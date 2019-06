Serie Nacional de Boxeo: Camagüeyanos y guantanameros en la cima

Serie Nacional de Boxeo: Camageyanos y guantanameros en la cima



Fotos del autor



Camagüey-. Los locales y Guantánamo vencieron en sus respectivos topes a Pinar del Río y Santiago de Cuba, mientras La Habana y Sancti Spíritus pactaron la igualdad en la segunda jornada de la gran Final de la Serie Nacional de Boxeo, que se desarrolla en el Palacio de los Deportes Rafel Fortún de esta ciudad.



Los “Guerreros” del Mayor, actuales campeones del certamen, contaron con el aporte de los estelares Julio Cesar La Cruz y Dainier Peró, quienes acuñaron triunfos a costa de Osnay Bencomo en los 81 Kg y de Dunier Dueñas en +91.



Julio, capitán de los “Domadores” declaró que el boxeo una vez más será el Buque Insignia del deporte cubano en los venideros Juegos Panamericanos. “Vamos por 10 medallas de oro, que las necesita la delegación cubana. El pueblo y nuestras autoridades confíen nosotros, que siempre vamos por más”.



El campeón olímpico disfruta sobremanera pelear ante el público en su Patria chica. “Es un honor pelear ante mi pueblo, de mi mamá, que es mi guía, cada vez que peleo aquí ante ella, las personas que me vieron crecer, de mi hija, salgo a dar un buen espectáculo. Cada vez que gano en Camagüey, es como si hubiera ganado una olimpiada o un mundial”.



Los boxeadores guantanameros sacaron un excelente resultado ante los sub-campeones santiagueros, al ganarles siete de los 10 pleitos y sumar 51 unidades por 27 sus rivales. Resaltar la buena demostración sobre el encerado del monarca bajo los cinco aros Arlen López, quien acuñó fácil fallo unánime ante Yusmel Ruíz.







Por último, las selecciones de La Habana y Sancti Spíritus pactaron la igualdad a cinco victorias y se llevaron 40 puntos cada una. En cuanto a “encumbrados” se presentó el campeón mundial Yosvani Veitia. Sobre la cómoda sonrisa de 3-0 sobre el capitalino Agnolis Biñote, el “muchacho de Fomento” dijo que ambos se conocen muy bien, de ahí que no se confiara en ninguno de los tres asaltos. “Es un rival de calidad, desde que cumplí el año y medio de sanción y regresé al equipo nacional estoy bien enfocado, nunca más he tenido problemas con el peso y estoy entrenando con más ganas que antes”.



Después de dos fechas dominan el certamen agramontinos y guantanameros con 102 unidades, tercero marcha Santiago de Cuba con 78, capitalinos y espirituanos tienen 69 rayas y cierra Pinar del Río con 58.



Este miércoles, rivalizarán pinareños-santiagueros, La Habana-Guantánamo y los locales se las verán en el cierre con Sancti Spíritus.



La Habana Sancti Spíritus



49 Kg: Billy Rodríguez 3-0 Ibrajhan Pereira

52 Kg: Argnolis Biñote Yosvany Veitia 3-0

57 Kg: Elio Crespo ABAND Yarisbel Atuli

60 Kg: José Hardy Darieski Palmero RSC-1

63 Kg: Rande Zaza 2-1 Arnaldo Vega

69 Kg: Johan Sánchez 2-1 Alex Michel Pérez

75 Kg: Barbaro Capote Jorge Cuellar 3-0

81 Kg: Javier González Lázaro Fizz 2-1

91 Kg: Roniel Rodríguez Leonardo Guide 2-1

+91 Kg: Carlos Castillo 3-0 Ernesto Santana



Guantánamo Santiago de Cuba



49 Kg: Alejandro Delgado Alisbel Poll 3-0

52 Kg: Roiler Zamora Jesús Álvarez 2-1

57 Kg: Rafael Joubert 3-0 Malioski Banteurt

60 Kg: David Serra 2-1 Yosiel Despaigne

63 Kg: Jorge Moirán ABAND Pablo Cuevas

69 Kg: Yoldan Barrera N/P Yoennis Tellez

75 Kg: Árlen López 3-0 Yusmel Ruíz

81 Kg: Ernesvandi Begué 3-0 Ihosbanis García

91 Kg: Reinier Herrera 3-0 Gerolkis Mayeta

+91 Kg: Luis Michel Pablo Sánchez 3-0



Pinar del Río Camagϋey



49 Kg: Marcel Perdomo 3-0 Yosbel Rodríguez

52 Kg: Abel Concepción Raicel Moncada RSC-1

57 Kg: Brasney González Víctor Abreu 3-0

60 Kg: Luis Enrique Reyes Yosdiel Nápoles 3-0

63 Kg: Andy Cruz 3-0 Damián Lescalle

69 Kg: Yoandri Chorot 2-1 Leandro Medina

75 Kg: Nordis de los Santos Yoenlis Hernández ABAND 2

81 Kg: Osnay Bencomo Julio Cesar La Cruz 3-0

91 Kg: Dariel Duquesne Ángel Nápoles 3-0

+91 Kg: Dunier Dueñas Dainier Peró ABAND 2



