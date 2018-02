Serie del Caribe: Siempre he admirado al béisbol cubano (+Audio)

Guadalajara, México.- La selección de la República Dominicana salió de la racha negativa de once derrotas en la 60 Serie del Caribe, al vencer a los actuales campeones de este certamen “Criollos” de Caguas con marcador de 6x3, en compromiso que se efectuó este domingo a primera hora en el estadio Panamericano de esta ciudad.



Después de este éxito, a las “Águilas” Cibaeñas le tocara enfrentar este lunes en el horario estelar a los “Alazanes” de Granma, único equipo que no ha perdido hasta el momento.



El manager de los dominicanos Lino Rivera, expresó en exclusiva a Radio Rebelde su admiración por el béisbol cubano y dijo que este debe ser un gran juego entre dos países donde la pelota es pasión.



Rivera resaltó que los cubanos están en un buen momento con par de victorias y sobre todo una viniendo de atrás frente a los locales mexicanos. “Yo siempre he seguido a este país en materia de béisbol, admiro a sus jugadores y creo que vamos a dar un bonito espectáculo”, dijo en la zona mixta ubicada en el estadio de los “Charros” de Jalisco.



Acerca del mal momento que atravesaban los quisqueyanos en este certamen el puertorriqueño señaló que no pensaban en eso, solo están concentrados en clasificar para buscar llegar a 20 títulos en la pequeña “Serie Mundial”.





Lino siente gran orgullo por estar como director en Jalisco. “No hay persona más feliz que yo en este momento, de Puerto Rico, dirigiendo a la República Dominicana y llevo 17 años viviendo en México. Ojalá dios me dé la oportunidad de poder ganarlo”, sentenció.



Rivera dijo que lo que más le preocupa del enfrentamiento frente a Cuba es que no conoce a los jugadores, solo los han visto en los dos choques anteriores. Además, señaló que buscarán más datos sobre cada uno de ellos para ver si pueden obtener el éxito.



Lino Rivera quiso antes de concluir la plática enviarle un mensaje a los cubanos: “Algún día tendré la oportunidad de conocer a esa bella isla, que dios los bendiga”.



Cuba y República Dominicana jugarán este lunes a las 8:00 PM hora local. Antes se enfrentarán Puerto Rico y Venezuela. México le toca el descanso reglamentario.



Escuche las palabras de Lino Rivera, director de las “Águilas” Cibaeñas, conjunto campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Del Autor