Seis cubanos en inicio del Mundial de Atletismo en Doha

2019-09-27 10:35:15 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los cubanos estarán muy activos en el Khalifa Stadium cuando busquen avances en cuatro eventos diferentes con seis de sus figuras, en el arranque del Mundial de Atletismo este viernes en Doha.



El primero en salir al moderno sitio de competencias será el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, precisamente una de las estrellas, no solo de la Isla sino del planeta.



Juan Miguel, uno de los atletas más promocionados en Doha por los organizadores, actuará en el grupo A de una eliminatoria con 27 competidores, divididos en par de colectivos, y que exige 8,15 como marca mínima para acceder a la final de mañana sábado.



El caribeño, campeón mundial bajo techo en el 2018 y Panamericano y de la Liga del Diamante este año, es líder del ranking con 8,65 metros, pero además muestra otros topes importantes como el 8,34 de Rabat, y 8,32 en Lima.



Después del cubano aparecen el sudafricano Zarck Visser (8,41), el japonés Shoutaro Shiroyama (8,40) y el estadounidense Jeff Henderson (8,38), además del campeón defensor Luvo Manyonga (8,37), otro de Sudáfrica.



Acceder a la final es también el objetivo de la pertiguista Yarisley Silva, quien necesitará sobrepasar los 4,60 metros para avanzar a la final del domingo.

La medallista de bronce de Londres 2017 fue ubicada en el apartado B, donde también estarán las estadounidenses Sandi Morris y Jennifer Suhr, la venezolana Robelys Peinado y la reina actual Katerina Stefenidi, de Grecia.



Por el A concursarán la otra norteña con buenos saltos este año, Katie Nageotte, la británica Holly Bradshaw, la canadiense Alysha Newman y la rusa que compite bajo bandera neutral Anzhelika Sidorova.



Otro momento en el campo será el evento de triple entre hombres, con 33 competidores y tres cubanos dispuestos a firmar sus avances: Jordan Díaz, Cristian Nápoles y Andy Díaz.



Marca de 17,10 metros es la prevista para asegurarse sin problemas y no será complicado para algunos como los estadounidenses Christian Taylor –campeón defensor–, Will Claye y Omar Craddock, y el portugués Pedro Pablo Pichardo, quienes han dominado la campaña.



La única actividad en la pista para los caribeños será con Rose Mary Almanza, ubicada en el sexto y último heat de los 800 metros entre mujeres, como parte de un grupo en el que parte con el segundo mejor tiempo de la temporada (1:59.04).

Avanzar a la semifinal no parece difícil para la tres veces dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y plata Panamericana.



En los 800 la principal favorita será la estadounidense Ajee Wilson, con triunfos en seis de sus ocho carreras en el año ante la ausencia de la polémica sudafricana Caster Semenya, titular del 2017.



Sin embargo, lo más especial en la pista deben ser los heat de los 100 metros para hombres, primeros sin el jamaicano Usain Bolt en más de una década. En medio del actual panorama es el estadounidense Christian Coleman el llamado a cambiar por oro su plata de la anterior edición cuando su compañero Justin Gatlin dominó.



Como colofón de la jornada, se disfrutará de la maratón femenina, donde estarán 69 corredoras, en la única final de la jornada



(Radio Habana Cuba)

