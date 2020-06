Será celebrada temporada de Música Coral Santa Clara Canta

Ser celebrada temporada de Msica Coral Santa Clara Canta

La temporada de Música Coral Santa Clara Canta no está suspendida ni lo estará. Otra buena nueva aparece en el contexto villaclareño: del 14 al 17 de junio, la ciudad vuelve a ser epicentro de las manifestaciones artísticas en Cuba. Del Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, el movimiento coral cubano ultima detalles para este festival, único de su tipo en este momento. Hasta la fecha, 14 coros de 10 países aseguran estar entre los participantes. Encabezados por la maestra del Coro Nacional de Cuba, Digna Guerra, en esta edición los músicos de la Isla ofrecerán una experiencia musical a golpe de redes sociales, canales radiales y televisivos.



Invitan a historietistas a participar en concurso La Mujer en la Música



La Vitrina de Valonia y el consejo editorial Magazine AM:PM convocan a los historietistas cubanos a un concurso con el tema La Mujer en la Música, en aras de visibilizar a través del noveno arte a las mujeres competentes, desafiantes y poderosas que conforman o han sido parte del ecosistema musical cubano. Las obras deberán contar con una narrativa coherente, ser originales e inéditas, tener una extensión de una página y presentarse en formato digital. Podrán concursar cómics realizados por un solo autor o por un colectivo. Con los mejores trabajos recibidos se organizará una exposición, cuyos detalles se informarán próximamente.



A disfrutar de buen jazz en conciertos online de esta semana



Con una programación marcada por excelentes propuestas de jazz comenzó una nueva semana de conciertos online emitidos por la televisión cubana. El reconocido cantante y compositor, Premio Nacional de Música 2012, Bobby Carcassés, fue el encargado de llegar este lunes, con su espectacular proyección escénica y su singular manera de tocar y cantar, a los hogares en cuarentena debido a la COVID-19, como parte de la iniciativa Estamos Contigo. Hoy martes ofrecerá su música el trovador Danilo Vázquez; mañana miércoles corresponderá a otro exponente del jazz, Héctor Quintana; ML Explosión el jueves 11, y el viernes cerrará esta semana de lujo, Janio Abreu, laureado multiinstrumentista que lidera actualmente la agrupación Aire de Concierto.



Tres destacados materiales audiovisuales han sido estrenados por estos días



Los últimos días han sido testigos de la salida a la luz de tres impactantes materiales audiovisuales. Y es que el multifacético artista X Alfonso lanzó otra de sus impecables creaciones, titulada Solo es tiempo de dar amor, de su producción discográfica Inside. Igualmente, Buena Fe sorprendió con el videoclip de Cámara lenta, pieza que nos sumerge en una historia de pareja, con imágenes cotidianas llevadas a un escenario surreal. La canción forma parte de Carnal, disco con el que la agrupación vuelve a conquistar a su público. Por otro lado, La Failde sorprende con Tumbao, una propuesta que desde el recurso de la animación resulta un válido homenaje a figuras cumbres de la música cubana de todos los tiempos.



Presentarán en Argentina libro sobre agencia Prensa Latina



Un libro que recoge el compromiso político de tres grandes personalidades argentinas que contribuyeron a fundar la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, será presentado en la capital bonarense el venidero martes por la editorial Octubre. Escrito por la periodista Mariana Seoane en homenaje al día del periodista y cerca del 61 aniversario de esa Agencia (el venidero 16 de junio) el texto fue finalizado en un arduo trabajo en estos tiempos tan difíciles de pandemia y verá la luz de manera virtual con transmisión en vivo por la web del diario Página 12. En la presentación del volumen, que cuenta con fotografías de Prensa Latina, estarán además el editor general del grupo Octubre, Víctor Santa María, el autor Hernán Vaca Narvaja, y el cubano Isidro Fardales, editor de la revista Bohemia y exdirector de Radio Habana Cuba.



Arte en honor y respaldo a los médicos



Empujado por la indignación, el artista plástico colombiano Sair García emprendió el dibujo de 20 cuadros que buscan enfatizar en la precariedad y la falta de solidaridad social frente a los trabajadores sanitarios en tiempos de pandemia. El artista, de 46 años, tomó las imágenes para sus cuadros, que están en marcha, de protestas recientes y pasadas de trabajadores de la salud en Bolivia y Brasil, además de los relatos en la prensa de médicos y enfermeras maltratados y amenazados por efecto de su labor. Por cuenta de la pandemia los cuadros solo se expondrán por ahora de manera virtual o digital; físicamente se verán hasta el 2021. No obstante, una vez esté completa la colección, se analizará la opción de subastar algunos de los cuadros y destinar parte del dinero recolectado para alguna obra que involucre a los trabajadores sanitarios.



Obra de Edesio Alejandro suma distinciones internacionales



El compositor y realizador audiovisual cubano Edesio Alejandro felicitó hoy a los miembros de la producción de su película Mambo Man, recién nominada en dos relevantes certámenes internacionales. Los premios Florence Film, de Italia, y el Dumbo Film Festival, de New York, en Estados Unidos, anunciaron la inclusión de la cinta dentro de la categoría de Mejor película en ambos eventos. Mambo Man, codirigida por Edesio Alejandro y el británico-iraní Mo Fini, ya se había alzado en mayo con los premios a la Mejor Dirección y Mejor película de ficción en el Festigious International Film Festival, cita celebrada en el corazón de Los Ángeles, California.



Reabre Palacio de Versalles tras cierre por la Covid-19



El Palacio de Versalles en Francia reabrió al público el pasado sábado tras más de dos meses y medio de cierre por la crisis del coronavirus, con la presencia del ministro francés de Cultura, Franck Riester. En su cuenta de Twitter, el Palacio de Versalles subrayó que sus equipos han preparado con cuidado la acogida de quienes quieran recorrer sus salas y sus jardines, con unas condiciones que se han adaptado para garantizar la seguridad de todos. Los visitantes deberían cumplir con las estrictas normas sanitarias, como la necesidad de reservar cita previa o la obligación de llevar mascarilla durante la visita.



