Serie Nacional de Béisbol Sub-23 aplazada para este lunes 11 de junio





El inicio de la final occidental de la V Serie Nacional de Béisbol Sub 23 años no comenzará este domingo y quedó aplazada para el lunes 11 en el estadio 5 de septiembre de Cienfuegos.



La falta de hospedaje para recibir al visitante Isla de la Juventud es la razón del aplazamiento de esta final, que se jugará totalmente en la capital sureña, y donde el que gane dos partidos avanzará a la discusión de la corona.



Cienfuegos (28-9) y La Isla (26-13), concluyeron primero y segundo, respectivamente, en la ronda clasificatoria, y ganaron el derecho de disputar el boleto a la final, donde espera desde el pasado domingo la novena de Las Tunas.



Los de la Perla del Sur derrotaron en tres oportunidades a los pineros, y solo cayeron una vez en la serie particular entre ambos.



Debido a la suspensión de un buen número de partidos, a causa de la lluvia, estos dos equipos llegarán a esta final de manera diferente. Los cienfuegueros no juegan desde el 24 de mayo, en tanto, los del municipio especial, recién terminaron su calendario el pasado jueves.

