Septiembre de nostalgia (+Audio)





El primer lunes de septiembre regresé a mi escuela secundaria. No llevé en mi bolso los libros y las libretas en espera de la mejor letra. No estrené el uniforme amarillo pero aseguro que me embargó la misma ansiedad por el inicio del curso.



Mis maestros me invitaron a declamar como lo aprendí allí, en ese templo de recuerdos adolescentes. Aunque hace tiempo no tenía la experiencia sobre la tribuna lo hice con el mismo ímpetu que me motivó a los 14 años.



Escuche o descargue desde nuestro Canal iVoox la crónica que propone nuestra periodista.







Sobre la plaza de la ESBU Esteban Hernández de Cárdenas perdí el miedo escénico. Encontré en las poesías de Carilda, de Guillén, de Fayad Jamís un pasatiempo sano y enaltecedor. Pero esta mañana de septiembre mientras comencé a declamar:



No voy a nombrar a Oriente



No voy a nombrar la Sierra,



No voy a nombrar la guerra….



Viajé en el tiempo



Encontré en el auditorio emocionado las mismas miradas de una década atrás. A pesar del éxodo irremediable de maestros, aún están allí, como el médico que no se separa del paciente grave, los maestros Jesús, Maritza, Orquídea, Danilo, Cecilia, Margarita, Yordanka, Marlén y Yolankis. Son esos titanes que se enfrentan cotidianamente a la oferta más ventajosa económicamente y eligen el pizarrón, la tiza, el alumno, que no colmará sus bolsillos, ni saciará su mesa y escaparate pero crea en el alma el más supremo éxtasis.







Un detalle me devolvió a la realidad: busqué entre los pioneros a mis compañeros. Me pareció primero descubrir la sonrisa de la pequeña Nayara y hasta juro que vi a Yanerquis conversando al final de la hilera.



En medio de mi actuación agucé mi vista y el pensamiento en paralelo.



Mis amigos de la secundaria no son ellos. Aquí falta Glenda que se fue como Renier, Casandra, Brian para Estados Unidos. Amanda y Libnelys para España. La estatura de Wilfredo y de Leyán no la encontré en ninguno de aquellos pioneros. Mi profe Moadiel regresó a su central que ya muele y de seguro en cualquier función que desempeñe no olvidará que es un líder, un maestro.







Mientras recité las seis décimas del Canto A Fidel de Carilda viajé en el tiempo.



Me pareció que la persona que elogiaba con mi poema inauguraba una escuela en cualquier sitio del país, que mis amigos estaban allí en el lugar del noveno 7 y no lejanos y extraños en el perfil de Facebook.



Solo al final de los versos me percaté que soy la periodista, la madre de una pequeña traviesa, que tengo 26 años y que aunque Fidel no está físicamente alguien por él se dedica a sembrar escuelas.

