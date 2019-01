Se reunió Nicolás Maduro con movimientos sociales internacionales

2019-01-12 07:30:33 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con representantes de varios movimientos sociales internacionales en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, en Caracas, publicó Telesur. La democracia venezolana es con pueblo y la Revolución Bolivariana es con pueblo, por eso estamos aquí porque somos de verdad. Es lo que no quiere reconocer la derecha intolerante de América Latina y del mundo, aseveró El mandatario venezolano al intervenir en el encuentro.



Iniciaron hoy en Francia los chalecos amarillos una nueva jornada de protesta



La agencia española EFE reportó que decenas de chalecos amarillos ya se congregan en diferentes puntos de Francia, especialmente en París y Bourges, para el noveno sábado de protestas convocado por ese movimiento.Tras los disturbios violentos ocurridos en la protesta de la semana pasada, el Ministerio del Interior francés optó por volver a desplegar hoy un enorme dispositivo policial, con 80 mil agentes movilizados en todos el país, 5 mil de ellos en París.



Destaca el diario el New York Times que el Oficina Federal de Investigaciones había abierto una investigación a Trump por supuestos vínculos con Rusia



AFP informó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había abierto un expediente en el 2017 para saber si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba trabajando en nombre de Rusia, según el artículo publicado por el diario New York Times, que citó fuentes anónimas. Estainvestigación del FBI pronto llegó a integrarse con la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la elección de 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y Moscú durante esa elección presidencial.



Denuncia Nicaragua que Estados Unidos utiliza a Luís Almagro como un agente golpista



Telesur indicó que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada,destacó las acciones ilegales del secretario general, Luis Almagro, al que señaló por apoyar grupos terroristas y golpistas en su país, al participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.Almagro "actúa como caja de resonancia de los grupos pro-golpe de Estado, en contra del Gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua, denunció Moncada en el pleno de la OEA.



(Haciendo Radio)