comercial definitivo expira el próximo primero de marzo.



Propone Turquía supervisar junto con Rusia e Irán la salida de Estados Unidos de Siria



Asimismo Russia Today reportó que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, propuso hoy que su país controle de forma conjunta con Rusia e Irán la salida de las tropas estadounidenses de Siria, según ha declaró este miércoles en una rueda de prensa en Ankara. Estados Unidos enfrenta varias dificultades durante el proceso de retirada de las tropas de Siria, expresó el canciller turco, y señaló queremos coordinar este proceso conjuntamente con Rusia e Irán, con los que organizamos el trabajo en el marco del proceso de Astaná. Asimismo, el canciller turco, Mevlut Cavusoglu señaló que la finalidad de esta propuesta es que las organizaciones terroristas no llenen el vacío dejado tras el retiro de los militares de EE.UU. de Siria. Turquía, Rusia e Irán son los tres países garantes del proceso de Astaná, que busca promover la solución del conflicto sirio.



