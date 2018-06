Será en Puerto Rico Centrobasket Femenino 2018

2018-06-26 12:42:02 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Federación de Baloncesto de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de esa isla aseguraron la sede del Campeonato Centrobasket Femenino 2018, del 20-24 de agosto en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí.

El Campeonato Centrobasket Femenino contará con la participación de las Selecciones Nacionales de: Islas Vírgenes, México, Honduras, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Bahamas y Puerto Rico

El reciente éxito de Puerto Rico y su futura participación en la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA en septiembre es una prueba de su compromiso con el desarrollo del baloncesto femenino en el país y la región. Estamos más que seguros que será un evento grandioso y memorable,” dijo el Presidente de FIBA Américas Usie Richards.

“Sumamente complacida que Puerto Rico sea la sede del Torneo de Centrobasket Femenino. Luchamos para que el Torneo fuera aquí y lo logramos. Escenario que permitirá que ocho equipos de países hermanos nos visiten y se continúe exponiendo el deporte femenino en la Isla.

Los mejores cuatro equipos del Centrobasket Femenino se clasificarán al FIBA AmeriCup Femenino 2019.



Definidos primeros choques de Octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018

Finalizados los últimos duelos de la fase de grupos en los apartados A y B quedaron definidos los primeros choques de la fase de octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

La selección de Uruguay, que derrotó a Rusia 3-0, se las verá el próximo 30 de junio ante la de Portugal, que igualó 1-1 en la última jornada ante Irán.

Con su goleada ante el plantel local, los charrúas aseguraron el primer puesto del segmento A, con nueve unidades producto de tres victorias sin la sombra de un revés.

En ese grupo, Rusia finalizó en el segundo escalón con seis rayas gracias a dos éxitos y un revés a manos de los sudamericanos.

La celeste buscará su avance a la ronda de cuartos cuando se mida ante el campeón de Europa, Portugal, que clasificó con apuros al llegar a cinco puntos con par de empates y una victoria en el apartado B, igual acumulado que España.

Los ibéricos se ubicaron en la punta por mayor cantidad de goles anotados, seis, por cinco de los lusos y se agenciaron el derecho de medirse ante Rusia en el primer choque de la ronda de eliminación directa.



Enfrentará equipo cubano de Béisbol Sub-15 a Holanda en su debut en Copa Mundial de Panamá

El equipo cubano de béisbol Sub 15 años enfrentará a su par de Holanda el próximo 10 de agosto durante la jornada de apertura de la Copa Mundial de esta categoría que tendrá lugar en Panamá hasta el 19 del mismo mes.

Los cubanos, que serán dirigidos por Dany Valdespino, han ganado las dos últimas ediciones del Mundial, en 2014 y 2016, y buscarán su tercer título consecutivo jugando la fase clasificatoria en el grupo B, que completan los planteles de Dominicana (11 de agosto), Japón (12), Sudáfrica (13) y Australia (14), rivales por este orden.

El primer juego ante los holandeses está programado para las dos de la tarde del viernes 10 de agosto en el estadio de la provincia de Chitré.

Según el sistema de competencia ya utilizado en otras oportunidades, del 10 al 14 de agosto se disputará la fase preliminar, avanzando a la Súper Ronda final, los tres primeros lugares de cada grupo, arrastrándose los resultados ante los equipos que logren clasificar de la misma llave.

Por el grupo A competirán los cuadros de Estados Unidos, Taipei, Brasil, Alemania, China y el anfitrión Panamá.



Combatirá Julio César la Cruz en Barranquilla 2018

A pesar del KO recibido en la final de la Copa Química de Halle, Alemania, el 23 último, el tetracampeón mundial de boxeo Julio César La Cruz (81 kg) sí podrá intervenir en el certamen de los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla.

El reglamento de la AIBA dictamina que, luego de un fuera de combate, el boxeador debe estar 30 días sin pelear oficialmente. Y si después del golpe, se mantiene un minuto sin conocimiento sobre el ring, el descanso sería de tres meses.

Como ese KO se produjo el pasado día 23, y tanto el sorteo como la reunión técnica del boxeo en Barranquilla se harán el venidero día 24 de julio, Julio César si podrá buscar su título en la justa regional, donde la actuación de los Domadores de Cuba el boxeo será clave para la delegación cubana en busca del primer lugar por países.

La pelea llevaba dos minutos y 40 segundos de trámite, y el árbitro le contó hasta ocho, consideró que estaba en mal estado y decidió detenerla, a pesar de que La Cruz se paró sin dificultad alguna y levantó rápido sus manos, en señal de estar listo para continuar.

El nuevo reglamento permite hasta siete conteos de protección en un mismo combate. Especialistas consultados por la Agencia Cubana de Noticias, consideran que el árbitro debió darle una segunda oportunidad a un púgil del aval de La Cruz, quien no se mostraba imposibilitado para seguir.



Competirá equipo cubano de Voleibol en Copa Panamericana de Dominicana

La selección de Cuba arribará mañana miércoles a República Dominicana con miras a la serie de fogueos que sostendrá desde el sábado con el equipo nacional con miras a la Copa Panamericana de Voleibol, que tendrá como sede el Palacio Ricardo Gioriver Arias del 8 al 14 de julio.

El primer choque de ambos equipos tendrá lugar el próximo sábado en el polideportivo de Moca a partir de las ocho de la noche.

El domingo “Las Morenas del Caribe” y “Las Reinas del Caribe” se medirán en la Arena del Cibao en un juego que iniciará a las cuatro de la tarde.

El miércoles cuatro de julio se enfrentarán en el techado Eleoncio Mercedes, de La Romana, comenzando a las ocho de la noche.

El colectivo de la Mayor de Las Antillas lo integran Laura Suárez Hernández, Sulian Caridad Matienzo, Diaris Pérez Ramos, Ailama Cese Montalvo, Jéssica Aguilera Carbajal y Familia Hernández. También, Egli Sabin Terry, Emily Borrell Cruz, Regla Gracia Gonzalez, Kitania Medina Torres, Gretell Elena Moreno, Daymara Lescay Cajigal, Dayessi Luis Ruiz, y Claudia Hernández Águila. La entrenadora es Ymilce Maria Telles Quesada.



Presentan libro sobre Doctor Rodrigo Álvarez Cambra y su apoyo al deporte

Singular y ameno, que atrapa por las interesantes historias que cuenta, El mago que cayó del cielo es una obra que cuelga en el pecho de la ortopedia cubana una imprescindible medalla por sus aportes al deporte.

El colega Hedelberto López Blanch nos presenta en este volumen de la Casa Editora Abril cómo el eminente médico Rodrigo Álvarez Cambras contribuyó a que atletas de la talla de María Caridad Colón, Alberto Juantorena y Mireya Luis pudieran restablecerse de severas lesiones. Hablan el galeno y también los deportistas.

Mañana miércoles, a las 12 del mediodía, se presentará en la Universidad del Deporte Manuel Piti Fajardo, de La Habana, este volumen cuyo prólogo fue redactado por el presidente del Inder, Antonio Becali Garrido.



Queda sexto remero Ángel Fournier en Copa del Mundo de Austria

El mejor remero cubano de todos los tiempos, Ángel Fournier, tuvo que conformarse por segunda ocasión consecutiva en este 2018 con el sexto lugar en una Copa del Mundo, tras la regata final de la parada celebrada en Linz, Austria, donde el neozelandés Robert Manson se agenció su tercera dorada en estas justas en la categoría de single, peso abierto.

Fournier fue suministrando, como siempre, sus cargas y terminó segundo en su heat clasificatorio, mientras en cuartos de final se vio mucho mejor con el primer puesto sin grandes complicaciones. Ya en semifinales entró segundo detrás de Manson, en lo que parecía ser la sentencia avisada de la jornada final.

Este domingo, el guantanamero arrancó quinto y se mantuvo así hasta la mitad del trayecto, cuando cayó al sexto lugar del que no pudo salir con tiempo final de 6:59.850 por 6:44.960 el ganador.

Tras incursionar en la Copa del Mundo de Belgrado dos semanas atrás y realizar una base de entrenamiento en Europa, la meta ahora del cubano serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que pretende aportar tres oros a la delegación.



Realiza victoria Burguess recorrido desde Cuba a Estados Unidos en una tabla y un remo

La estadounidense Victoria Burgess inició hoy aquí su recorrido de las más de 90 millas que separan a la Marina Hemingway, en el oeste de esta capital de las costas estadounidenses, con tan solo una tabla y un remo.

Durante el extenuante recorrido, dispuesto para cerca de 25 horas y con destino final en Cayo Hueso, la atleta estará acompañada de un bote de apoyo y un equipo para su nutrición y seguridad.

Los objetivos principales de Burges son, ser la primera mujer en realizar tal hazaña y ser una embajadora de la paz y la amistad entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.

La estadounidense de 33 años, tiene experiencia en varios deportes como baloncesto, voleibol y polo acuático. También ha participado en famosas carreras a distancia del surf con remos, como la de Molokai a Oahu, y la de Maui a Molokai.

En agosto de 2013, su coterráneo Benjamin Friberg venció esa misma prueba luego de 28 horas de remar, parado, en una tabla de surf, un hecho inédito hasta entonces.

El cruce del Estrecho de la Florida, partiendo desde Cuba, ha sido un desafío para varios atletas del mundo, en especial de Estados Unidos, y en distintas modalidades que van desde cruce a nado con o sin una jaula contra tiburones, hasta acostado sobre una tabla y braceando.



Anuncia Puerto Rico equipo de Béisbol a Barranquilla 2018

La Federación de Béisbol de Puerto Rico anunció los 24 jugadores que defenderán los colores del equipo nacional en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

El equipo dirigido por el ex pelotero Juan "Igor" González contará con 11 lanzadores -ocho de ellos derechos y tres zurdos-, tres receptores, cuatro guardabosques y seis jugadores de cuadro.

El Lanzador del Año en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), Adalberto Flores, encabeza la escuadra boricua que también contará en su cuerpo monticular con las ex grandes ligas Fernando Cabrera, Fernando Cruz, Iván Maldonado, Luis Cintrón, Cristian González, Anthony Seise, Bryan Escanio, Efraín Nieves, Rámesis Rosa y Ángel Alicea.

Yomar Cruz, Yordany Salvá y Wilfredo Rodríguez estarán en la receptoría.

Los guardabosques serán Aldo Méndez, Jonathan García, Brian Jafet Ortiz y Edgardo Báez, mientras que el cuadro interior tendrá a Jaime Ortiz, Randy Ruiz (primera base), Gabriel Robles, Luis Mateo (campo corto), José Rivera (segunda base) y Jeffrey Domínguez (tercera base). Ruiz será el bateador designado.





(Redacción Digital Rebelde)