Serie del Caribe: Águilas detienen a los Alazanes (+Audios)

Guadalajara, México.- Cuba calló por primera vez en la edición 60 de la Serie del Caribe frente a República Dominicana con marcador de 7 anotaciones por 1. Los hombres más destacados por uno y otro equipo participaron en la conferencia de prensa posterior al choque.



Por los cubanos estuvieron el director Carlos Martí y los jugadores de posición Carlos Benítez y Roel Santos.



Mientras por los dominicanos asistieron a dialogar con la prensa acredita al evento el manager Lino Rivera, el lanzador ganador Bryan Evans y el hombre del cuadrangular 1000 en Series del Caribe Yúnior Lake.



Cuba:



Carlos Martí: No se le bateó al abridor, ellos fueron oportunos y se merecieron la victoria. Vladimir Baños es uno de nuestros principales pitcher, calculamos que tirara entre 45 y 50 lanzamientos para tenerlo listo para el cruce. Para el juego de este martes vamos a iniciar con uno de nuestros mejores lanzadores, pero vamos a poner varios, lo más importante es el choque de la semifinal, por lo que todos tienen que estar listos.



Salimos a buscar el éxito, no se pudo porque ellos jugaron mejor. En ningún momento le regalamos el juego a República Dominicana ni mucho menos.



Alfredo Despaine lo pusimos una vez al bate para que se adapte al ritmo de pitcheo. Para el cruce ya debe jugar como titular. En el caso de Guillermo Avilés no jugó porque se le presentó una situación, espero que ya para el juego frente a Puerto Rico pueda estar en el terreno.



Roel Santos: Vine de Japón con la mentalidad de poder ayudar a mi equipo, primero en la Serie Nacional y ahora en este evento. Salgo a cada partido a disfrutarlo y ahí está el resultado. Siempre trato de aprovechar la velocidad para buscar anotar carreras.



Carlos Benítez: El conjunto se encuentra bien de ánimo. Los dominicanos salieron delante, el lanzador se comportó a gran altura, no le pudimos ligar. El abridor estuvo utilizando los envíos en rompimientos que nos hicieron bastante daño.



República Dominicana:





Lino Rivera: No hay mucho que decir, Evans estuvo muy bien. Muy contento con esta clasificación y vamos a tratar de buscar el primer lugar para tratar de jugar de noche en el cruce.



En cuanto a los abridores, excepto Evans, los ubicamos teniendo en cuenta la rotación que teníamos en el campeonato nuestro. Yunieski Maya lanzó en el último juego del play off y no podía trabajar hasta este martes.



Escuche las palabras de Carlos Martí y Lino Rivera, directores de Cuba y República Dominicana, respectivamente en esta Serie del Caribe.

