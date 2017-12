Serie Nacional de Béisbol: ahora comenzará lo mejor (+Audio)





El béisbol, como todos los deportes, se apoya en las ciencias para acentuar su evolución, para crecer y alcanzar los más altos niveles, pero no responde con exactitud a leyes específicas, ni a teoremas, tampoco a muestreos estadísticos representativos; por eso en ocasiones parece que la lógica más simple no funciona.



Si nos guiáramos por los resultados de los 90 juegos de la temporada regular, todo estaría decidido para los play off de semifinales que comenzarán el 4 de enero: Matanzas y Las Tunas pasarían a la gran final y los que representan a la región yumurina, serían los campeones de esta Serie Nacional.



Sin embargo, todos sabemos que muchas veces no se impone el de mejor comportamiento en la campaña; quizás porque sus rivales cumplieron una preparación mejor dirigida a los juegos finales, o sencillamente, porque los últimos refuerzos, que obtendrán este jueves, rinden de forma extraordinaria, o por el contrario, fallan y se pierden los juegos decisivos.



En otras palabras, para las venideras series de siete choques a ganar cuatro, nada está decidido, y en particular, los integrantes del formidable equipo de Matanzas y todos los aficionados, deben tener muy en cuenta que Granma no recibirá tres peloteros, sino cuatro, porque entrará en acción Alfredo Despaigne.



Así que viviremos lo mejor de la Serie Nacional.



Escuche el comentario en audio:





Artículos relacionados

Del Autor