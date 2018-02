Serie del Caribe: Alazanes frente a Águilas o Criollos (+Audios)

Guadalajara, México.- Después del éxito de Cuba frente a Puerto Rico de este martes, los “Alazanes” de Granma esperan por su rival que se va a conocer una vez concluido el choque de esta noche.



Los cubanos aseguraron, al menos el segundo puesto, el resultado del juego entre México y la República Dominicana definirá el cruce para la semifinal.



Si los dominicanos ganan quedarían primeros e irían ante los venezolanos. De caer los de Quisqueya concluirían cuartos y entonces sería el rival de Cuba. Es decir, que el oponente de los granmenses estará entre la República Dominicana y Puerto Rico, nunca Venezuela.



A continuación, les presentamos la conferencia de prensa, después del encuentro entre cubanos y boricuas.



Estuvieron por los “Alazanes”, el director Carlos Martí y los jugadores Fran C. Morejón y Leandro Martínez. Por los “Criollos” asistieron el piloto Luis Matos y el jardinero Dayron Varona.



Cuba:



Carlos Martí: Fue un excelente partido, la ofensiva funcionó, Leandro se comportó a gran altura y también la defensa jugó su papel. Puerto Rico es un gran equipo, pero nos tocó ganar a nosotros. El lanzador para la semifinal será Lázaro Blanco, después todos están listos. Tenemos a Miguel Lahera, Raidel Martínez, Alain Sánchez y el propio Leandro Martínez que trabajó con comodidad hoy. El equipo está jugando bien a la pelota, aquí de los conjuntos que están cualquiera puede ganar.



Fran C. Morejón: Es cierto que no me caracterizo por ser un jonronero, solo busqué hacer un buen contacto y salió el resultado. Esto es gracias al trabajo de todos los días.



Leandro Martínez: Me basé en el trabajo bajito, utilicé muchos rompimientos y los logré dominar. No me sentía fuerte por lo que traté de mezclar mis envíos.



Puerto Rico:





Luis Matos: Fue un gran partido a pesar de que no definía clasificación. En cuanto a los rivales no nos preocupa, el que venga lo vamos a enfrentar con mucha seriedad. Ya cumplimos un primer objetivo que era llegar a la semifinal, incluso lo logramos más fácil que en la versión anterior. Es inusual que te encuentres pitcher con tan poca velocidad, pero supo dominar que es lo más importante.



Dayron Varona: Es la segunda vez que me enfrento a Cuba y me reconforta jugar con el país donde me formé. Quisiera que se efectuara una Serie del Caribe en Cuba, sería un gran sueño. (Fotos del autor)



Escuche las declaraciones de los participantes en la conferencia de prensa, posterior al juego entre Cuba y Puerto Rico.

