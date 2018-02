Serie del Caribe: Cuba con pie y medio en las semifinales (+Fotos)



Guadalajara, México: A continuación, les presentamos la conferencia de prensa posterior a la segunda victoria de Cuba en la Serie del Caribe de béisbol frente a México. Por Cuba estuvieron el director Carlos Martí, el jardinero Frederich Cepeda y el lanzador ganador Alain Sánchez.



Carlos Martí: Fue un gran partido el equipo nuestro estuvo debajo casi todo el tiempo y supimos remontar. Estamos muy contentos con este segundo éxito. En cuanto al cerrador Raidel Martínez, no lo trajimos iniciando el noveno porque Alain lo estaba haciendo casi perfecto, además el primer hombre que se embazó podía haber sido fildeado por el inicialista.



Alain Sánchez: Es cierto fui el jugador más valioso en la Serie Nacional, lo principal fue el control, supe mezclar los rompimientos con la recta y pude hacer el trabajo.



Frederich Cepeda: No me gusta comparar los equipos, siempre son diferentes, aquel que ganamos en el 2015 era un buen conjunto, pero este también. La Serie del Caribe está comenzando, hemos entrado por la puerta ancha y eso es muy importante para nosotros, vamos camino a clasificar entre los cuatro que es nuestro primer objetivo. Hay que ir juego a juego, esto es un torneo muy corto y cualquier cosa puede pasar.



No me preocupa ocupar el cuarto turno, solo salgo a hacer mi trabajo, estos torneos son fuertes y lo enfrento con la mayor seriedad y el respeto a los jugadores.





