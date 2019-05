Sergio González: Un guerrero sobre la arena

Sergio Gonzlez: Un guerrero sobre la arena





La Habana, Cuba.- Otra vez el holguinero Sergio González tiene que asumir la llegada de un nuevo compañero. Con Luis Enrique Reyes ya son cuatro los atletas que han jugado junto a él en representación de Cuba. A pesar de los cambios constantes, el atleta de 29 años no pierde la esperanza de regalarle otra medalla panamericana a nuestro país en el Voleibol de Playa.



En este 2019 comenzó a compartir la cancha con Luis Enrique, un joven de apenas 20 años y con mucho camino por recorrer en el deporte. El desempeño de esta dupla en el Circuito NORCECA ha sido de menos a más. Comenzaron con bronce en Aguascaliente, plata en Islas Caimán y par de oros en las paradas de Nicaragua y Varadero.



A partir de ahora los rivales que verán son mucho más exigentes y también dará una mejor idea de hasta dónde son capaces de llegar estos jugadores. “Tenemos una base de entrenamiento en Francia, después participaremos en dos fases del Tour Mundial en Polonia y Portugal. Por último, antes de llegar a los Juegos Panamericanos, estaremos en el Campeonato Mundial de Alemania, donde estarán las mejores 48 parejas del mundo”.



Sergio, aunque no es partidario de los pronósticos, manifestó que en cada una de las competencias en las cuales participen tratarán de salir como “guerreros” a la arena. “En Lima tenemos la meta de estar en el podio. No me gusta decir que voy a coger oro, porque hay que ir paso a paso. En los demás eventos, lucharemos por caminar lo más posible y quién quita que aparezca una que otra medalla”.







Acerca de los rivales que verán en los Juegos Panamericanos de Lima, dijo que una vez más los binomios de México, Canadá, Brasil y Estados Unidos, serán los de mayor nivel. “Ya conocemos a todos estos jugadores, creo que si hacemos las cosas bien podemos pelear por una presea”.



Alcanzar una medalla en Lima parece una meta un tanto ambiciosa, sobre todo porque en la edición de Toronto en el 2015, Sergio y Nivaldo tuvieron que pelear duro para quedarse con el bronce. “Con Nivaldo ya teníamos un camino recorrido. El Voleibol de Playa es así, no importa que tengas un nuevo compañero, ambos conocemos nuestra función en el juego”.



Sergio González se quedó en Río de Janeiro a un paso de conquistar una medalla olímpica, algo sin precedentes para el Voleibol de Playa en Cuba. “Siempre el sueño es ser medallista olímpico, mundial, tener los mejores resultados en el deporte, que es por lo que nos sacrificamos cada día. Pienso que con Luis Enrique las cosas van a salir bastante bien, ya se está viendo el resultado”.



El Voleibol de Playa comenzó su accionar en Juegos Panamericanos en la cita de Winnipeg 1999, de ahí a la fecha Cuba ostenta par de títulos, dos medallas de plata e igual cantidad de metales bronceados. Las coronas corresponden a Tamara Larrea-Dalixia Fernández en el femenino y Francisco Álvarez-Juan Rossell entre los hombres, ambas conquistadas en la edición de Santo Domingo 2003.



Brasil ha sido la principal potencia de la disciplina en el continente, con cinco títulos y tres segundos lugares. En el caso de los varones del gigante sudamericano, siempre han estado en las finales.



Escuche las declaraciones del atleta cubano.

