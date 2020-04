Será el primero de mayo con mayor participación de pueblo

Ser el primero de mayo con mayor participacin de pueblo



Enrique Wanton Gómez, Presidente del CDR 3, Zona 82. Fotos del autor.



Santiago de Cuba.- En las casas y con nuestros seres queridos los cubanos conmemoraremos este Primero de Mayo, será la oportunidad para que todos en el hogar nos sumemos a la rememoración en cada cuadra, desde los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, ante la amenaza de la Covid 19.



El Coordinador Provincial de los CDR en Santiago de Cuba, Joel Paz Pérez, pronostica que será el Primero de Mayo de mayor participación de pueblo desde la historia de nuestro proceso revolucionario, porque en esta oportunidad no se quedará nadie sin intervenir desde cada uno de los balcones, desde cada vivienda, logrando el engalanamiento de las cuadras con las banderas cubana, del 26 de julio, de la organización, así como las fotos de nuestros mártires y los Héroes de la República de Cuba.



No faltará el aplauso a los médicos y la entonación del Himno Nacional, además de enaltecer el reconocimiento a los productores que tienen un quehacer activo en la producción de alimentos de ciclo corto, expresaba el principal dirigente de los CDR en el territorio santiaguero.





Joel Paz Pérez, Coordinador Provincial de los CDR en Santiago de Cuba.



Sobre el necesario ahorro de energía eléctrica, Paz Pérez comentó la urgencia de cambiar el horario de cocción de los alimentos sacándolos del horario pico, apagar las luces innecesarias para lograr establecer menos consumo en las viviendas y ayudar a la economía del país, en tiempos del nuevo coronavirus.



Será un Primero de Mayo en familia desde cada domicilio y cumpliendo las medidas higiénicas, de lavarnos las manos, usar el nasobuco, ó mascarilla sanitaria y todo lo orientado por el Ministerio de Salud y el Consejo de Defensa Provincial, asumiendo los vecinos las indicaciones que corresponden ante la emergencia higiénica.



En este sentido Enrique Wanton Gómez, Presidente del CDR 3, Zona 82, refiere que él ha hablado con todos los ciudadanos hogar por hogar explicando la gravedad de la situación, además de que está pendiente a la atención de las personas vulnerables y de que posean al lado de las puertas el cloro y el agua jabonosa.



Con la unidad del barrio y convirtiendo Mi Casa en la Plaza se evocará en la Mayor de las Antillas el Día Internacional de los Trabajadores, en otra victoria popular que no podrán dañar ni el nuevo coronavirus, ni los enemigos de Cuba.

