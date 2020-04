Septeto Habanero celebra cien años con concierto online

Septeto Habanero celebra cien aos con concierto online

Aunque los tiempos que corren no son de festejos, cumplir un siglo de existencia es motivo más que suficiente para una celebración. Y es que el Septeto Habanero celebra ya 100 años de creado; ocasión por la que ofrecerán un concierto online este martes 14 de abril, a las 16:30 hora local. Esta presentación llevará a los internautas un repertorio de lujo en el que serán incluidos temas legendarios de la agrupación reconocida como Escuela de Soneros, a partir de la extensa nómina de artistas formados en él. Singularidades sonoras y personalidad tímbrica propias caracterizan a esta agrupación, cualidades a las que se unen el respeto por los valores tradicionales del Son cubano y que en suma lo convierten en uno de los más legítimos exponentes del género y destacado defensor de la música tradicional de este Archipiélago, rasgos distintivos que ahora serán defendidos desde las redes sociales, aumentando su alcance.



El 12 de abril se celebró el día del perro



Cada 12 de abril se celebra en todo el mundo el día dedicado a esos compañeros incondicionales que son para los humanos los perros. Actividades disímiles pueden tomar las calles para concientizar sobre su cuidado, la necesidad de estructuras de pensamiento más responsables, y la simple iniciativa de compartir imágenes, videos, historias sobre la bondad que nos suelen aportar estos amigos. La OMS ha advertido recientemente que las mascotas caninas no transmiten el SarsCov-2, virus causante de la enfermedad Covid-19, para desmentir fake news al respecto en las redes sociales. Pero esta vez, como muchas otras actividades, la pandemia actual quiso empañar lo que normalmente hubiera sido una fiesta pública en muchas ciudades. A su vez, miles de personas en el mundo comparten imágenes de los aportes positivos de sus mascotas en la cotidianidad difícil de la cuarentena. Desde Cuba, jóvenes amantes de los animales no dudaron en compartir sus fotos e historias con sus «familiares» caninos a través de las redes sociales.



Lizt Alfonso convida desde Cuba a bailar un son, cuando todo pase



La maestra Lizt Alfonso convida a bailar un son, luego de que esto pase, al promocionar en redes sociales el video clip "Vamos a bailar un son" de Eliades Ochoa, una de las estrellas del Buena Vista Social Club. La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba acompaña al reconocido guitarrista, cantante y líder del Cuarteto Patria en un audiovisual dirigido por Jorge Perugorría, que resulta refrescante, alegre, muy cubano, y defiende un estilo de canto y danza originado en la nación caribeña. La expansión de la Covid-19 frenó la intensa racha de presentaciones de la compañía de Alfonso, pero no detuvo el trabajo, solo modificó las jornadas, desplazó los entrenamientos a los hogares y los nuevos proyectos ahora continúan gestándose en las computadoras de las profesoras. Miembros de la compañía y la escuela comparten en redes sociales detalles de algunas sesiones de la preparación física asumida en estos días de cuarentena, mientras que la maestra Lizt promueve el nuevo video clip de Ochoa y el Cuarteto Patria, publicado por el propio cantante en YouTube.



Fallece en La Habana reconocido mecenas y editor literario



El editor y mecenas cubano Víctor Batista Falla falleció en La Habana en la tarde del pasado 12 de abril, a causa de la enfermedad Covid-19.

Batista Falla fue ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), donde se le atendió durante dos semanas hasta que, fatalmente, la enfermedad lo venció. Contaba al morir con 87 años de edad. Había venido de visita el pasado mes de marzo a La Habana, su ciudad natal, después de seis décadas de ausencia. Víctor Batista nació en 1933, descendiente de una familia adinerada y abandonó la Isla en 1960. Residió primero en Nueva York y posteriormente en Madrid. A lo largo de su vida, se comportó como un verdadero mecenas para la literatura cubana gestada fuera de las fronteras de la Isla y alentó varias empresas editoriales. Dirigió la revista Exilio, financió la revista Escandalar, bajo la conducción del poeta Octavio Armand, y fundó y dirigió la editorial Colibrí, con sede en la capital española. Con este sello publicó numerosos títulos de autores de varios países, incluidos cubanos residentes dentro y fuera de Cuba.



Centro de estudios comparte obra de Martí para acompañarnos en el confinamiento



El Centro de Estudios Martianos pone a disposición del público una biblioteca digital y aplicaciones para móviles relacionadas con el Héroe Nacional de Cuba, a propósito del aislamiento social requerido para frenar la COVID-19. El acceso a los materiales gratuito, al igual que a una sección de noticias y visitas virtuales a sitios conectados con la vida personal y política de Martí, informó la institución en un comunicado. Entre los títulos de la biblioteca destacan los 29 tomos de las Obras completas del Apóstol, publicados por la Edición crítica del CEM. Destacan además otra treintena de títulos relacionados con la obra literaria y política de Martí, y una aplicación titulada “José Martí, aforismos”, que incluye unas 4000 frases atribuidas al Héroe Nacional. De esta forma, el CEM pone a disposición de los interesados material útil y ameno que contribuye, asimismo, al aislamiento social requerido para frenar la transmisión del nuevo coronavirus.



El Met de Nueva York celebra 150 años en plena pandemia por COVID-19



El museo Metropolitan de Nueva York cumplió este lunes 13 de abril 150 años de historia en plena pandemia por el COVID-19, que le ha obligado a cesar toda actividad cultural y a posponer su celebración, en principio, hasta el 2 y el 3 octubre. La institución alberga 5.000 años de historia de la humanidad a través de cerca de dos millones de piezas de infinidad de culturas de todo el mundo, que se gestionan a través de 17 departamentos de conservación.

Para paliar la falta de público y continuar en contacto con el exterior, desde su cierre el pasado 13 de marzo, el Met ha diseñado una serie de actividades por internet que permiten a los amantes del arte continuar disfrutando del museo a través de su página web. #MetAnywhere, como se ha llamado a la iniciativa, incluye vídeos, tours de 360 grados, publicaciones, recursos educativos y otros contenidos como, por ejemplo, conversaciones con sus comisarios.



Comienza en Cuba nueva semana de conciertos online para quedarse en casa



Una nueva semana de conciertos online comenzó en Cuba para desde el arte contribuir al aislamiento social necesario para contener los contagios del nuevo coronavirus, enfermedad declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la dirección de Comunicación del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la primera propuesta corrió a la cuenta del Dúo Espiral, compuesto por jóvenes instrumentistas que compartieron su arte este lunes a las 4 y 30 pm. Hoy martes es el turno del Septeto Habanero, conjunto de música tradicional con un siglo de actividad sobre los escenarios, y el miércoles 15 la invitación es a disfrutar de la obra del cantautor Vicente Feliú. Los conciertos serán transmitidos por el Canal Clave de la televisión cubana, la emisora Radio Progreso y el canal en YouTube del Ministerio de Cultura, además de enlaces a un centenar de páginas en Facebook.



Antonio Banderas y Pablo Alborán donan 200.000€ a respirador creado en Málaga



El actor Antonio Banderas y el cantante Pablo Alborán colaborarán con 200.000 euros en las investigaciones del equipo de Robótica Médica de la Universidad de Málaga que ha hecho posible el respirador Andalucía Respira para los enfermos de coronavirus. Gracias a Banderas y Alborán, este equipo de la Universidad contará con una financiación para los próximos cuatro años de 200.000 euros, que serán aportados a partes iguales por ambos artistas.

Al fabricarse en solo dos horas, el respirador responde a la necesidad de proporcionar más dispositivos de estas características a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, y al utilizar piezas industriales comunes se reduce el riesgo de desabastecimiento por no usar las relacionadas con respiradores tradicionales. Además, este dispositivo no lleva en su estructura componentes móviles, lo que reduce el riesgo de fallo mecánico o fatiga de materiales. Banderas, doctor "honoris causa" por la Universidad de Málaga, ha expresado en el comunicado su "gran satisfacción" por respaldar estos trabajos, "de la mano también de Pablo Alborán", después de diez años de colaboración con la institución académica a través de la Fundación Lágrimas y Favores, que preside el actor.



