Se suman nuevos conciertos online de músicos cubanos junto a la radio y la televisión

Se suman nuevos conciertos online de msicos cubanos junto a la radio y la televisin

Con el concierto que ofreció ayer la cantante Rochy Ameneiro, acompañada por su hijo, el pianista Rodrigo García, por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, canal Youtube Ministerio de Cultura y enlace de cien páginas Facebook, se suman más artistas a la trasmisión conjunta de conciertos online #EstamosContigo #MusicosPorCuba, una iniciativa múltiple del Instituto de la Música, el Mincult y el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Los conciertos online proseguirán este martes 21, con el grupo D´Cuba; el miércoles 22 lo harán el cantautor Augusto Blanca acompañado por la actriz Corina Mestre; el jueves 23 le corresponderá a Jan Cruz y el viernes 24 al grupo de rock Zeus. Alexis Triana, director de Comunicación del Ministerio de Cultura, explicó que ya se han efectuado 20 conciertos y anunció que igual cantidad serán trasmitidos a continuación. De esta forma los músicos cubanos siguen apoyando esta iniciativa que ha tenido una gran aceptación dentro y fuera del país.



Informan medidas para la enseñanza artística en Cuba



Como parte de las acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, el Ministerio de Cultura anuncia un grupo de medidas para la Enseñanza Artística en el país, las cuales fueron publicadas en el sitio web del organismo. El Mincult informa del cierre de la Residencia Estudiantil, así como todas sus filiales, quedando solo en la sede central los estudiantes extranjeros, a los que se le dará atención priorizada, evitando su movilidad por el territorio nacional. Se reduce al mínimo imprescindible la cantidad de trabajadores que asisten a la universidad para el cumplimiento de funciones y se estimulan otras formas de trabajo (teletrabajo y trabajo a distancia), siempre que sea posible. Se posponen la realización de los exámenes de ingreso del Nivel Elemental y Medio que queden por realizar- por lo cual las plazas no serán otorgadas hasta que la situación sanitaria lo permita-; el pase de nivel de 9no grado del presente curso escolar y las graduaciones pendientes de los estudiantes de 4to año del Nivel Medio Profesional.



Nadiel Mejías, un artista holguinero con manos de esperanza ante la COVID-19



El cantante y compositor Nadiel Mejías es uno de los artistas holguineros que desde el inicio de la expansión progresiva del COVID-19 en el país, ofrece su arte como medio que contribuya a mantener la vitalidad de la población en sus quehaceres ante las circunstancias especiales provocadas por esta pandemia. Su primera contribución fue el lanzamiento del tema musical “Manos de esperanza”, que constituye un mensaje necesario de aliento a todas aquellas personas que padecen la enfermedad y a la labor encomiable de los profesionales que luchan contra el virus. Luego decidió trabajar, además, en la confección de nasobucos para ayudar a todo el que necesitara este accesorio, tan importante en los días que corren. Actualmente su espíritu voluntario y humano lo han llevado como coordinador hasta el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde se presentó no como lo que es, sino con su mochila pidiendo en qué servir y en qué ser útil en ese centro, donde se encuentran personas ingresadas por el nuevo coronavirus.



Alfredo Sosabravo, productivo durante el distanciamiento social



El pintor y grabador cubano Alfredo Sosabravo aprovecha el aislamiento social impuesto por la Covid-19 para terminar nuevas obras y celebrar con ellas, en octubre venidero, su noventa aniversario. El Fondo cubano de bienes culturales informa que el también ceramista, “acogido a la máxima sanitaria de quedarse en casa, no ha puesto en cuarentena ni musas ni pinceles, y prepara desde ya la exposición con la que celebrará sus 90 cumpleaños”. En tanto, de pie, pincel en mano, ante una de sus piezas de estética personal, continúa laborando en sus cuadros para cuando todo esto pase hacer una exposición. En 2014, el FCBC había presentado la “carpeta Sosabravo”, una serie reproducciones a obras suyas que desde entonces han sido comercializadas en las galerías de la empresa distribuida por todas las provincias.



Cumple 90 años Motivos de Son, obra cumbre de Nicolás Guillén



Este lunes se cumplieron nueve décadas de publicado Motivos de Son, un poemario transgresor que cambió la visión de la cultura en la isla. Esta pieza posicionó a Nicolás Guillén en el escenario de la mejor poesía cubana e inició el debate sobre un tema tan necesario como los elementos afro hispanos de la identidad en la isla. Compuesto por ocho poemas, Motivos de son ha sido fuente de inspiración para reconocidos músicos como Alejandro García Caturla, Amadeo Roldán, Bola de Nieve, Jorge González Allué, entre otros, quienes descubrieron detrás de cada verso el ritmo y el sabor cubano latente en la obra de Guillén. Para honrar el 90 aniversario de este volumen estaba prevista la celebración del XII Coloquio y Festival de Música y Poesía, el cual a consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus se pospuso para finales de año. Por ahora, se realizarán otras actividades a través de los medios de comunicación y las redes sociales como foro debates, publicaciones de videos, entrevistas, documentales, entre otras.



Lanza Roger Corman festival de cortos hechos en casa



El prolífico director de cine y productor Roger Corman, acreditado con el descubrimiento de talentos como Jack Nicholson, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Peter Bogdanovich, entre muchísimos otros actores y directores de fama mundial, lanzó la convocatoria a un Festival de Cine en Cuarentena para evaluar cortometrajes realizados mientras los realizadores de Hollywood cumplen con el aislamiento en sus hogares. En sus páginas de Twitter e Instagram, “El Padrino del cine independiente” calificó la competencia como “el primer (y con suerte el último) Festival de Cine en Cuarentena de Corman”. Las reglas exigen que los cineastas hagan un cortometraje dentro de sus casas con lo que tengan a mano mientras se aíslan de la pandemia de coronavirus. El corto debe durar menos de dos minutos y el elenco se puede armar entre la familia “o quien esté en su casa con usted”. Se pide a los directores que usen la cámara de su teléfono celular y la iluminación disponible en la casa. Corman aceptará la presentación de videos a través de las redes sociales durante las próximas dos semanas, utilizando el hashtag #CormanChallenge.



Tristeza en Argentina: Muere el versátil artista Horacio Fontova



El versátil cantante, actor y dibujante argentino, Horacio Fontova, falleció este lunes a los 73 años, tras luchar contra una difícil enfermedad. En un mensaje, la Asociación de Actores recordó su extensa trayectoria, con un fuerte compromiso con causas sociales, culturales y de derechos humanos, y su amplia y versátil faceta actoral. Fontova es recordado por ser el autor de las ilustraciones en El Expreso Imaginario, revista fundada en agosto de 1976. Mientras que, en la música, su momento de mayor exposición fue con Fontova y sus Sobrinos, en los años 80, gracias a la canción Me siento bien. Sin embargo, su trayectoria había empezado antes, con bandas como Patada de Mosca y el dúo Nagual, y antes del éxito había armado Fontova y La Foca y Fontova Trío.



Joaquín Sabina protagoniza fugaz reaparición pública



El cantante Joaquín Sabina ha protagonizado una fugaz reaparición pública en las últimas horas, la primera desde su salida del hospital donde fue atendido en febrero al caerse del escenario durante un concierto y sufrir varias complicaciones que le llevaron varios días a la Unidad de Cuidados Intensivos. "Para mí, que soy miedoso, justo no le tengo miedo al confinamiento, porque tengo muchos libros", ha señalado en un vídeo colgado en el perfil oficial de Twitter del Instituto Cervantes en pleno encierro por la pandemia de coronavirus. Sabina, que en esa grabación a las puertas del Día del Libro hace suyas las palabras de Borges de que "el paraíso es una biblioteca", participaba además unas pocas horas antes en una entrevista con Jordi Évole emitida en La Sexta, en la que habló de su ingreso hospitalario. Su forzosa recuperación le ha obligado a llevar un confinamiento más largo que el resto de la sociedad, algo a lo que el autor de "Cerrado por derribo" ha quitado peso: "Me asusta que me digan que no puedo ir a un restaurante con 15 amigos y tirarnos horas de sobremesa", ha apuntado al respecto, antes de mostrar su preocupación por la situación de la cultura ante el parón provocado por la pandemia.



