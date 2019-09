Sesionará en Cuba encuentro sobre preservación patrimonial

Sesionar en Cuba encuentro sobre preservacin patrimonial

El II Encuentro Internacional sobre Conservación del Patrimonio documental sesionará en La Habana con la presencia de historiadores de la región caribeña, anunciaron los organizadores.



En el certamen, previsto del 24 al 27 de septiembre, se debatirá sobre experiencias y desafíos en la manipulación de colecciones patrimoniales, así como los procesos de digitalización de fuentes documentales pertenecientes a los fondos históricos de México, Venezuela y Cuba.



Auspiciado por la Biblioteca Nacional de Cuba y el Ministerio de Cultura, el evento promueve el intercambio en torno a la restauración de documentos históricos, entre estos, el diario de campaña del general dominicano Máximo Gómez y las obras completas del poeta cubano José María Heredia.



Como parte del programa del encuentro, la oficial del Programa de Comunicación e Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Elena Nápoles, presentará el Programa Memoria Nuestra del Mundo, iniciativa destinada a preservar la memoria colectiva de la humanidad.



Inaugurarán exposición internacional Aponte Visionario: arte y libertad negra



Una atractiva propuesta se presentará el día 20 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. La exposición internacional Aponte Visionario: arte y libertad negra.



Inaugurada en el Little Haiti Cultural Center en Miami, viaja posteriormente a New York University y a Duke University en Carolina del Norte. En esta ocasión su destino, será La Habana con motivo de cumplir la ciudad, donde nació y vivió Aponte, su Aniversario 500.



José Antonio Aponte, hombre negro, libre, artesano y soldado fue el líder de una conspiración antiesclavista y anticolonial en 1812. Fracasada la insurrección, fue arrestado, juzgado, ahorcado y después de muerto decapitado.



La muestra toma como punto de partida el desaparecido Libro de Pinturas de Aponte y sus descripciones han sido reimaginadas por 20 artistas contemporáneos del Caribe, Cuba y Estados Unidos, para nuestros tiempos.



Con la curaduría del haitiano Édouard Duval Carrié y la historiadora cubanomericana Ada Ferrer de la Universidad de New York, para su puesta en Cuba, la muestra cuenta con la asistencia curatorial de Marilin Sampera Rosado, especialista del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y el apoyo y asistencia para todos los temas históricos con la Comisión Aponte de la Uneac.





Celebrarán en Matanzas XIII Edición de la Fiesta de los Orígenes



Autoridades y especialistas desarrollarán la XIII Edición de la Fiesta de los Orígenes en Matanzas, fundada por familias españolas y con fuerte arraigo de tradiciones afrocubanas.



El evento está previsto del 18 al 21 de septiembre y desarrollará el evento teórico Fernando Ortiz, donde se debatirán temáticas en cuatro comisiones, precisó una comunicación de la dirección provincial de cultura de Matanzas, gestora de la cita.



Presencia aborigen en los primeros siglos coloniales (XVI?XVII); e Influencia de los diferentes componentes étnicos de la cultura nacional y local serán parte de los temas a estudio.



Completarán los acápites del cuarteto de grupos de trabajo: Nuestras raíces culturales y la cultura popular y tradicional, y El trabajo comunitario: proyectos de mejoramiento humano a través de las tradiciones culturales.



El espacio Homenaje, por el aniversario 95 de la Sonora Lira Matancera; representaciones para infantes en la sala del teatro Papalote, y las actuaciones de los afamados grupos rumberos de Matanzas Los Muñequitos y Afrocuba, destacan en el programa.





Inaugurarán expo fotográfica Los sueños de la razón, de Diuber Sicilia Camacho



La exposición fotográfica Los sueños de la razón, de Diuber Sicilia Camacho, se inaugurará, el jueves 12 de septiembre, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero, como parte del espacio «De noviembre a noviembre, la jubilosa Habana».



En esta su primera muestra personal, Diuber Sicilia Camacho presenta, en vísperas del medio milenio de la fundación de la capital cubana, veinte fotografías, inspiradas en diversos ambientes y escenarios de la ciudad.



Graduado como Ingeniero Industrial, Diuber Sicilia Camacho comienza, en el 2012, su acercamiento a la fotografía y, dos años más tarde, egresa de la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana.



Creador del estudio Vintage Color Photography, ha participado en el evento Fotón 2017, recibió mención en la primera convocatoria del concurso Jóvenes en el Lente y sus obras han aparecido en la Revista Negra.



Los sueños de la razón, de Diuber Sicilia Camacho, se inaugurará, con entrada libre, el jueves 12 de septiembre, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja, dentro del espacio «De noviembre a noviembre, la jubilosa Habana».





Reabrirá Gran Teatro de La Habana sus puertas con nueva temporada de Giselle



El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso reabrirá sus puertas el jueves 12 de septiembre, luego de varios meses de reparación, con Giselle, un clásico de la danza mundial interpretado por el Ballet Nacional de Cuba.



Las funciones serán el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 a las 8 y 30 p.m. y el domingo 15 a las 5:00 p.m. y los roles protagónicos serán asumidos por la primera bailarina y subdirectora de la compañía Viengsay Valdés, así como por las primera figuras Anette Delgado, Sadaise Arencibia, Grettel Morejón, Dani Hernández, Rafael Quenedit y Raúl Abreu.



Interpretarán el papel de Myrtha, reina de las Willis, Ginett Moncho, Claudia García, Ely Regina y Chavera Riera. Ernesto Díaz encarnará el rol de Hilarión, el guardabosques. Todos estarán secundados por solitas y el cuerpo de baile.



Luego de estas presentaciones en La Habana, la compañía viajará a México donde presentará este mismo programa en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes.

Presentarán en el Sábado del Libro título: Hacia una cultura del debate, compilación de Elier Ramírez Cañedo



En el espacio del sábado del libro se presentará el título: Hacia una cultura del debate, compilación de Elier Ramírez Cañedo publicado por la Casa Editora Abril, el día 14de septiembre, a las 11:00 a.m.en la Calle de madera delcentrohistórico capitalino.



Este segundo volumen de Hacia una cultura del debate, espacio Dialogar, dialogar de la AHSreúne la mayoría de las intervencionesy temas a debate de destacados intelectuales invitados entre el 2015 y el 2017, bajo la inspiración permanente de Alfredo Guevara.



Una oportuna publicación en el año del tercer congreso de la AHS, organización que con este espacio pretende el fomento de una cultura del debate que debe ser consustancial al sujeto crítico al que aspiramos: capaz de discernir entre lo que empobrece espiritualmente en términos culturales y lo que enaltece y emancipa al ser humano.



Se presentará el título Hacia una cultura del debate, compilación de Elier Ramírez Cañedo publicado por la Casa Editora Abril en el espacio Sábado del Libro,el día 14 de septiembre, a las 11:00 a.m.en la Calle de madera del centro histórico capitalino.





