Se unen Rusia e Irán contra las sanciones de Estados Unidos

2018-12-08





El sitio digital Hispantv informó que el presidente del Parlamento ruso declaró que las sanciones unilaterales de Estados Unidos a Irán han posibilitado un acercamiento más que nunca de Moscú y Teherán. Las sanciones de Washington nos han acercado más que nunca y hoy, Irán y Rusia se han unido contra los embargos y persiguen una política única para hacerle frente, destacó Viacheslav Volodin, en una reunión que sostuvo con su homólogo de Irán, Ali Lariyani, en Teherán. Teniendo en cuenta los desafíos que encara la República Islámica por las sanciones estadounidenses, el presidente de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento ruso) señaló que una ampliación de la asociación estratégica bilateral favorecerá a los intereses de ambos países. Washington ha reimpuesto todas las sanciones que se habían levantado en virtud del acuerdo nuclear de 2015 suscrito por Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania), luego de que abandonó el pacto multinacional violando la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que lo ratificaba. El Gobierno ruso, que también se ha visto afectado por las sanciones estadounidenses, ha defendido en varias ocasiones a Irán ante las políticas hostiles de Washington, afirmando que está realizando los preparativos para facilitar cooperaciones con Irán, pese a las sanciones “ilegítimas” de Estados Unidos.



Denuncia Venezuela a Estados Unidos por amenazar la Paz regional



El embajador venezolano en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad las pretensiones belicistas del Gobierno de Estados Unidos contra su país, publicó Prensa Latina. “Rechazamos la manipulación de Washington a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro para avanzar en sus intereses imperiales, promover su política belicista, y atentar contra la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”, enfatizó el diplomático venezolano. De acuerdo con el portal web de la cancillería venezolana, el Samuel Moncada se pronunció contra los planes de Estados Unidos y la OEA durante el debate abierto sobre el papel de los Estados, los acuerdos u organismos regionales y las Naciones Unidas en la prevención y solución de los conflictos. En ese contexto, el diplomático venezolano rechazó además las violaciones al derecho internacional que comete el Gobierno norteamericano al coaccionar a las naciones miembros de las organizaciones regionales, con el único fin de avanzar en su agenda política de dominación. La OEA, en particular, vulnera de forma premeditada su Carta fundacional y realiza amenazas a sus integrantes, para que se sumen a las campañas de agresión contra Venezuela, subrayó Samuel Moncada en su denuncia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante el debate, el diplomático venezolano solicitó en nombre del Movimiento de Países no Alineados mayor cooperación y coordinación entre los organismos regionales y la ONU, de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas.



Marcharán los movimientos sociales en Brasil para exigir la liberación de Lula



El Comité Nacional Lula Libre llamó a los ciudadanos brasileños a marchar el próximo 10 de noviembre para exigir la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, reportó Telesur. A esta movilización se unirán unas80 organizaciones, entre las que destaca el movimiento del Frente Brasil Popular, quienes se concentrarán en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en Sao Paulo. Esta nueva la concentración para exigir la liberación de Lula se realizará en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos y tendrá repercusión en varias regiones de Brasil. Haremos esta nueva movilización en solidaridad con el expresidente Lula en todo país el próximo día 10 de diciembre y llamamos a la sociedad a manifestarse contra ese proceso injusto que persiguió y apresó a nuestro mayor liderazgo político, declaró el integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, João Paulo Rodrigues.



Indignación en Francia por la masiva detención de estudiantes por parte de la policía



Radio Habana Cuba reflejó que un total de 146 jóvenes fueron detenidos y humillados por la policía francesa tras realizar una protesta en la escuela secundaria de Mantes la Jolie, en las afueras de París. El hecho se viralizó en redes sociales y defensores de los derechos humanos consideran abusivo y humillante el trato dado a los estudiantes, ya que la mayoría de ellos eran jóvenes de entre 14 y 18 años de edad. Entretanto, la concejala parisina de La Francia Insumisa, Danielle Simonnet, denunció que "esta escena no es digna de la República. Parece una dictadura militar". Por otra parte, el ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, anunció este viernes que "se investigará la detención masiva de jóvenes supuestamente implicados en protestas organizadas junto a un liceo en Mantes la Jolie y consideró chocantes las imágenes de decenas de ellos obligados por la policía a arrodillarse". Los estudiantes tomaron las calles francesas este jueves para sumarse a las movilizaciones que está llevando a cabo el movimiento de chalecos amarillos. Además, la población estudiantil se opone a las reformas educativas que prevé impulsar en Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron.







Ataca Trump verbalmente a su ex Secretario de Estado Rex Tillerson



Medios de prensa informan hoy que Trump dice que Tillerson, su ex secretario de Estado, era "tonto como una piedra" y "vago como el demonio". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su ex secretario de Estado Rex Tillerson era "tonto como una piedra" y "vago como el demonio", en respuesta a unas declaraciones previas que dibujan al mandatario como un hombre "indisciplinado" que actúa "por instinto". Trump ha utilizado Twitter para destacar el "gran trabajo" que está haciendo su nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, que sustituyó a Tillerson el pasado mes de marzo. "Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria", ha asegurado. Según ha afirmado, "era tonto como una piedra" y "vago como el demonio". Trump no ha explicado por qué lo eligió entonces para ser el jefe de la diplomacia estadounidense. "No pude deshacerme de él lo suficientemente rápido", se ha limitado a decir.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de diciembre de 2018

Ex Secretary of State #RexTillerson says @realDonaldTrump "doesn't like to read", and told him, "you can’t do it that way, it violates the law."https://t.co/ys9yQvWAIi — Trump Clown Show (@trumpclownshow) 7 de diciembre de 2018

Al menos 3 mil migrantes se han ido de Baja California



Unos 3 mil migrantes centroamericanos ya no se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, de los más de 8 mil miembros de la caravana que llegaron al estado de Baja California para cruzar a Estados Unidos. El titular de la Dirección de Atención al Migrante, Gustavo Magallanes Cortés, indicó que al menos 3 mil migrantes han tomado diferentes destinos o entregado a las autoridades, pero ya no están en el estado fronterizo. Magallanes detalló que aproximadamente mil migrantes da la suma de los centroamericanos que fueron deportados y los que voluntariamente decidieron recibir ayuda de las autoridades para regresar a su país de origen. Agregó que también hay un grupo de migrantes que ya fueron atendidos para solicitar el asilo a EE.UU., los cuales también se deben restar de la sumatoria total que se encuentra en el estado fronterizo.



