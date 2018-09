Septiembre huele a compromiso (+Audio)



Fotos: Sergei Montalvo.



Tras un periodo de descanso, el Alma Máter de la emblemática Universidad de La Habana vuelve a abrir sus brazos para recibir a jóvenes que acuden a ella con el objetivo de formarse como profesionales integrales y revolucionarios.



La ya famosa escalinata, por la que bajaron tantos hijos de esta patria para luchar porque una mañana como la de este lunes existiera, volvió a sentir los pasos firmes de miles de jóvenes comprometidos, algunos como Sofía Valdés Méndez, que llega por primera vez a la institución, orgullosa de caminar por los mismos pasillos por los que transitó el eterno líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.



“Siempre fue mi sueño entrar en la carrera de Psicología de la Universidad de La Habana, sobre todo por la Historia que resguardan los muros de esta institución.



“Mi compromiso a partir de ahora es seguir estudiando y formarme como una profesional integral, además de continuar el legado de la generación histórica”.



Quienes ya tienen la experiencia en la Casa de Altos Estudios añoraban el reencuentro con las aulas, los pupitres, y el excelente claustro de profesores que caracteriza a la Universidad de La Habana.



Fortalecidos de mente y espíritu llegan para atestiguar, protagonizar y participar en procesos importantes para la sociedad, como la consulta popular del proyecto de Constitución, que definirá la vida del país por muchos años.



“Ya tenía muchos deseos de volver a la batalla, y más ahora que el país vive un momento determinante en el que su pueblo decide su futuro, en el que no pueden faltar los jóvenes, que siempre le impregnan esa carga renovadora a todas las actividades que realizan”, afirmó Diego Antonio de la Torre Castro, estudiante de segundo año de Derecho.



“Siento que tengo delante de mí un camino largo por recorrer, tengo muchas expectativas por cumplir y muchas actividades en las que quiero participar”, agregó.



En el caso de Aylet Borges, la alegría de volver a la Universidad se mezcla con la nostalgia de que será la última vez. Dentro de diez meses egresará de ella para servir a la sociedad como Socióloga, pero no deja de sentir felicidad al ver que el entusiasmo juvenil en su entrañable Universidad de La Habana se incrementa con los años.



“La Federación Estudiantil Universitaria y la Universidad de La Habana se han convertido en mi verdadera familia y mi casa, porque a veces llego aquí bien temprano y me voy tarde participando en cada una de las actividades.



“Yo recuerdo cuando ingresé en primer año que una profesora a la que quiero mucho, me dijo que aprovechara esta FEU y este tiempo, y que tomara cada enseñanza de esta etapa como una enseñanza de vida, y sinceramente ha sido así”.



Una Universidad renovada que no pierde su esencia



Ya han pasado 250 años desde su construcción, y sin embargo la Universidad de La Habana parece nutrirse de la juventud y la fortaleza de quienes la habitan.



Según el Doctor en Ciencias Gustavo Cobreiro Suárez, rector de la institución, este curso los más de 18 mil alumnos que conforman la matrícula podrán disfrutar de una escuela renovada, con apariencia más cercana a la de los momentos fundacionales.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la entrevista al Rector de la Universidad de La Habana.







“Ha sido un proceso de casi nueve años de trabajo pero ya la mayoría de sus edificios están totalmente reparados.



“Lo que nos faltaba era recuperar el edificio Oscar Loyola, que fue habilitado para que este curso retomara su función como Facultad de Contabilidad y Finanzas”.







Pero la belleza física no siempre es lo más importante cuando el talento y el prestigio se imponen. Hoy la Universidad de La Habana exhibe resultados dignos de admirar. Es la primera institución cubana acreditada con la condición de excelencia, y sus 38 carreras han sido objeto de este proceso evaluativo.



No obstante, para su claustro de profesores, el mayor logro es formar cada año hombres y mujeres útiles a la sociedad, cuyas investigaciones impactan favorablemente en el desarrollo científico y social del país, objetivo para el cual fue creada la Universidad de la Habana.

