Se reunirán Lula y Haddad para definir rumbo de la campaña electoral

El portavoz de Luiz Inácio Lula de Silva y candidato a vicepresidente, Fernando Haddad, se reunirá hoy con el ex dignatario para definir el rumbo de la campaña electoral de la coalición El pueblo feliz de nuevo, publicó Prensa Latina.



La reunión de Haddad y Lula, quien este lunes cumple 150 días como preso político en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba, será la primera después que el Tribunal Superior Electoral (TSE) resolviera desacatar una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y rechazar la candidatura presidencial de Lula.



Todas las semanas definimos la estrategia jurídica a la luz de los acontecimientos, explicó la víspera Haddad en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Maceió, Alagoas, y puntualizó que en su último encuentro con el ex mandatario, el jueves pasado, no se imaginaban que el TSE juzgaría la candidatura de Lula, al día siguiente.



Nadie me saca de la cabeza que si Lula fuera registrado él ganaría las elecciones en el primer turno, sostuvo Haddad, y remarcó que la prisión del fundador y líder histórico del Partidos de los Trabajadores es inconstitucional.



En las primeras horas de la madrugada del primero de setiembre, y según la apreciación del diario digital Brasil 247, el TSE dio continuidad al golpe de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff al privar de sus derechos políticos a Lula.



Por seis votos contra uno, la Corte retiró, en la práctica, los derechos políticos a Lula al prohibirle participar como candidato presidencial en las elecciones del próximo mes de octubre, ignorando el deseo de un 40 por ciento del electorado de verlo de vuelta al Palacio de Planalto, subrayó la publicación.



