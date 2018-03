SEGURMÁTICA actualiza su antivirus cada cuatro horas





La Empresa de Consultoría y Seguridad Informática SEGURMÁTICA, cuenta con un motor Antivirus completamente cubano capaz de dar respuesta técnica a los miles de diferentes programas malignos que han entrado al país, incluyendo los hechos para Cuba que no han contado con respuesta internacional y muchos más.



El Especialista Principal del Grupo de Aplicaciones Comercial Francisco Ávila González confirmó que se puede contar con el mejor Antivirus del mundo, pero si no se actualiza puede convertirse, en el peor.



SEGURMÁTICA cada 4 horas actualiza su antivirus, sus clientes solo requieren copiar las nuevas soluciones incorporadas. Los interesados pueden acceder a la página Web www.segurmatica.cu o con una memoria USB en las instalaciones de, DESOFT o en los Joven Club de Computación, en todo el territorio nacional.



Otra de las funcionalidades más importantes de un Antivirus, es el mecanismo mediante el cual cada archivo alojado en la computadora, que contenga cualquier tipo de código ejecutable (programas, documentos, imágenes) es revisado por el Antivirus en el momento en que se accede a ellos. Un ejemplo, si desea abrir (ejecutar) un juego, antes de que este se vea en la pantalla es revisado por la aplicación y solo se abre cuando el Antivirus “dice” que no tiene códigos malignos, lo mismo ocurre con un documento de Word.



El Especialista Principal del Grupo de Aplicaciones Comercial Francisco Ávila González preciso también SERGUMÁTICA ofrece servicios de revisión de las memorias USB. Este dispositivo se ha convertido en el principal vector de transmisión de códigos malignos, entre computadoras en nuestro entorno. Al conectar una memoria USB a la computadora el Antivirus es capaz de darse cuenta y automáticamente revisar su contenido en busca de los códigos malignos.







Disponible para que, en cualquier momento, el usuario del producto pueda revisar completamente la computadora o las carpetas y archivos que desee en busca de códigos malignos.



Para colaborar con nuestros clientes, contamos con un equipo especializado de soporte técnico capaz de ayudarle a través de varias vías, el teléfono 78782665 o el correo electrónico soporte@segurmatica.cu o de su sitio Web.

Del Autor