Senado estadounidense pauta enmienda sobre comercio agrícola con Cuba

El Senado norteamericano aprobó este jueves el proyecto de Ley Agrícola 2018 que incluye una enmienda bipartidista destinada a emplear programas de promoción para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses, publica Radio Reloj.



Una de las autoras de esa iniciativa, la senadora demócrata Heidi Heitkamp, celebró en su cuenta de la red social Twitter la inclusión de ese acápite en la propuesta legislativa que recibió 86 votos a favor y 11 en contra.



Cuba es un mercado natural para los agricultores de Dakota del Norte con productos de cosecha propia como frijoles, guisantes y lentejas comestibles, escribió la legisladora por ese estado.



Mi enmienda junto al senador republicano John Boozman para aumentar el acceso al mercado de Cuba para los productos agrícolas cultivados en Estados Unidos se incluyó en la Ley Agrícola, destacó en el servicio de microblogging.



