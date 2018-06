Senado argentino debate mecanismo de freno a los tarifazos

El Senado de Argentina continuaba esta madrugada debatiendo un mecanismo de freno al feroz aumento de las tarifas de los servicios como el agua potable, la electricidad, el gas y los transportes, a pesar de la decisión del presidente de Mauricio Macri que si se convierte en Ley la vetaría, reportó la agencia italiana ANSA. Desde la víspera los senadores debaten largamente y aún continúan haciéndolo, el proyecto opositor que busca congelar los aumentos en las facturas de los servicios públicos y retrotraer los valores a los noviembre de 2 mil 17, además de imponer a los aumentos que se realicen en un futuro a que estén en línea con los porcentajes de aumentos salariales. Días antes el proyecto para frenar los tarifazos había recibido media sanción también en la Cámara de Diputados tras un encendido debate. La situación se da en el marco de una negociación iniciada por el Gobierno de Mauricio Macri, tras la disparada de la cotización del dólar, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún en curso, para un auxilio financiero y que derivará, según expertos, en reducción del gasto público, más ajustes y probables despidos. Desde la llegada de la coalición Cambiemos, que llevó a Macri a la presidencia, según los datos de la Oficina de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y el 2017 las tarifas de electricidad aumentaron 562 por ciento, las del agua en un 338 y las del gas en un 223, un contraste con el incremento de los salarios, que en ese lapso ascendió a un 72 por ciento en promedio.



Restituye Tribunal de Brasil a Lula sus derechos como expresidente.



El Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF3) ordenó este martes la restitución de sus derechos como expresidente al líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que un juez decidiera revocarlos el pasado 17 de mayo, publicó Telesur. La medida fue dictada por el juez André Nabarrete Neto, quien indicó en su decisión que a los exmandatarios de Brasil se le confieren derechos y prerrogativas, y no beneficios derivados del ejercicio del más alto cargo de la República y que no encuentran ninguna limitación legal. Estos derechos fueron retirados a Lula el pasado 17 de mayo por el juez Haroldo Nader al manifestar que, como el expresidente permanece en prisión, no puede hacer uso de ellos. Sin embargo, la normativa estipula que todos los exjefes de Estado tienen ciertos derechos, en forma vitalicia, por haber ocupado el cargo más alto de Brasil. Los actos normativos garantizan a los expresidentes no solo la seguridad personal, sino también el apoyo personal y la seguridad patrimonial, de manera que los servidores de su confianza son necesarios para el mantenimiento de su dignidad y subsistencia, precisó el magistrado, André Nabarrete en su decisión. Además, el juez reiteró que la detención de Lula no es fundamento para apartar derechos y prerrogativas consagradas en la ley a todos los expresidentes de la República del Brasil.



Comenzó Parlamento español a debatir la censura contra Mariano Rajoy



Los diputados españoles comenzaron hoy a debatir una moción de censura presentada por la oposición socialista para destituir al jefe de gobierno Mariano Rajoy, debilitado por un escándalo de corrupción, y la votación de la censura está prevista para mañana viernes, informó la agencia francesa AFP. También está previsto en esta sesión del Parlamento, que Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista y candidato para reemplazar al conservador Rajoy, debe tomar la palabra a media mañana para exponer su plan de gobierno. Los socialistas, principal partido de oposición, presentaron la moción el pasado viernes luego de conocerse la sentencia del llamado caso Gurtel, una trama de corrupción en la que una serie de empresas sobornaron a responsables del Partido Popular de Rajoy para obtener contratos públicos entre 1999 y 2005. La condena judicial condenó al PP a pagar una multa como partícipe a título lucrativo de la trama y puso en duda la credibilidad de la declaración de Rajoy, quien dijo ignorar las finanzas del partido pese a haber ocupado cargos directivos por tres décadas.



Demandará Irán en las cortes internacionales a Estados Unidos de crear grupos terroristas



Irán demandará a Estados Unidos ante las cortes internacionales por su presunta participación en crear al grupo terrorista Estado Islámico, señaló hoy una declaración del parlamento iraquí. Los diputados acusarán a Washington por su implicación en los dos ataques del año pasado en la República Islámica, de acuerdo con un informe de la agencia noticiosa Fars que cita al miembro de la comisión judicial parlamentaria Abolfazl Abutorabi. La acusación toma en cuenta declaraciones del entonces candidato presidencial republicano Donald Trump, quien durante su campaña electoral señaló al gobierno de Barack Obama y a su entonces rival demócrata Hillary Clinton, de crear al Estado Islámico. Abutorabi aseguró que se trata de un testimonio confiable el expresado por Trump y es la razón por la cual el Parlamento iraní presentará esa demanda contra Washington.



Retomarán mañana las dos coreas las reuniones de alto nivel



Las dos Coreas celebrarán mañana, viernes, una reunión de alto nivel después de la reunión mantenida por sorpresa el pasado sábado entre el presidente, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en lo que ha supuesto el segundo encuentro de ambos tras la cumbre del 27 de abril, publicó la agancia española EFE. El encuentro se desarrollará en la frontera intercoreana y se centrará en empezar a implementar lo acordado por los dos países en su declaración conjunta del pasado 27 de abril, en la que ambos acordaron trabajar para lograr la paz y la total desnuclearización de la península. La delegación surcoreana está liderada por el titular de Unificación, Cho Myoung-gyon, además de por los viceministros de Transporte y Cultura, Kim Jeong-ryeon y Roh Tae-kang, mientras la delegación norcoreana la conforman Ri Son-gwon, quien dirige el órgano encargado en el Norte de las relaciones intercoreanas, y los viceministros de Ferrocarriles y Deporte, Kim Yun-hyok y Won Kil-u.



Persiste la violencia en Nicaragua pese a los llamados de paz



La violencia persiste hoy en Nicaragua, pese al llamado a la paz y la disposición del gobierno para mantener un diálogo nacional que devuelva la estabilidad al país, azotado por grupos vandálicos de la derecha que pretenden sembrar el terror. Al menos cinco muertos, una treintena de heridos, instituciones públicas y una radioemisora atacadas e incendiadas fue el saldo de una jornada sangrienta la víspera, que se entendió hasta la madrugada de este jueves. De esa manera, el Día de las Madres en Nicaragua, que se conmemora cada 30 de mayo se tiñó de sangre, ahondando así el dolor de las familias tras más de 40 días de violencia y odio promovidos por la ultraderecha, acorde con denuncias. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos, expresó la víspera el presidente de la República, Daniel Ortega, durante un masivo acto al que acudieron miles de ciudadanos para respaldar a su gobierno y defender la revolución sandinista. Nuestro mayor compromiso, nuestra obligación es luchar y defender la paz que tenemos que recuperar. El desafío es hacer camino al andar hacia la paz, enfatizó Ortega, durante el acto, en el cual se les rindió un homenaje a las madres.



