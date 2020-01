Sesionará en La Habana V Encuentro de Guitarras Identidades

Sesionar en La Habana V Encuentro de Guitarras Identidades

2020-01-15

El V Encuentro de Guitarras Identidades, sesionará en La Habana con la participación de músicos de México, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica e Italia, anunciaron sus organizadores, publica Radio Reloj. El certamen, auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, convocará a músicos consagrados en torno a la actualización de tendencias y estilos de la guitarra. Dedicado al aniversario 80 del maestro y director orquestal Leo Brower, el encuentro se efectuará del 27 de enero al 9 de febrero, y acogerá, por primera vez, las actuaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, a cargo del director Enrique Pérez Mesa, y la Orquesta del Conservatorio de Santiago de Cuba. Destacará, además, el concierto de tríos a cargo de las formaciones Trío Notas Varias, The Accidental Trio, y Natural Trio, que expondrán diversos lenguajes de ejecución del instrumento en el ámbito latinoamericano.



Presentará Sello Unicornio tres de sus más recientes producciones audiovisuales



El Sello Unicornio de Producciones Abdala presentará tres de sus más recientes realizaciones audiovisuales, como parte del XV Coloquio Internacional de Jazz “Leonardo Acosta In Memoriam”, hoy miércoles 15 de enero a las 3.00 p.m. en la Fábrica de Arte Cubano. En esta oportunidad mostrará los DVD “Benny Moré un siglo después”, de Héctor Quinta; “Te estoy llamando”, de Rodrigo García y Ceda el Paso; y “Los 80. Homenaje a la Aragón”, de Orlando Valle (Maraca). En todos los casos son producciones realizadas en colaboración con el Centro Nacional de Música Popular; la primera de ellas durante el festival Internacional Jazz Plaza 2019 y las dos restantes durante el Premio Cubadisco de ese mismo año. “Benny Moré un siglo después” constituye un excelente producto a partir del concierto que ofreciera el destacado guitarrista Héctor Quintana en la sala Covarrubias del Teatro Nacional. Por su parte el DVD “Te estoy llamando” deviene en portada del quehacer del joven pianista Rodrigo García y Ceda el paso, excelente oportunidad para mostrar el talento combinado con disciplina, osadía y buen gusto. Y por último “Los 80. Homenaje a la Aragón” constituye un justo tributo a una agrupación, insignia de la música popular cubana, que ha calado hondo en el gusto popular y que estos 80 años en los que se ha mantenido activa lo demuestran. El reconocido flautista Orlando Valle asumió la tarea devenida en goce, de homenajear a la charanga por excelencia en la isla.



Celebrarán en Camagüey Carnaval de los Toros de la Llanura



Después del último out, independientemente del ganador de la 59 Serie Nacional de Pelota, comenzará en Camagüey, el Carnaval de los Toros de la Llanura; festejos populares que reconocerán el desempeño de entrenadores, profesores, árbitros, atletas y de todo el personal vinculado con el deporte en la provincia. En la ciudad de Camagüey se habilitarán más de una decena de áreas bailables, ocho de ellas con las actuaciones de agrupaciones locales y otras cinco con música grabada, a las que se sumarán orquestas nacionales para el cierre de las festividades, con el evento Sonido Camagüeyano, organizado por el maestro Manolito Simonet. La Comisión Organizadora, encabezada por las autoridades del gobierno municipal, informó además, que se efectuarán dos paseos de carrozas, comparsas y congas, para los adultos; y otro, dedicado a los niños, ambientado con alegorías del deporte nacional, y la participación de las Peñas Deportivas.

La Presidenta de la Asamblea municipal del Poder Popular, diputada Liset Bouza, significó que la actuación del equipo de pelota de Camagüey, bien merece el reconocimiento popular. El Carnaval de los Toros de la Llanura, que se extenderá a algunos municipios de la provincia, es también un regalo para los aficionados, quienes han demostrado la cultura y el adecuado comportamiento cívico, que caracteriza al pueblo, en las gradas del estadio Cándido González.



Inicia en Holguín evento de cine y arte eróticos



La jornada arte y cine El cuerpo del otro, que realiza la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en el marco de la Semana de la Cultura holguinera, inició hoy sus sesiones con un amplio programa hasta el próximo día 17, con la presencia de investigadores, críticos y artistas de todo el país. El certamen, organizado por el proyecto audiovisual Taguado, de esta urbe oriental, tiene como finalidad, precisó a la ACN el realizador Alfonso Bandera, posibilitar la convergencia entre el cine y el erotismo en el arte cubano e internacional, haciendo énfasis en la creación cinematográfica. La Jornada tiene como invitado especial al actor y director teatral Alexis Díaz de Villegas, conocido por su trabajo, además de la televisión y el teatro, en importantes filmes, como Entre ciclones, de Enrique Colina (2003); Tres veces dos, de Pavel Giroud, Lester Hamlet y Esteban Insausti (2003); Cangamba, de Rogelio París (2008); Larga distancia, de Esteban Insausti (2010) y Juan de los muertos, de Alejandro Brugués (2011).



