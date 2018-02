Serie del Caribe: Águilas por su quinta corona (+Audios)

Guadalajara, México.- Las “Águilas” Cibaeñas buscarán este jueves su quinta corona en Series del Caribe de Béisbol, cuando enfrenten a las 20:00 hora local al actual campeón Puerto Rico en el estadio de los “Charros” de Jalisco.



En el choque de este miércoles, los dominicanos tuvieron que venir de abajo para llevarse el éxito. Les presentamos la conferencia de prensa posterior al encuentro.



Participó por Cuba el director Carlos Martí. Mientras por la República Dominicana estuvieron el manager Lino Rivera y los jugadores Ronny Rodríguez y Edwin Espinal.



Cuba





Carlos Martí: El equipo hizo un gran esfuerzo, llegamos a tener ventaja hasta la sexta entrada pero el picheo de relevo no pudo hacer el trabajo. Acerca del tema del emergente por Fran C. Morejón en la quinta con las bases llenas expresó: “Ayer fue el que mejor bateó, en ese momento con ventaja no lo iba a sustituir a mi mejor receptor. Por supuesto que no sabía que iba a batear para doble play. El béisbol cubano está bien, en cuanto a este torneo, vamos a venir cada vez que se nos inviten.



República Dominicana



Lino Rivera: Otra vez el crédito para mis muchachos, son increíbles no se rinden, un gran juego dimos cubanos y dominicanos. Yunieski Maya no estuvo bien, un tanto ido de juego. Pero ya ven los relevistas estuvieron genial. El jonrón de Ronny Rodríguez fue la clave para remontar. No conocíamos a Cuba, lo fuimos viendo aquí. Sabíamos que ellos tenían problemas con el relevo y por eso tratamos de que tirara bastante el abridor para después aprovechar las debilidades de los relevistas.



Ronny Rodríguez: Tenemos un gran conjunto, podemos remontar en cualquier momento. En cuanto al turno al bate fui por el rompimiento que es su principal arma le pude halar para mi mano.



Escuche las declaraciones los directores y atletas invitados a la conferencia de prensa posterior al juego de semifinal entre Cuba y la República Dominicana.

