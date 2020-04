Seamos ms responsables

Las calles han olvidado desde hace unos cuantos días las historias de amor. La ciudad ya no es testigo de aquellos encuentros pactados al final de la tarde. Las olas de mar han perdido a su público y los parques ya no cuentan las pelotas que los niños dejaban caer.

El escenario actual así lo dicta. Seamos un poco más responsables y tengamos buena actitud ante la vida.

La COVID-19 no es cuento de camino ni de pueblos chiquitos, es mucho más que eso. Mis vecinos ya no vienen a por ese café nocturno y las pisadas de los infantes ya no son las mismas. Seamos más responsables y cuidemos de la salud de todos.

Ya llegará la hora del encuentro, de los besos, del acostumbrado paseo o de la salida del fin de semana. Mientras tanto es tiempo de mantenerse informados y protegidos.

El llamado es a extremar las medidas sanitarias y para ello :

➡️Quédate en casa

➡️Mantente informado

➡️Continúa con el aislamiento social

➡️Cuida la salud de todos @radiorebeldecu pic.twitter.com/14ZaWSrktA — Jesús Matos Reyes (@AJesusMatos) April 8, 2020

La historia de la COVID-19 será en unos años el recuerdo de una inmensa batalla que libramos todos y en la que podrás contar cuán disciplinado fuiste, de ahí el resultado de la victoria.

Las hazañas de este enfrentamiento se cuentan solas. La vecina que transforma su máquina de coser en una gran industria y el médico que llega cada mañana a cuidar de la salud.

Otro gran aplauso para quienes se encargan de mantener al pueblo informado. El periodista que salió temprano de casa buscando la historia perfecta o el equipo que se encarga todos los días de lograr una transmisión clara y precisa de la noticia.

Seamos más responsables. Cuidemos de todos. Así y sólo así podremos derrotar a este compañero que no ha creído en la geografía y se ha colado en todas partes. Cuando todo termine lo podrás anotar como otra gran victoria de nuestro pueblo.



