Sesionará en Caracas la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela

Sesionar en Caracas la Comisin Intergubernamental Rusia-Venezuela

Caracas será la sede del encuentro que desarrollará la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela este viernes y el sábado, anunció el presidente del país suramericano Nicolás Maduro. En una llamada telefónica al programa “Con el Mazo Dando”, que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV), el presidente Maduro explicó que el objetivo de la comisión será la de terminar de sellar los acuerdos económicos, energéticos, tecnológicos y financieros entre ambas naciones. La delegación rusa estará presidida por el viceprimer ministro, Yuri Borísov, señaló el presidente Maduro, de acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio para la Comunicación e Información.



Aplaza el STF de Brasil la decisión sobre la alegación final de los acusados



El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declinó dar una decisión final sobre la tesis que reconoce el derecho de acusados de exponer en último lugar en casos penales, lo cual podría anular condenas de la operación Lava Jato. Según el sitio digital Jota, la razón oficial del aplazamiento, es que la sesión estaba programada para este jueves y la ausencia de uno de los ministros. Esa determinación final del Supremo Tribunal de Brasil podría, como resultado, abolir decenas de juicios de la operación Lava Jato, incluido el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta decisión del STB tendría un impacto en el caso del sitio de Atibaia, en cuyo expediente la defensa de Lula también buscó en primera instancia que el expresidente se pronunciara después de haber sido blanco del delator sin tener pruebas. En la próxima audiencia del Supremo Tribunal de Brasil, que aún está por definir, los ministros deben votar sobre el contenido de la tesis que servirá como parámetro para todos los procesos penales en curso en el país.



Rechaza Irán los comentarios infundados del Jefe de la OTAN



Irán rechazó los comentarios del Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, sobre la presunta influencia desestabilizadora de la República islámica en Medio Oriente, destacan hoy medios locales que citan al vocero de la cancillería, Abbas Mousavi. El portavoz oficial consideró las opiniones de Stoltenberg como una intromisión en los asuntos internos de otros países y de la región del golfo Arábigo-Pérsico. La República Islámica de Irán rechaza lo dicho por el jefe de la OTAN y las considera una injerencia y peligrosas para la seguridad de la región, declaró Mousavi, y agregó que cualquier interferencia proveniente de personas externas, causará y exacerbará inseguridad y la tensión. Así, el portavoz de la cancillería iraní respondió a las declaraciones de Stoltenberg, quien se refirió a la preocupación de los integrantes de la alianza noratlántica por las presuntas actividades desestabilizadoras de Irán.



Condena Venezuela el atropello de Perú contra dos magistrados que asistirían a un evento en Lima



El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela calificó como un "atropello" que el Gobierno de Perú impidiera la entrada a dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que tenían previsto asistir a una cumbre en Lima. De acuerdo con la Cancillería, los Magistrados viajaron a Lima para representar a Venezuela en la Segunda Reunión Preparatoria de la Vigésima Cumbre Judicial Iberoamericana", pero las autoridades peruanas se lo impidieron y se les obligó a que regresaran a su país. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, el atropello causado a funcionarios venezolanos, negándole el ingreso a territorio peruano, bajo los argumentos de 'Restricciones migratorias ordenadas por el gobierno del Perú'", señaló la Cancillería en un comunicado de prensa. Para el Gobierno de Venezuela, la decisión unilateral de Perú de negar la entrada a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia representa una violación de los convenios internacionales celebrados y ratificados por ambas naciones.



Adoptará Francia junto a la UE medidas de represarías contra las nuevas sanciones de Estados Unidos



Evidentemente, estableceremos medidas de represalia contra Estados Unidos, junto con la Unión Europea, si Washington aplica las sanciones contra productos europeos que anunció la víspera, declaró hoy la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye. Siempre dijimos ante la Organización mundial del Comercio (OMC) que considerábamos que es mejor encontrar soluciones amables que meterse en conflictos comerciales, detalló, Ndiaye en las cadenas televisivas BFMTV y RMC. El miércoles, Estados Unidos anunció que impondrá sanciones tarifarias a la UE por las subvenciones de Bruselas a Airbus, con el permiso de la OMC, durante un año y por hasta 7 mil 500 millones de dólares. Washington decidió que desde el 18 de octubre cobrará aranceles suplementarios de 10 por ciento a los aviones europeos y de 25 por ciento a los demás productos, declaró un funcionario del Representante Comercial de Estados Unidos.



Presentará hoy Boris Johnson al Parlamento su oferta para el Brexit



El primer ministro Boris Johnson tiene previsto presentar hoy a la Cámara de los Comunes su propuesta para sacar a Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, con un acuerdo. Según trascendió, el gobernante conservador hablará a los parlamentarios después de reunirse con los miembros de su gabinete en su residencia oficial de Downing Street. Esta nueva propuesta de Brexit de Johnson elimina la salvaguarda que introdujo la Unión Europea en el tratado de retirada firmado por la entonces primera ministra Theresa May, y que fue rechazado tres veces por el Parlamento británico. El llamado backstop irlandés propone que, para evitar una frontera física entre ambas Irlandas, la provincia británica de Irlanda del Norte se mantenga bajo las regulaciones comerciales y aduanales europeas hasta que ambas partes firmen un nuevo acuerdo de libre comercio, pero los euroescépticos lo consideran una violación de la soberanía nacional. La nueva oferta de Johnson, además contempla que la provincia británica de Irlanda del Norte se mantenga dentro del mercado común europeo para los productos agrícolas y otras mercancías, pero saldría de la unión aduanera junto con el resto del Reino Unido, una vez que se concrete el Brexit, por lo que a la larga será necesario establecer algún tipo de control a ambos lados de la línea divisoria. Mientras, que el líder de la Oposición en la Cámara de los Comunes, el laborista Jeremy Corbyn, aseguró que la propuesta del gobernante es peor que acuerdo negociado por May, y vaticinó que no conseguirá el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.



Aboga China por resultados positivas en las nuevas conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos



China abogó hoy porque la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos aprovechen las pláticas anunciadas y logren resultados positivos, tras meses de estancamiento por el apego de Washington a las presiones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, dijo en un comunicado que Beijing da la bienvenida a los contactos previstos entre esos dos países para mañana y el sábado. Asimismo, Chunying recordó el apoyo permanente de China a la búsqueda de una salida política y por la vía de las consultas al tema de la península coreana. En las circunstancias actuales, esperamos que tanto Corea del Norte como Estados Unidos aprovechen la oportunidad y encuentren un término medio para lograr resultados positivos del diálogo, concluyó la vocera de la cancillería china, Hua Chunying.



Llama Siria a los Kurdos a No confiar en las promesas de Estados Unidos



El ministro de Exteriores de Siria, Walid Al-Moallem, llamó a los sirios kurdos a no dejarse llevar por las promesas de Estados Unidos, según una versión de sus declaraciones divulgada hoy por el canal árabe Al-Mayadeen. Los kurdos son ciudadanos sirios y hay que tratarlos sobre este principio, pero el que coopera con el gobierno de Estados Unidos en contra de los intereses de su país, no es buen ciudadano y debe rendir cuentas, declaró el canciller sirio en entrevista al canal Al-Mayadeen. También, el canciller sirio llamó a las milicias kurdas armadas a que no se dejen engañar por las promesas estadounidenses y reafirmó que todos los territorios controlados por la autoproclamada milicia Fuerzas Democráticas Siria serán devueltas al control del Estado sirio. Además, en la entrevista, el jefe de la diplomacia siria ratificó la determinación de Damasco a liberar todo el territorio nacional del terrorismo y de la ilegal presencia extranjera.



